Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfeb6389-f17a-4a0a-be61-197c8a92c8f7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kijelentette, nagyon tiszteli alelnökét.\r

\r

","shortLead":"Kijelentette, nagyon tiszteli alelnökét.\r

\r

","id":"20190819_Trump_alelnokevel_Mike_Penceszel_indul_ujra_2020ban_a_valasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfeb6389-f17a-4a0a-be61-197c8a92c8f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb44c68-5577-4db4-9db4-3bed09ec3ef5","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Trump_alelnokevel_Mike_Penceszel_indul_ujra_2020ban_a_valasztason","timestamp":"2019. augusztus. 19. 08:54","title":"Trump alelnökével, Mike Pence-szel indul újra 2020-ban a választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ef421fb-9136-4070-8c04-5883587eb403","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Derülátóan nyilatkoztak Donald Trump amerikai elnök gazdasági tanácsadói az amerikai gazdaság kilátásárairól. Egyikük, Larry Kudlow a 2008-as válság előtt is optimista volt. ","shortLead":"Derülátóan nyilatkoztak Donald Trump amerikai elnök gazdasági tanácsadói az amerikai gazdaság kilátásárairól. Egyikük...","id":"20190818_Kincstari_optimizmus_Trump_gazdasagi_tanacsadoi_reszerol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ef421fb-9136-4070-8c04-5883587eb403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4add9f4-a50b-44fa-b663-b76526278614","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Kincstari_optimizmus_Trump_gazdasagi_tanacsadoi_reszerol","timestamp":"2019. augusztus. 18. 20:30","title":"Kincstári optimizmus Trump gazdasági tanácsadói részéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c4a9aea-bffa-4085-a5e3-2e93e335ad0b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezzel gyakorlatilag vége az olasz kormánykoalíciónak, hiszen bezárulni látszik minden lehetőség a furcsa pár alkotta kormány életre keltésének.","shortLead":"Ezzel gyakorlatilag vége az olasz kormánykoalíciónak, hiszen bezárulni látszik minden lehetőség a furcsa pár alkotta...","id":"20190818_Salvini_tobbe_nem_megbizhato_partner__mondja_koalicios_partnere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c4a9aea-bffa-4085-a5e3-2e93e335ad0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38f7682-2095-4f94-a4a7-4ac28ec4098c","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Salvini_tobbe_nem_megbizhato_partner__mondja_koalicios_partnere","timestamp":"2019. augusztus. 18. 21:01","title":"Salvini többé nem megbízható – mondja koalíciós partnere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő néhány évben is igen alacsony kamatokat vár Olaf Scholz német pénzügyminiszter. „Ezért ne úgy fektessék be a pénzüket, mint én” – javasolta.","shortLead":"A következő néhány évben is igen alacsony kamatokat vár Olaf Scholz német pénzügyminiszter. „Ezért ne úgy fektessék be...","id":"20190818_Scholz_evekig_ne_varjanak_kamatemelest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cae0ae0-4cea-4672-b52d-f91f84b84807","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Scholz_evekig_ne_varjanak_kamatemelest","timestamp":"2019. augusztus. 18. 15:21","title":"Scholz: évekig ne várjanak kamatemelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1bdc66f-03a9-4840-bd7f-54f6e97c31fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független képviselő szerint \"kevés lehangolóbb dolog van\", mint hogy a Semmelweis Egyetem közleményben köszöni meg a miniszterelnök képen mosolygó vejének az adományt. A szövegben Tiborcz nevét meg sem említik.","shortLead":"A független képviselő szerint \"kevés lehangolóbb dolog van\", mint hogy a Semmelweis Egyetem közleményben köszöni meg...","id":"20190818_34_millio_forintos_eletmento_keszuleket_adomanyozott_Tiborcz_cege_a_SOTEnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1bdc66f-03a9-4840-bd7f-54f6e97c31fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40b56fa7-2132-463f-883f-b9b36f2fa405","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_34_millio_forintos_eletmento_keszuleket_adomanyozott_Tiborcz_cege_a_SOTEnak","timestamp":"2019. augusztus. 18. 08:46","title":"Hadházyt igencsak kiakasztotta, ahogy Tiborcz életmentő készüléket adományoz a SOTE-nak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410a5426-2cac-418f-84a0-4b2c7b6b6022","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 22-én hajnalban történt az eset.","shortLead":"Június 22-én hajnalban történt az eset.","id":"20190818_Penztarcat_lopott_a_gyori_vasutallomason_segitsen_a_Rendorsegnek_megtalalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=410a5426-2cac-418f-84a0-4b2c7b6b6022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2906a7-f04e-474a-aca4-e6697a7650dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_Penztarcat_lopott_a_gyori_vasutallomason_segitsen_a_Rendorsegnek_megtalalni","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:00","title":"Pénztárcát lopott a győri vasútállomáson, segítsen a rendőrségnek megtalálni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628ad677-3dc3-4ff0-93ca-fe9d050c8c85","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bútorok, informatikai eszközök és az albérletek kerülnek sokba.","shortLead":"A bútorok, informatikai eszközök és az albérletek kerülnek sokba.","id":"20190817_Millios_hiteleket_veszunk_fel_az_iskolakezdes_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=628ad677-3dc3-4ff0-93ca-fe9d050c8c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f94812b7-1344-4185-92b2-0a3d272d2c41","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190817_Millios_hiteleket_veszunk_fel_az_iskolakezdes_elott","timestamp":"2019. augusztus. 17. 18:11","title":"Milliós hiteleket veszünk fel az iskolakezdés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160934af-1b5b-4039-a768-b92d7ab79883","c_author":"Balla Györgyi, Földvári Zsuzsa","category":"itthon","description":"Már az osztrák sajtó is úgy tálalja, hogy az Orbán család is érdekelt a Fertő tó körüli, 75 millió eurós állami beruházásban. Ráhel, a kormányfő lánya mellett a vő, Tiborcz István szintén felsejlik a háttérben.\r

","shortLead":"Már az osztrák sajtó is úgy tálalja, hogy az Orbán család is érdekelt a Fertő tó körüli, 75 millió eurós állami...","id":"201933__ferto_to__gigaberuhazas__orban_rahel__csaladbarat_ovezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=160934af-1b5b-4039-a768-b92d7ab79883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5530fdad-b0d0-4f53-a213-b278bdcc263e","keywords":null,"link":"/itthon/201933__ferto_to__gigaberuhazas__orban_rahel__csaladbarat_ovezet","timestamp":"2019. augusztus. 19. 07:00","title":"A Fertő taviak nem hiszik, hogy az ő családjaik érdekeit szolgálná a kormány gigaberuházása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]