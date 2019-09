Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában méltatta Trócsányi Lászlót, bár szerinte még lesznek forró pillanatok a meghallgatásán. Kiállt az Európai Unió további bővítése mellett és kicsit kampányolt Tarlós István főpolgármesterért.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában méltatta Trócsányi Lászlót, bár szerinte még lesznek...","id":"20190913_Orban_trocsanyi_kossuth_radio_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8b83a3-4be3-4516-915a-21c1b837e798","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Orban_trocsanyi_kossuth_radio_interju","timestamp":"2019. szeptember. 13. 07:34","title":"Orbán: A kormánnyal harcolni akaró polgármester alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Fejlesztéseket jelentettek be, de hogy pontosan min változtatnak, azt nem közölték. ","shortLead":"Fejlesztéseket jelentettek be, de hogy pontosan min változtatnak, azt nem közölték. ","id":"20190913_wizz_air_malev_gh_ferihegyi_repuloter_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9fc561f9-c31a-44ff-a4af-474f26a5624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b41fb64-91d8-4b1f-a243-50969635a490","keywords":null,"link":"/kkv/20190913_wizz_air_malev_gh_ferihegyi_repuloter_vizsgalat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 17:39","title":"Rejtélyes közleményt adott ki a Wizz Air és a Malév Ground Handling","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azok az ukrán nyugdíjasok sem maradtak ki a kormány választás előtti ajándékából, akik magyar nyugdíjat kapnak – derül ki Rétvári Bence államtitkárnak Vadai Ágnes DK-s képviselő írásbeli kérdésére adott válaszából.\r

","shortLead":"Azok az ukrán nyugdíjasok sem maradtak ki a kormány választás előtti ajándékából, akik magyar nyugdíjat kapnak – derül...","id":"20190913_ukran_nyugdijasok_rezsiutalvany_retvari_bence_vadai_agnes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c890fac2-5dff-41db-9d01-9e5d98244233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190913_ukran_nyugdijasok_rezsiutalvany_retvari_bence_vadai_agnes","timestamp":"2019. szeptember. 13. 14:14","title":"Az ukrán nyugdíjasok is megkapják a magyar rezsiutalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d50b0f-570a-431c-95cc-cc9b60177a0c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy ejtőernyősöket szállító gép zuhant le Németországban, a pilóta a becsapódás előtt még el tudta vinni a repülőt olyan távolságra a bázistól, hogy ott ne veszélyeztessen senkit.","shortLead":"Egy ejtőernyősöket szállító gép zuhant le Németországban, a pilóta a becsapódás előtt még el tudta vinni a repülőt...","id":"20190914_Tizennegy_ember_eletet_megmentve_halt_meg_egy_magyar_pilota","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8d50b0f-570a-431c-95cc-cc9b60177a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203a8427-72c3-4e9a-a4bc-26dc1fa86aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20190914_Tizennegy_ember_eletet_megmentve_halt_meg_egy_magyar_pilota","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:37","title":"Tizennégy ember életét megmentve halt meg egy magyar pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egyik aszteroida méretét európai kutatók 370 méteresre becsülik, és hagyományos távcsővel is látni lehet majd a Földről. ","shortLead":"Az egyik aszteroida méretét európai kutatók 370 méteresre becsülik, és hagyományos távcsővel is látni lehet majd...","id":"20190913_aszteroida_fold_kutatok_tavcso_nasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d9789c9-2fe7-49bf-842f-609b6db7564c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5480a67c-d4e1-42b8-b482-7530b505fed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190913_aszteroida_fold_kutatok_tavcso_nasa","timestamp":"2019. szeptember. 13. 16:33","title":"Két aszteroida is megközelíti a Földet szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két autó rohant egymásba Soroksárnál, egy embert ki kellett menteni az egyik járműből.","shortLead":"Két autó rohant egymásba Soroksárnál, egy embert ki kellett menteni az egyik járműből.","id":"20190914_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalya_egy_szakaszat_Budapesten_belul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2aba928-762f-4608-ae3d-f1fa703c5a19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16f8dd7a-6904-4ce2-87b5-8b6b463ac5f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190914_Baleset_miatt_lezartak_az_M5os_autopalya_egy_szakaszat_Budapesten_belul","timestamp":"2019. szeptember. 14. 14:07","title":"Baleset miatt lezárták az M5-ös autópálya egy szakaszát Budapesten belül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a7152be-e496-4867-aea0-eff1fa1614bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A játszási jog lejártával szeptember 22-én különleges előadással búcsúzik Elton John és Lee Hall zenés darabja, a Magyar Állami Operaház botrányokat kavart Billy Elliot – a Musical című előadása. ","shortLead":"A játszási jog lejártával szeptember 22-én különleges előadással búcsúzik Elton John és Lee Hall zenés darabja...","id":"20190913_Temeti_az_Opera_a_Billy_Elliotot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a7152be-e496-4867-aea0-eff1fa1614bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2f247b-b8e1-4a89-ac73-f6f30f332d58","keywords":null,"link":"/elet/20190913_Temeti_az_Opera_a_Billy_Elliotot","timestamp":"2019. szeptember. 13. 10:03","title":"Temeti az Opera a Billy Elliotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa2b358-d419-4d38-8f6f-18fe426a4a59","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"És nem is olyan rossz az a valami.","shortLead":"És nem is olyan rossz az a valami.","id":"20190914_Nem_is_a_mobilunktol_fuggunk_hanem_valami_egeszen_mastol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fa2b358-d419-4d38-8f6f-18fe426a4a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127ac3e0-cd0a-4ddb-8aff-5ebefea775be","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190914_Nem_is_a_mobilunktol_fuggunk_hanem_valami_egeszen_mastol","timestamp":"2019. szeptember. 14. 08:40","title":"Nem is a mobilunktól függünk, hanem valami egészen mástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]