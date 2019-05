Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"233fb88b-8406-44d7-9cd2-d0e9fc800fb7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csattognak, sziszegnek a pneumobilok, amelyeket olyan mechanika hajt, ami más esetben buszok, metrókocsik ajtónyitó szerkezeteit mozgatja. A Pneumobil Versenyen egy kicsit más a feladatuk.","shortLead":"Csattognak, sziszegnek a pneumobilok, amelyeket olyan mechanika hajt, ami más esetben buszok, metrókocsik ajtónyitó...","id":"20190513_pneumobil_2019_eger_verseny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=233fb88b-8406-44d7-9cd2-d0e9fc800fb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f269870-f6d3-429c-a249-ebebfbdca85e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190513_pneumobil_2019_eger_verseny","timestamp":"2019. május. 13. 10:20","title":"Léghajtásos autókban a magyarok a legjobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3ee366-cb23-4020-85d8-7d33af462906","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem örülnek a befektetők annak, hogy az egyik legnagyobb német gazdasági lap az autógyárak problémáiról ír.","shortLead":"Nem örülnek a befektetők annak, hogy az egyik legnagyobb német gazdasági lap az autógyárak problémáiról ír.","id":"20190513_Esnek_a_BMW_es_a_Daimler_reszvenyei_a_termeles_csokkenteserol_szolo_hirek_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a3ee366-cb23-4020-85d8-7d33af462906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdef2a46-e5b3-449f-b3d1-cbe89b97d5a3","keywords":null,"link":"/kkv/20190513_Esnek_a_BMW_es_a_Daimler_reszvenyei_a_termeles_csokkenteserol_szolo_hirek_utan","timestamp":"2019. május. 13. 11:59","title":"Reagált a BMW a hvg.hu-nak a debreceni beruházást érintő hírre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötéves Harry Shaw egy igazi Forma–1-es autót kapott.","shortLead":"Az ötéves Harry Shaw egy igazi Forma–1-es autót kapott.","id":"20190514_Egy_haldoklo_kisfiut_lepett_meg_egy_nagyon_kulonleges_ajandekkal_Lewis_Hamilton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7579cd-e54f-4605-938b-573e129df2a5","keywords":null,"link":"/elet/20190514_Egy_haldoklo_kisfiut_lepett_meg_egy_nagyon_kulonleges_ajandekkal_Lewis_Hamilton","timestamp":"2019. május. 14. 09:44","title":"Egy haldokló kisfiút lepett meg egy nagyon különleges ajándékkal Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398387eb-67a4-468e-b70a-65cf3c886652","c_author":"ELMŰ - ÉMÁSZ","category":"brandcontent","description":"A több mint 1000 embernek munkahelyet biztosító mátészalkai üzem idén márciusban rekordot döntött: több mint 600 ezer lencsét készítettek el és szállítottak ki a megrendelőknek. Hétfő délelőtt látogattunk el a nyüzsgő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településre, hogy megnézzük, hogyan működik a japán Hoya cég európai szuperlaboratóriumában az energiagazdálkodás, és miért van szükség arra, hogy a gyár egy századmásodpercre se maradjon áram nélkül.","shortLead":"A több mint 1000 embernek munkahelyet biztosító mátészalkai üzem idén márciusban rekordot döntött: több mint 600 ezer...","id":"20190509_Optikai_fellegvar__Napi_20000_szemuveglencse_keszul_Mateszalkan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=398387eb-67a4-468e-b70a-65cf3c886652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a87964f-7eaf-4a0c-86ce-91a5ca654895","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190509_Optikai_fellegvar__Napi_20000_szemuveglencse_keszul_Mateszalkan","timestamp":"2019. május. 13. 11:30","title":"Optikai fellegvár – Napi 20.000 szemüveglencse készül Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2a743a-6007-4309-83cd-ea18017f255e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feljelentést tett Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, mert – mint Facebook-oldalán írta – valakik nekiestek azoknak a pártplakátoknak, amelyek a képviselői irodájának kerítésére voltak kitéve. ","shortLead":"Feljelentést tett Szél Bernadett független országgyűlési képviselő, mert – mint Facebook-oldalán írta – valakik...","id":"20190513_szel_bernadett_valasztasi_plakat_festekszoro_rendorseg_feljelentes_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2a743a-6007-4309-83cd-ea18017f255e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9980372-2f43-4340-8f29-1fdf014b0841","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_szel_bernadett_valasztasi_plakat_festekszoro_rendorseg_feljelentes_kampany","timestamp":"2019. május. 13. 16:44","title":"Összefújták a plakátokat a kerítésén, a rendőrséghez fordult Szél Bernadett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39bd6ac2-f1d5-4a18-9a64-4042f90c7ac9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A leggazdagabb és a legszegényebb egymillió ember rejti el a pénze legnagyobb részét.","shortLead":"A leggazdagabb és a legszegényebb egymillió ember rejti el a pénze legnagyobb részét.","id":"20190513_A_jovedelmek_otodet_sikerul_eltitkolni_a_NAV_elol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39bd6ac2-f1d5-4a18-9a64-4042f90c7ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8113310-429b-425d-ae65-1ce3fcaa8f11","keywords":null,"link":"/kkv/20190513_A_jovedelmek_otodet_sikerul_eltitkolni_a_NAV_elol","timestamp":"2019. május. 13. 06:30","title":"A NAV az összes megkeresett pénz ötödét nem is látja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a fideszesek fele is erre szavazott.","shortLead":"Még a fideszesek fele is erre szavazott.","id":"20190514_unios_tamogatas_brusszel_momentum_median_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b9eded-aec1-4b6f-bdb7-1093e1e615c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_unios_tamogatas_brusszel_momentum_median_felmeres","timestamp":"2019. május. 14. 11:50","title":"A magyarok többsége szeretné, ha az EU, és nem a kormány osztaná el a támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745decdd-e531-47a7-9da4-40ab10c69760","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A különleges kiképzésű rendőrkutya egyhuzamban legfeljebb 20 percig szaglászhatja az utasokat.","shortLead":"A különleges kiképzésű rendőrkutya egyhuzamban legfeljebb 20 percig szaglászhatja az utasokat.","id":"20190513_Fel_ev_alatt_12_millio_euronyi_keszpenzt_szagolt_ki_legiutasoknal_egy_nemet_rendorkutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=745decdd-e531-47a7-9da4-40ab10c69760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeed68dd-ea62-4b53-98c9-e5f4b69c3d65","keywords":null,"link":"/elet/20190513_Fel_ev_alatt_12_millio_euronyi_keszpenzt_szagolt_ki_legiutasoknal_egy_nemet_rendorkutya","timestamp":"2019. május. 13. 14:31","title":"Fél év alatt 1,2 millió eurónyi készpénzt szagolt ki egy német rendőrkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]