[{"available":true,"c_guid":"c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kifutó EU támogatások és a szerény versenyképesség nem tesznek jót a gazdaságnak.","shortLead":"A kifutó EU támogatások és a szerény versenyképesség nem tesznek jót a gazdaságnak.","id":"20191211_Lassulo_gazdasagi_novekedesre_es_emelkedo_inflaciora_szamit_a_GKI","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9c447b9-8e02-4d25-ba1c-938397495ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aedad79-0bf6-4382-a813-bdbec9a9f9a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Lassulo_gazdasagi_novekedesre_es_emelkedo_inflaciora_szamit_a_GKI","timestamp":"2019. december. 11. 05:59","title":"Lassuló gazdasági növekedésre és emelkedő inflációra számít a GKI","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958e8fcc-f4d1-4009-b1bd-0a8bbff10bfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudósok egy csoportja nemrég modern eszközökkel kezdte vizsgálni az első víz alatti atomrobbantás helyszínét. Egy 10 méter mély kráter jött létre, amely ma is jól kivehető.","shortLead":"Tudósok egy csoportja nemrég modern eszközökkel kezdte vizsgálni az első víz alatti atomrobbantás helyszínét. Egy 10...","id":"20191211_atomkiserlet_atomrobbantas_krater_bikini_atoll_csendes_ocean","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=958e8fcc-f4d1-4009-b1bd-0a8bbff10bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32e37cc-4035-4ae7-ac5b-c96d39316a06","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_atomkiserlet_atomrobbantas_krater_bikini_atoll_csendes_ocean","timestamp":"2019. december. 11. 08:33","title":"73 évvel az atomkísérlet után is jól látható a Csendes-óceán \"sebe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem először tüntettek a cseh kormányfő ellen.","shortLead":"Nem először tüntettek a cseh kormányfő ellen.","id":"20191210_praga_andrej_babis_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b53137f-4c0b-4a40-9114-046b5d90dc78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f79334-993d-4a45-a3ae-d6e70cc9f0c5","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_praga_andrej_babis_tuntetes","timestamp":"2019. december. 10. 21:14","title":"Megbénult Prága, tízezrek követelték Babis lemondását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1257dd-811b-4aa4-bcd6-c6bca9f09050","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt, hogy a világ legnagyobb technológiai kiállításaként rendezett CES-t az Apple nélkül tartják, szinte már evidenciának vettük, 1992 óta ugyanis nem volt rá példa. Jövőre azonban változhat e helyzet.","shortLead":"Azt, hogy a világ legnagyobb technológiai kiállításaként rendezett CES-t az Apple nélkül tartják, szinte már...","id":"20191210_apple_ces_2020_1992","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e1257dd-811b-4aa4-bcd6-c6bca9f09050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5dbf62-c4d0-48cc-8945-5ff8a11cdab2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_apple_ces_2020_1992","timestamp":"2019. december. 10. 13:33","title":"27 év kihagyás után ismét ott lesz a CES-en az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d6d21e-d5e6-47bd-bdcb-dce1cda77f05","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Szavazott a Fidesz-kétharmad, a köztársasági elnök ennek alapján jövőre 3 millió forint körüli illetményre számíthat.","shortLead":"Szavazott a Fidesz-kétharmad, a köztársasági elnök ennek alapján jövőre 3 millió forint körüli illetményre számíthat.","id":"20191210_Megduplazta_Ader_fizeteset_a_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7d6d21e-d5e6-47bd-bdcb-dce1cda77f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d5a9c2-5a28-4002-8dc5-946660e8fd92","keywords":null,"link":"/itthon/20191210_Megduplazta_Ader_fizeteset_a_Fidesz","timestamp":"2019. december. 10. 11:24","title":"Megduplázta Áder fizetését a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cef2155-68e6-49ac-9720-3867e0ca57e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyára pillanatok alatt gazdára talál az a 197 darab, több évtizedes bőrből készült elegáns óraszíj, amely méltó kiegészítője lehet az Apple okosórájának.","shortLead":"Bizonyára pillanatok alatt gazdára talál az a 197 darab, több évtizedes bőrből készült elegáns óraszíj, amely méltó...","id":"20191211_pad_and_quill_apple_watch_pant_bor_oraszij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cef2155-68e6-49ac-9720-3867e0ca57e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37939d1f-5277-4681-8f77-d7d1d9c702a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_pad_and_quill_apple_watch_pant_bor_oraszij","timestamp":"2019. december. 11. 10:03","title":"80 éves bőr: csak néhány darab készült ebből a különleges Apple Watch-szíjból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff1af22-a52a-4ab5-ac18-61a87ed47bb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég eltűnt chilei katonai repülőgépet az 1950-es évek óta gyártja a Lockheed Martin, és a világ több légiereje is használja ezt a típust.","shortLead":"A nemrég eltűnt chilei katonai repülőgépet az 1950-es évek óta gyártja a Lockheed Martin, és a világ több légiereje is...","id":"20191210_chile_eltunt_katonai_repulogep_c_130_hercules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cff1af22-a52a-4ab5-ac18-61a87ed47bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ef91b5-7c97-4bc4-86fc-4d5c6af02eb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_chile_eltunt_katonai_repulogep_c_130_hercules","timestamp":"2019. december. 10. 10:03","title":"Nézze meg: egy ilyen repülőgép tűnt el 38 utassal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ea3ea3-f7fb-4b33-b2aa-35910f424d2f","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Huszonöt éve kezdte el a Máltai Szeretetszolgálat a házi segítségnyújtást Óbudán. Gondozóik és önkénteseik azóta is minden nap útra kelnek, és segítik a magányosan élő idősek mindennapjait. Van, ahol az egyedüllétet teszik elviselhetővé, máshol életet mentenek. Egy dolog azonban mindenhol közös: a segítséget ingyen és a szívükből adják. ","shortLead":"Huszonöt éve kezdte el a Máltai Szeretetszolgálat a házi segítségnyújtást Óbudán. Gondozóik és önkénteseik azóta is...","id":"20191209_Ha_ok_nem_lennenek_ma_talan_mar_nem_is_elnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11ea3ea3-f7fb-4b33-b2aa-35910f424d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71984053-6ffb-4830-89fa-dfe5bf0b8436","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_Ha_ok_nem_lennenek_ma_talan_mar_nem_is_elnek","timestamp":"2019. december. 09. 20:00","title":"„Ha a máltaiak nem lennének, ma talán már nem is élnék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]