Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez is rosszul jöhet Orbán Viktornak.","shortLead":"Ez is rosszul jöhet Orbán Viktornak.","id":"20190320_Mit_jelenthet_a_Fidesz_felfuggesztese_a_Neppartban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=462c4509-14ad-4bd6-ac82-8f32845d1cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b6452b1-d3cc-4931-b6a0-2fec20062292","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190320_Mit_jelenthet_a_Fidesz_felfuggesztese_a_Neppartban","timestamp":"2019. március. 20. 11:10","title":"Mit jelenthet a Fidesz felfüggesztése a Néppártban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Juventus portugál támadóját obszcén gólöröme miatt büntethetik meg.","shortLead":"A Juventus portugál támadóját obszcén gólöröme miatt büntethetik meg.","id":"20190318_cristiano_ronaldo_diego_simeone_golorom_bajnokok_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f746b225-4cf1-4192-acde-5bccad06ec20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0356381-f84c-45e0-85a1-9a577ed3a65c","keywords":null,"link":"/sport/20190318_cristiano_ronaldo_diego_simeone_golorom_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. március. 18. 14:16","title":"Megbírságolhatják Cristiano Ronaldót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d1fabbb-13a3-4797-9d54-143c1c072c2d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Simpsons sorozatfelelőse is reagált a felvásárlásra, bár egy kicsit másképp.","shortLead":"A Simpsons sorozatfelelőse is reagált a felvásárlásra, bár egy kicsit másképp.","id":"20190320_Deadpool_is_udvozli_hogy_a_Disney_bekebelezte_a_Foxot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d1fabbb-13a3-4797-9d54-143c1c072c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eecc5b62-cf0b-449c-b205-6ed9947eb169","keywords":null,"link":"/kultura/20190320_Deadpool_is_udvozli_hogy_a_Disney_bekebelezte_a_Foxot","timestamp":"2019. március. 20. 11:29","title":"Deadpool így üdvözli, hogy a Disney bekebelezte a Foxot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem túl optimistán áll a jövőhöz a korábbi emberierőforrás-miniszter.","shortLead":"Nem túl optimistán áll a jövőhöz a korábbi emberierőforrás-miniszter.","id":"20190319_Balog_Zoltan_a_Neppartrol_Meg_soha_nem_alltunk_ilyen_kozel_a_szakitashoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe728e8e-2612-40e4-ad23-dde4f3a1c4e5","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_Balog_Zoltan_a_Neppartrol_Meg_soha_nem_alltunk_ilyen_kozel_a_szakitashoz","timestamp":"2019. március. 19. 17:44","title":"Balog Zoltán a Néppártról: Még soha nem álltunk ilyen közel a szakításhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Kézrázás és szalagvágás is volt. ","shortLead":"Kézrázás és szalagvágás is volt. ","id":"20190319_Szijjarto_Netanjahuval_egyutt_nyitott_magyar_kepviseletet_Jeruzsalemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c31a125-8282-4e95-91a3-d0beaaab7bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a346a3-58b9-4174-af12-aafa350a52c0","keywords":null,"link":"/vilag/20190319_Szijjarto_Netanjahuval_egyutt_nyitott_magyar_kepviseletet_Jeruzsalemben","timestamp":"2019. március. 19. 16:41","title":"Szijjártó Netanjahuval együtt nyitott magyar képviseletet Jeruzsálemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megbénítanák Budapestet.","shortLead":"Megbénítanák Budapestet.","id":"20190319_Sztrajk_keszul_a_BKVnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e391beda-25a7-462b-91bc-4f35140093de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190319_Sztrajk_keszul_a_BKVnal","timestamp":"2019. március. 19. 11:21","title":"Sztrájk készül a BKV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adedb313-15f3-4bf7-926f-ca62509142aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A normál változat genfi premierje után már promózzák a sportosabb formájú változatot is.","shortLead":"A normál változat genfi premierje után már promózzák a sportosabb formájú változatot is.","id":"20190318_mercedes_glc_coupe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adedb313-15f3-4bf7-926f-ca62509142aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a86ad3d-18aa-43bb-a15c-66ade81aef01","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_mercedes_glc_coupe","timestamp":"2019. március. 18. 17:25","title":"Megmutatták picit az új Mercedes GLC Coupét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrációt az Akadémiai Dolgozók Fóruma hirdette meg Menet a tudományért címmel. ","shortLead":"A demonstrációt az Akadémiai Dolgozók Fóruma hirdette meg Menet a tudományért címmel. ","id":"20190319_magyar_tudomanyos_akademia_mta_tuntetes_akademiai_szabadsag_lanchid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff1908b4-8068-4ee1-852f-a81986faee22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcdd7ed3-2caf-40d2-9396-45a1140a4b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190319_magyar_tudomanyos_akademia_mta_tuntetes_akademiai_szabadsag_lanchid","timestamp":"2019. március. 19. 10:41","title":"Újra tüntetni fognak az Akadémia szabadságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]