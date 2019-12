Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6e38b8-582d-4de3-aa3c-6d6a9db09980","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházba került egy díler Budapesten, ahol a ruhájából amfetamin és fű került elő. Amíg őt ápolták, addig a rendőrök átkutatták a lakását és a mélyhűtőben még több drogot találtak.","shortLead":"Kórházba került egy díler Budapesten, ahol a ruhájából amfetamin és fű került elő. Amíg őt ápolták, addig a rendőrök...","id":"20191211_Otthonaban_jegelte_a_kabitoszert_a_diler_mikozben_a_korhazban_fekudt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6e38b8-582d-4de3-aa3c-6d6a9db09980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f5b77d2-cff1-40b8-b545-77a04bae5136","keywords":null,"link":"/itthon/20191211_Otthonaban_jegelte_a_kabitoszert_a_diler_mikozben_a_korhazban_fekudt","timestamp":"2019. december. 11. 10:45","title":"Otthonában jegelte a kábítószert a díler, miközben a kórházban feküdt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne hagyja otthon az esernyőt!","shortLead":"Ne hagyja otthon az esernyőt!","id":"20191212_csapadek_idojaras_csutortok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5777ad17-b34f-4c64-8e0d-502e8c1f9856","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_csapadek_idojaras_csutortok","timestamp":"2019. december. 12. 06:25","title":"Eső, havas és ónos eső, hó – ezeket hozza ma az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc3ce01-28a6-4b3d-a589-53fd270a83ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fejleszti a kiterjesztettvalóság-alkalmazásokhoz szükséges eszközrendszerét a Google. Az eredmény nem csak látványos, sokkal hihetőbb is lesz.","shortLead":"Fejleszti a kiterjesztettvalóság-alkalmazásokhoz szükséges eszközrendszerét a Google. Az eredmény nem csak látványos...","id":"20191211_google_arcore_android_update_kiterjesztett_valosag_ar_jatek_alkalmazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dc3ce01-28a6-4b3d-a589-53fd270a83ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80993385-acb0-42a5-a8c0-c1a8c81f0911","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_google_arcore_android_update_kiterjesztett_valosag_ar_jatek_alkalmazas","timestamp":"2019. december. 11. 09:03","title":"Felturbózza az élményt a Google, zseniális új alkalmazások jöhetnek Androidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e16992-f099-443b-a4bc-eb89f2a725f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szántó Péter a levélben Mihályi Győző állítólagos ügyének a kivizsgálását kéri. Azután szánta rá magát a bejelentésre, hogy a Gothár-ügy politikai háborúvá fajult.\r

","shortLead":"Szántó Péter a levélben Mihályi Győző állítólagos ügyének a kivizsgálását kéri. Azután szánta rá magát a bejelentésre...","id":"20191211_Nyilvanossagra_hozta_a_levelet_az_Ujszinhazban_tortent_allitolagos_zaklatas_bejelentoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e16992-f099-443b-a4bc-eb89f2a725f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57bd153f-b5d0-4dde-b49f-4761bf8e8abf","keywords":null,"link":"/elet/20191211_Nyilvanossagra_hozta_a_levelet_az_Ujszinhazban_tortent_allitolagos_zaklatas_bejelentoje","timestamp":"2019. december. 11. 12:30","title":"Nyilvánosságra hozta a levelét az Újszínházban történt állítólagos zaklatás bejelentője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szuperállampapírból már lassan 3000 milliárd forintnyit vettek meg.","shortLead":"A szuperállampapírból már lassan 3000 milliárd forintnyit vettek meg.","id":"20191211_Csutortokon_fizet_eloszor_kamatot_a_szuperallampapir","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99bd9b33-c1d3-46f9-b07d-7e84551ca7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4cfb54f-2152-4511-a161-fae4cdc8a7fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191211_Csutortokon_fizet_eloszor_kamatot_a_szuperallampapir","timestamp":"2019. december. 11. 11:08","title":"Csütörtökön fizet először kamatot a szuperállampapír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a56508-773f-469d-b5d0-4329563b0f58","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A gyártók nem csak az új eszközeiket igyekeznek naprakészen tartani, ritkán, de a régebbiekhez is kiadnak egy-egy javítást. Főleg, ha biztonsági okokról van szó.","shortLead":"A gyártók nem csak az új eszközeiket igyekeznek naprakészen tartani, ritkán, de a régebbiekhez is kiadnak egy-egy...","id":"20191212_ios_12_4_4_frissites_letoltes_telepites_regi_iphone_szoftver_biztonsagi_javitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2a56508-773f-469d-b5d0-4329563b0f58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f58634-c0d4-491c-9453-2a3045c9d71b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191212_ios_12_4_4_frissites_letoltes_telepites_regi_iphone_szoftver_biztonsagi_javitas","timestamp":"2019. december. 12. 20:03","title":"Fontos új frissítés érkezett a régebbi iPhone-okra, töltse le mielőbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277f4187-6be4-40ba-b879-2c787a3bbf60","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem kérnek Peter Handkéből. ","shortLead":"Nem kérnek Peter Handkéből. ","id":"20191212_Nemkivanatos_szemellye_nyilvanitott_egy_Nobeldijas_irot_Szarajevo_es_Koszovo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=277f4187-6be4-40ba-b879-2c787a3bbf60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e10cd1-81e6-4e02-8a02-6b733541d64f","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Nemkivanatos_szemellye_nyilvanitott_egy_Nobeldijas_irot_Szarajevo_es_Koszovo","timestamp":"2019. december. 12. 09:58","title":"Nemkívánatos személlyé nyilvánított egy Nobel-díjas írót Szarajevó és Koszovó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d33e9add-eb74-42f5-bef3-9b1ddb6cea4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megtalálták a tengerben szerdán a chilei légierő két napja eltűnt szállítógépének a roncsait és a fedélzetén utazó emberek maradványait mintegy 30 kilométerre attól a helytől, ahol a légi irányítók elvesztették vele a kapcsolatot.","shortLead":"Megtalálták a tengerben szerdán a chilei légierő két napja eltűnt szállítógépének a roncsait és a fedélzetén utazó...","id":"20191212_Megtalaltak_a_lezuhant_chilei_repulogep_darabjait_es_az_utasok_maradvanyait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d33e9add-eb74-42f5-bef3-9b1ddb6cea4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc8b968-de36-447c-b7d1-707fb4ad35b1","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Megtalaltak_a_lezuhant_chilei_repulogep_darabjait_es_az_utasok_maradvanyait","timestamp":"2019. december. 12. 07:34","title":"Megtalálták a lezuhant chilei repülőgép darabjait és az utasok maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]