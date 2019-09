Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e92c9cd2-7327-4622-be33-6efb89c43135","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre még Stadler József is csettintett volna, aki egyszer az áfabevallásában szerepeltette Leonardo da Vinci festményét, amit persze előtte papíron megvett.","shortLead":"Erre még Stadler József is csettintett volna, aki egyszer az áfabevallásában szerepeltette Leonardo da Vinci...","id":"20190912_Koszos_hatso_ablakon_tunt_fel_az_Utolso_vacsora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e92c9cd2-7327-4622-be33-6efb89c43135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"499729ca-e147-43c9-8885-d42781f5a8b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190912_Koszos_hatso_ablakon_tunt_fel_az_Utolso_vacsora","timestamp":"2019. szeptember. 12. 12:21","title":"Van, aki csak szmájlit rajzol a koszos autójára, ő az Utolsó vacsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b69ea3-fd84-47b0-9e77-cd3cc486594a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kérdést lehetett feltenni Áder János köztársasági elnöknek, miután megtekintette Szentendrén a Solar Decathlon Europe 2019 elnevezésű nemzetközi egyetemi építőverseny mintaházait, és egy rövid sajtótájékoztatón elmondta azokról a véleményét.","shortLead":"Egy kérdést lehetett feltenni Áder János köztársasági elnöknek, miután megtekintette Szentendrén a Solar Decathlon...","id":"20190911_Ader_Nem_artana_ha_nehany_tanulmanyt_elolvasna_az_aki_nyilatkozik_a_klimakatasztrofarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6b69ea3-fd84-47b0-9e77-cd3cc486594a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed710cb-84b2-4a69-8d0e-2c5c42dbeb57","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Ader_Nem_artana_ha_nehany_tanulmanyt_elolvasna_az_aki_nyilatkozik_a_klimakatasztrofarol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 19:10","title":"Áder: \"Nem ártana, ha néhány tanulmányt elolvasna az, aki nyilatkozik a klímakatasztrófáról\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","shortLead":"Az algák mennyisége ugyan az elmúlt napokban csökkent, de a tó vize még így is zöldben játszik. ","id":"20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=731c5dac-7ab7-4635-b525-169ac874a4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8531705-232a-4714-94f9-823e920a61b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_Fotok_Egeszen_zold_mar_a_Balaton_az_algaktol","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:35","title":"Fotók: Egészen zöld már a Balaton az algáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e303b23-bc88-4877-9c5c-9f3895c36981","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő úgy véli, egy művésznek semmilyen hatalomhoz nem lenne szabad dörgölőznie: elég, ha ő, meg a közeli barátai tudják, mit gondol. ","shortLead":"A színésznő úgy véli, egy művésznek semmilyen hatalomhoz nem lenne szabad dörgölőznie: elég, ha ő, meg a közeli barátai...","id":"20190912_Molnar_Piroska_Nem_hiszem_hogy_van_ember_aki_komolyan_venne_Kover_Laszlot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e303b23-bc88-4877-9c5c-9f3895c36981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c851235-75ce-4dc3-8336-a9fa59774b3e","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Molnar_Piroska_Nem_hiszem_hogy_van_ember_aki_komolyan_venne_Kover_Laszlot","timestamp":"2019. szeptember. 12. 08:30","title":"Molnár Piroska: Nem hiszem, hogy van ember, aki komolyan venné Kövér Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88663411-b810-4e30-8a92-2742471660a3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Változnak a vonuló madarak szokásai, és ebben az emberi tevékenységnek is van szerepe. ","shortLead":"Változnak a vonuló madarak szokásai, és ebben az emberi tevékenységnek is van szerepe. ","id":"20190912_Eltalalja_miert_marad_itt_egyre_tobb_golya_telen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88663411-b810-4e30-8a92-2742471660a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39fc8f29-9a52-4eee-96da-0a0594dc616c","keywords":null,"link":"/elet/20190912_Eltalalja_miert_marad_itt_egyre_tobb_golya_telen","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:25","title":"Eltalálja, miért marad itt egyre több gólya télen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f74944b-a57a-4399-b276-cc07c980610c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Az énekes-dalszerző 58 éves volt.","shortLead":"Az énekes-dalszerző 58 éves volt.","id":"20190912_Elhunyt_Daniel_Johnston","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f74944b-a57a-4399-b276-cc07c980610c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827fdc34-0a2f-4bcb-a7d9-fe19ef89d18b","keywords":null,"link":"/kultura/20190912_Elhunyt_Daniel_Johnston","timestamp":"2019. szeptember. 12. 15:50","title":"Elhunyt Daniel Johnston, a kívülálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Jászai Gellért-féle cég megvette a Veritas Consulting Kft.-t.","shortLead":"A Jászai Gellért-féle cég megvette a Veritas Consulting Kft.-t.","id":"20190910_A_4iG_vett_egy_ceget_rastartolhatnak_az_SAP_licencek_ertekesitesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cce153a9-8676-4a9c-a93d-cdb789c5c4eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398a3996-c188-4882-bb58-bb6016e38616","keywords":null,"link":"/kkv/20190910_A_4iG_vett_egy_ceget_rastartolhatnak_az_SAP_licencek_ertekesitesere","timestamp":"2019. szeptember. 10. 19:05","title":"A 4iG vett egy céget, rástartolhatnak az SAP licencek értékesítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed0d29-7feb-47f2-be42-259777eb0053","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A következő tíz évben 1800 milliárd dollárt (541 ezer milliárd forintot) kellene ráfordítani világszerte azokra a stratégiákra, amelyek lehetővé tennék, hogy a bolygó alkalmazkodjon a klímaváltozáshoz – mutatott rá egy új jelentés.","shortLead":"A következő tíz évben 1800 milliárd dollárt (541 ezer milliárd forintot) kellene ráfordítani világszerte azokra...","id":"20190911_alkalmazkodas_a_klimavaltozashoz_globalis_felmelegedes_megallitasanak_koltsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed0d29-7feb-47f2-be42-259777eb0053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ab85fb-f90f-4c6c-bf48-b05b797819af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_alkalmazkodas_a_klimavaltozashoz_globalis_felmelegedes_megallitasanak_koltsege","timestamp":"2019. szeptember. 11. 20:03","title":"Van az a pénz: kiszámolták, mennyiből lehetne megmenteni a Földet a klímaváltozástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]