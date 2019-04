Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e457c0a-64c1-48c0-9ecd-91c7e87ec952","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"Folyton fáradt? Nincs kedve felkelni reggelente? A munka sem megy úgy, ahogy régen? Nem alszik jól és semmiben nem leli örömét? Sokszor fáj a feje? Könnyen lehet, hogy ideje komolyabban vennie a tartós stressz okozta tüneteket, mert a kiégés nem múlik el magától, sőt a helyzet egyre súlyosabb lehet. ","shortLead":"Folyton fáradt? Nincs kedve felkelni reggelente? A munka sem megy úgy, ahogy régen? Nem alszik jól és semmiben nem leli...","id":"sedacurforte_20190424_kieges_stressz_10_jel_amibol_most_kideritheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e457c0a-64c1-48c0-9ecd-91c7e87ec952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b38e586-6f10-4bc1-a7bd-6fcb48c0d106","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190424_kieges_stressz_10_jel_amibol_most_kideritheti","timestamp":"2019. április. 24. 07:30","title":"Lehet, hogy ez már a kiégés? 10 jel, amiből most kiderítheti! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"700824a1-1efb-4137-acc6-27916e1dea51","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Pepsi orosz leányvállalata mást állított, az amerikai vezetőség most egyértelműsítette: nem lesznek Pepsi-reklámok az éjszakai égbolton.","shortLead":"Bár a Pepsi orosz leányvállalata mást állított, az amerikai vezetőség most egyértelműsítette: nem lesznek...","id":"20190424_pepsi_startrocket_reklamok_az_egbolton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349041e7-c24a-444e-88f2-24f419ffd04e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190424_pepsi_startrocket_reklamok_az_egbolton","timestamp":"2019. április. 24. 15:03","title":"Megnyugodhatunk: nem fogja reklámra használni a Pepsi az égboltot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e158057-5ed6-4b00-af3c-1af1426fff12","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész azt mondja, a történteket figyelembe véve büszke arra, hogy a baleset után egy nappal adott lemezbemutató koncertje jól sikerült.","shortLead":"A zenész azt mondja, a történteket figyelembe véve büszke arra, hogy a baleset után egy nappal adott lemezbemutató...","id":"20190425_Lovasi_Andras_Valoszinuleg_nem_veletlenul_tortent_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e158057-5ed6-4b00-af3c-1af1426fff12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b6a146-1f79-4e2e-8de5-af0138229227","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Lovasi_Andras_Valoszinuleg_nem_veletlenul_tortent_baleset","timestamp":"2019. április. 25. 10:47","title":"Lovasi András: Valószínűleg nem véletlenül történt a baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hatóságok új fegyvere véget vethet a lyukas kipufogók és a felelőtlen autótuning okozta zajterhelésnek.","shortLead":"A hatóságok új fegyvere véget vethet a lyukas kipufogók és a felelőtlen autótuning okozta zajterhelésnek.","id":"20190425_hangmeros_uj_traffipaxokkal_szurnek_ki_az_uvolto_autokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfbbebbd-a3f1-4920-9ac1-bd80098524cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba759075-a71c-43b3-bcd3-3860838f48e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190425_hangmeros_uj_traffipaxokkal_szurnek_ki_az_uvolto_autokat","timestamp":"2019. április. 25. 06:41","title":"Hangmérős új traffipaxokkal szűrnék ki az üvöltő autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Üzemi és adózott eredménye is csökkent, nem beszélve a bevételéről.","shortLead":"Üzemi és adózott eredménye is csökkent, nem beszélve a bevételéről.","id":"20190424_Megfogta_a_Boeingot_a_repulesi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa52e71-a016-499c-a774-154703199f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76847bac-46c4-448b-b82d-2e086a7fd869","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Megfogta_a_Boeingot_a_repulesi_tilalom","timestamp":"2019. április. 24. 15:24","title":"Megfogta a Boeingot a repülési tilalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b78c05-9310-4b1b-835c-3e497a0ab300","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hónapok óta lebegtette a kérdést Barack Obama korábbi alelnöke, csütörtökön azonban bejelentette: készül a jövő novemberben esedékes elnökválasztásra.","shortLead":"Hónapok óta lebegtette a kérdést Barack Obama korábbi alelnöke, csütörtökön azonban bejelentette: készül a jövő...","id":"20190425_joe_biden_elnokjelolt_amerikai_elnokvalasztas_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2b78c05-9310-4b1b-835c-3e497a0ab300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1704e36-cfa8-403e-840d-e509a43d174c","keywords":null,"link":"/vilag/20190425_joe_biden_elnokjelolt_amerikai_elnokvalasztas_2020","timestamp":"2019. április. 25. 12:57","title":"Joe Biden indul az amerikai elnökjelöltségért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65eb2f4d-aca5-4508-98ba-17e21b9a763e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hazai zenei élet egyik legtehetségesebb fiatal zenekara, a pécsi Kaktus új nagylemezzel rukkolt ki, amelyet a hvg.hu-n már meg is hallgathat.","shortLead":"A hazai zenei élet egyik legtehetségesebb fiatal zenekara, a pécsi Kaktus új nagylemezzel rukkolt ki, amelyet...","id":"20190424_Vampirok_boszorkak_es_egyeb_elolenyek_itt_a_pecsi_Radiohead_uj_nagylemeze_Kaktus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65eb2f4d-aca5-4508-98ba-17e21b9a763e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7905c6-cde2-4644-84b5-7c7fb655d43b","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Vampirok_boszorkak_es_egyeb_elolenyek_itt_a_pecsi_Radiohead_uj_nagylemeze_Kaktus","timestamp":"2019. április. 24. 15:01","title":"Vámpírok, boszorkák és egyéb élőlények – itt a \"pécsi Radiohead\" új nagylemeze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Wachsler Tamás szerint semmit nem bontanak le az emlékmű miatt, a minisztérium épületéhez ettől függetlenül nyúlnak majd hozzá. ","shortLead":"Wachsler Tamás szerint semmit nem bontanak le az emlékmű miatt, a minisztérium épületéhez ettől függetlenül nyúlnak...","id":"20190424_Tagadjak_hogy_a_Trianonemlekmu_miatt_bontananak_bele_az_Agrarminiszteriumba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51055387-f5e3-40e9-a995-217eac7d8365","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190424_Tagadjak_hogy_a_Trianonemlekmu_miatt_bontananak_bele_az_Agrarminiszteriumba","timestamp":"2019. április. 24. 17:34","title":"Tagadják, hogy a Trianon-emlékmű miatt bontanának bele az Agrárminisztériumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]