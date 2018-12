Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00fcb863-2c94-491e-a863-73f172d0183c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két év alatt 35 százalékos fizetésemelés, több százezres bónusz, cafeteria és 13. havi juttatás – mindezt a kecskeméti Mercedes-gyárban működő érdekvédők harcolták ki.","shortLead":"Két év alatt 35 százalékos fizetésemelés, több százezres bónusz, cafeteria és 13. havi juttatás – mindezt a kecskeméti...","id":"20181219_A_szakszervezetis_elarulta_hogyan_harcoltak_ki_35_szazalekos_beremelest_a_Mercedes_kecskemeti_gyaraban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00fcb863-2c94-491e-a863-73f172d0183c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfd33df5-fb06-469b-9b0e-ddfea8f4d7c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_A_szakszervezetis_elarulta_hogyan_harcoltak_ki_35_szazalekos_beremelest_a_Mercedes_kecskemeti_gyaraban","timestamp":"2018. december. 19. 15:59","title":"A szakszervezetis elárulta, hogyan harcoltak ki 35 százalékos béremelést a Mercedes kecskeméti gyárában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c80fe80-c116-4836-b503-adb80c2d0a09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mélytengeri korallzátonyokat és több mint 100, eddig ismeretlen tengeri fajt, köztük homárokat és puhatestűeket fedeztek fel ausztrál kutatók a Tasmania körüli vizekben végzett nagyszabású kutatás keretében.","shortLead":"Mélytengeri korallzátonyokat és több mint 100, eddig ismeretlen tengeri fajt, köztük homárokat és puhatestűeket...","id":"20181219_melytengeri_korallzatony_tengeri_faj_homar_puhatestu_tasmania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c80fe80-c116-4836-b503-adb80c2d0a09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69901368-31a2-4326-9b1b-5a88923272ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_melytengeri_korallzatony_tengeri_faj_homar_puhatestu_tasmania","timestamp":"2018. december. 19. 16:03","title":"A kutatók is megdöbbentek, mennyi új fajt találtak Tasmania vizeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635d40be-cb6b-4a6e-9d95-d46455f8d99b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lövöldözés volt szerda este egy nagykanizsai áruház parkolójában, de nem sérült meg senki – közölte a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel csütörtökön.","shortLead":"Lövöldözés volt szerda este egy nagykanizsai áruház parkolójában, de nem sérült meg senki – közölte a Zala Megyei...","id":"20181220_Lovoldoztek_egy_nagykanizsai_aruhaznal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=635d40be-cb6b-4a6e-9d95-d46455f8d99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3c3804-29d0-46be-aabb-88606ad018ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_Lovoldoztek_egy_nagykanizsai_aruhaznal","timestamp":"2018. december. 20. 10:37","title":"Lövöldöztek egy nagykanizsai áruháznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072b1080-a11f-4a2f-945e-ed577d651fda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 18-25 évesek között is toronymagasan vezet a Fidesz, de a Jobbik ebben a körben második, a Momentum harmadik. A DK 0 százalékon.","shortLead":"A 18-25 évesek között is toronymagasan vezet a Fidesz, de a Jobbik ebben a körben második, a Momentum harmadik. A DK 0...","id":"20181219_A_fiatalok_kozott_10_szazalekon_a_Momentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=072b1080-a11f-4a2f-945e-ed577d651fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24189772-9df9-435c-a93c-e8448d64d4fb","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_A_fiatalok_kozott_10_szazalekon_a_Momentum","timestamp":"2018. december. 19. 08:54","title":"A fiatalok között 10 százalékon a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cfb5247-f434-408a-941f-7b783aee8341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közlekedés lesz az egyik központi téma a világ egyik legnagyobb iparági eseményeként számon tartott CES technológiai szakkiállításon, január elején. Az eseményre 4500 kiállító mellett több mint 180 ezer látogatót várnak.","shortLead":"A közlekedés lesz az egyik központi téma a világ egyik legnagyobb iparági eseményeként számon tartott CES technológiai...","id":"20181218_ces_2019_autoipar_kozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cfb5247-f434-408a-941f-7b783aee8341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d173afba-999c-48fa-bac9-01ebddd151d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_ces_2019_autoipar_kozlekedes","timestamp":"2018. december. 18. 20:43","title":"Januárban kiderül, merre kormányozná az önvezető autókat a Trump-adminisztráció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan letett a kormány az olimpiáról, azonban a döntések és elkülönített források alapján éppen olyan sportlétesítményekkel gazdagodna Budapest, amelyeknek köszönhetően később könnyebb lenne olimpiát rendezni.","shortLead":"Hivatalosan letett a kormány az olimpiáról, azonban a döntések és elkülönített források alapján éppen olyan...","id":"20181220_Hiaba_nem_lesz_olimpia_csak_megepulhetnek_az_ahhoz_szukseges_sportletesitmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5921b429-81ff-4629-bedc-8c851e6d87cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb32995-b0f6-4f23-b1e2-c8d4074ec8d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Hiaba_nem_lesz_olimpia_csak_megepulhetnek_az_ahhoz_szukseges_sportletesitmenyek","timestamp":"2018. december. 20. 07:14","title":"Hiába nem lesz olimpia, éppen ahhoz szükséges sportlétesítmények épülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Eddig nem részletezett körülmények között elgázolt valakit a 3-as metró a Klinikák állomásnál kedd délután 6 óra előtt.","shortLead":"Eddig nem részletezett körülmények között elgázolt valakit a 3-as metró a Klinikák állomásnál kedd délután 6 óra előtt.","id":"20181218_Gazolt_a_3as_metro_potlobuszok_jarnak_a_Deak_ter_es_Nagyvarad_ter_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41366548-436a-4eab-983a-2ef62c1383bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fbb717f-f43b-4899-98d1-3bbc7e4fe1ef","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181218_Gazolt_a_3as_metro_potlobuszok_jarnak_a_Deak_ter_es_Nagyvarad_ter_kozott","timestamp":"2018. december. 18. 18:19","title":"Gázolt a 3-as metró, pótlóbuszok járnak a Deák tér és Nagyvárad tér között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f662f55a-e325-4496-be9e-e14395090c39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A városvezetés a főszerkesztő tudta nélkül vonta meg a hozzáférését, így dolgozni sem tudott. Az újságíró másnap felmondott.","shortLead":"A városvezetés a főszerkesztő tudta nélkül vonta meg a hozzáférését, így dolgozni sem tudott. Az újságíró másnap...","id":"20181219_Letiltottak_a_szerkesztosegi_rendszerrol_a_kaposvari_ujsagirot_aki_a_tuloratorveny_elleni_tuntetesrol_akart_irni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f662f55a-e325-4496-be9e-e14395090c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7b027-342e-456c-ac28-9f8405074cd1","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_Letiltottak_a_szerkesztosegi_rendszerrol_a_kaposvari_ujsagirot_aki_a_tuloratorveny_elleni_tuntetesrol_akart_irni","timestamp":"2018. december. 19. 13:50","title":"Letiltották a szerkesztőségi rendszerről a kaposvári újságírót, aki a túlóratörvény elleni tüntetésről akart írni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]