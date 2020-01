Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Hátha a végén még kérdezni is lehet. Csütörtökön tart Orbán évindító sajtótájékoztatót

Káromkodva, agyonütéssel fenyegette a luxusautós a mozgássérült férfit, akit utána bántalmazott is a szántódi Sparnál. A megvert férfi az ATV Híradójának beszélt arról, hogy a fiatalembertől azt kérte, tegye ki a rokkantkártyát, ha már egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott helyen várakozik, de az feldühödött, amiért szerinte lefotózta az autóját. „Elindult felém, hogy agyonütlek" – megszólalt a luxusautós támadó mozgássérült áldozata

Kéthetes bulisorozattal zárják le a nyolcéves történetet. Bezár az Anker't is

Egy 19 éves brit lányt 4 hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek Cipruson, miután a bíróság szerint hamisan állította, hogy csoportos erőszak áldozata lett. Elítélték a tinédzsert, aki azt állította, hogy tizenketten megerőszakolták

A jelek szerint jó volt a fogadtatása Dél-Koreában a Sero nevű okostelevíziónak, a cég ugyanis több más piacon is elérhetővé teszi a készüléket. Meghódítaná a világot a Samsung a jövő okostévéjével

A New Media Service Kft.-vel szemben az utóbbi tíz hónapban a negyedik alkalommal lépett fel az adóhatóság. Végrehajtás indult Matolcsy fiának cége ellen

A cég adatai szerint a fél éves indulás óta 1,3 millió kilométert tettek meg a fővárosban az e-rollerrekkel. A Lime legaktívabb felhasználója 235-ször pattant rollerre Budapesten

Az ARD német közszolgálati csatorna Nemzetközi Súlyemelő-szövetségről szóló riportja súlyos vádat fogalmazott meg a Magyar Antidopping Csoporttal szemben is, a kölni doppinglabor pedig DNS-vizsgálatokra hivatkozva állítja, hogy a magyar ellenőröknek manipulált mintákat adtak le a később doppingoláson ért versenyzők. Tiszeker Ágnes, a cég igazgatója tagadta a vádakat, azt viszont nehéz cáfolni, hogy a doppingellenőrzés világszerte kitett a korrupciós kockázatoknak. Aján Tamás magával ránthatja a magyar doppingellenőröket