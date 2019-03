Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A török elnök szerint vissza kell hozni a halálbüntetést, többek között Új-Zélandon is.","shortLead":"A török elnök szerint vissza kell hozni a halálbüntetést, többek között Új-Zélandon is.","id":"20190319_Uzent_Erdogan_szerinte_ki_kell_vegezni_a_christchurchi_tomeggyilkost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"984272ce-1467-4bb8-ae3e-7a9da7b8184e","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Uzent_Erdogan_szerinte_ki_kell_vegezni_a_christchurchi_tomeggyilkost","timestamp":"2019. március. 19. 16:06","title":"Üzent Erdogan, szerinte ki kell végezni a christchurchi tömeggyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cd5f4f-b933-4f83-81f1-ee27075eb6c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legújabb reklámfilmjében az iPhone megbízható adatvédelmére utal az Apple, hátha elfelejtették már a felhasználók a FaceTime-fiaskót.","shortLead":"Legújabb reklámfilmjében az iPhone megbízható adatvédelmére utal az Apple, hátha elfelejtették már a felhasználók...","id":"20190318_uj_apple_reklam_adatvedelem_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26cd5f4f-b933-4f83-81f1-ee27075eb6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5554c19b-7ac8-46ee-9e85-e5a4f4ad9984","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_uj_apple_reklam_adatvedelem_iphone","timestamp":"2019. március. 18. 17:03","title":"Elfelejtették már a FaceTime-botrányt? Itt az Apple új reklámja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c085739-1bb8-4a6d-984d-2d9637967183","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bár már nem Jello Biafra énekel, de így is a nyár legfontosabb koncertje lesz.\r

