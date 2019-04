Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemrég a homoszexualitásról vitázott Ungár Dúró Dórával, most interjút adott.","shortLead":"Nemrég a homoszexualitásról vitázott Ungár Dúró Dórával, most interjút adott.","id":"20190425_Ungar_Peter_Igen_meleg_vagyok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ff73b76-0be1-4dbf-98bf-953bb5db0c72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66978c4c-ca85-4552-8687-941bb2b9dc09","keywords":null,"link":"/elet/20190425_Ungar_Peter_Igen_meleg_vagyok","timestamp":"2019. április. 25. 16:36","title":"Ungár Péter: Igen, meleg vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem kapkodnak érte, bár az eladó, aki a Jula nevű orosz netes fórumra felpakolta \"kincsét\", elmondta, hogy többen is érdeklődtek.","shortLead":"Egyelőre nem kapkodnak érte, bár az eladó, aki a Jula nevű orosz netes fórumra felpakolta \"kincsét\", elmondta...","id":"20190426_Harommilio_forintnyi_rubelert_aruljak_Putyin_regi_nevjegykartyajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe364d71-31c5-4f65-8555-98e30fcc7cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c52cc3c-5ab3-460a-ac5e-6f252c730aba","keywords":null,"link":"/kkv/20190426_Harommilio_forintnyi_rubelert_aruljak_Putyin_regi_nevjegykartyajat","timestamp":"2019. április. 26. 12:14","title":"Hárommillió forintnyi rubelért árulják Putyin régi névjegykártyáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Most, hogy a Mahir úgy döntött, kitiltja hirdetőoszlopairól a HVG plakátjait, olvasóinkhoz fordulunk a kéréssel: juttassuk el közösen mindenkihez hetilapunk címlapját!","shortLead":"Most, hogy a Mahir úgy döntött, kitiltja hirdetőoszlopairól a HVG plakátjait, olvasóinkhoz fordulunk a kéréssel...","id":"20190425_Mutassa_meg_Magyarorszagnak_a_HVG_cimlapjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37f9770-866b-41a0-9a6d-c4b1fdffd779","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Mutassa_meg_Magyarorszagnak_a_HVG_cimlapjat","timestamp":"2019. április. 25. 13:30","title":"Mutassa meg Magyarországnak a HVG címlapját!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Wachsler Tamás szerint semmit nem bontanak le az emlékmű miatt, a minisztérium épületéhez ettől függetlenül nyúlnak majd hozzá. ","shortLead":"Wachsler Tamás szerint semmit nem bontanak le az emlékmű miatt, a minisztérium épületéhez ettől függetlenül nyúlnak...","id":"20190424_Tagadjak_hogy_a_Trianonemlekmu_miatt_bontananak_bele_az_Agrarminiszteriumba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10d1eb77-2ba0-4dc0-9220-f8ca8880c2c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51055387-f5e3-40e9-a995-217eac7d8365","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190424_Tagadjak_hogy_a_Trianonemlekmu_miatt_bontananak_bele_az_Agrarminiszteriumba","timestamp":"2019. április. 24. 17:34","title":"Tagadják, hogy a Trianon-emlékmű miatt bontanának bele az Agrárminisztériumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d73574a-b04c-4303-8ade-a505964e9840","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A digitális technológia életünk számos területén hatékonyabbá, gazdaságosabbá tesz bennünket, eközben mégsem kell lemondanunk az analóg világ legszebb dolgairól sem. Sőt, a kettő metszetében találunk csak igazi érdekességeket. \r

","shortLead":"A digitális technológia életünk számos területén hatékonyabbá, gazdaságosabbá tesz bennünket, eközben mégsem kell...","id":"samsungbch_20190426_qled_8k_tv_minimalizmus_lakas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d73574a-b04c-4303-8ade-a505964e9840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66dc3e85-0a5c-4b45-bbec-936c799bdf1e","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190426_qled_8k_tv_minimalizmus_lakas","timestamp":"2019. április. 26. 10:30","title":"Jó az e-könyv, de mit rakunk a könyvespolcra 10 év múlva?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"f8809743-1cb5-44b5-97d3-05263319c40d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 007-es filmek egyik ikonikus helyszínén fogják elárulni a nap folyamán, hogy kik lesznek a 25. Bond-film színészei és stábtagjai. ","shortLead":"A 007-es filmek egyik ikonikus helyszínén fogják elárulni a nap folyamán, hogy kik lesznek a 25. Bond-film színészei és...","id":"20190424_Nagy_bejelentesre_keszul_a_25_James_Bondfilm_stabja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8809743-1cb5-44b5-97d3-05263319c40d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a03d688b-0afc-4776-a4d3-5dc2675eb524","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Nagy_bejelentesre_keszul_a_25_James_Bondfilm_stabja","timestamp":"2019. április. 25. 07:50","title":"Nagy bejelentésre készül a 25. James Bond-film stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebookot is megszorongató alkalmazás egy igen nagy piacot veszített el nemrég, most azonban úgy tűnik, nyert a kínai fejlesztőcég.","shortLead":"A Facebookot is megszorongató alkalmazás egy igen nagy piacot veszített el nemrég, most azonban úgy tűnik, nyert...","id":"20190425_tiktok_india_apple_google_applikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"021e5761-5348-43ce-b485-4f544432c0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_tiktok_india_apple_google_applikacio","timestamp":"2019. április. 25. 14:33","title":"Nagyon fontos csatát nyert meg a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Athénban, a Néppárt kampánynyitó rendezvényén találkozott Michel Barnierrel, az Európai Néppárt alelnökével Trócsányi László.","shortLead":"Athénban, a Néppárt kampánynyitó rendezvényén találkozott Michel Barnierrel, az Európai Néppárt alelnökével Trócsányi...","id":"20190425_Hiaba_a_Fidesz_felfuggesztese_Trocsanyi_a_Neppart_kampanynyitojan_jart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46ecc145-5ffc-4087-a131-6215144dcafd","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Hiaba_a_Fidesz_felfuggesztese_Trocsanyi_a_Neppart_kampanynyitojan_jart","timestamp":"2019. április. 25. 08:11","title":"Hiába a Fidesz felfüggesztése, Trócsányi a Néppárt kampánynyitóján járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]