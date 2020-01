Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"Csatlós Hanna – Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Az egy éve elhunyt filmügyi biztos, üzletember és producer halála utáni időszakot szervezeti zűrzavar jellemezte, vezetők távoztak, a támogatásokról ítélkező szakmai Döntőbizottság kétszer lecserélődött, a Magyar Nemzeti Filmalap pedig meg is szűnt eddigi formájában. Megnéztük, hogy a Vajna halálát követő egy évben hogyan alakult át a filmgyártás struktúrája. ","shortLead":"Az egy éve elhunyt filmügyi biztos, üzletember és producer halála utáni időszakot szervezeti zűrzavar jellemezte...","id":"20200119_Mekkora_ur_maradt_Andy_Vajna_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5227ae3d-70cf-4c93-9136-d1a8605e670e","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_Mekkora_ur_maradt_Andy_Vajna_utan","timestamp":"2020. január. 19. 20:00","title":"Hogyan boldogul ma a magyar filmgyártás Andy Vajna nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden jel arra mutat, hogy hasznosabban is el lehetett volna költeni az amerikai űrhadsereg felállítására adott kormányzati pénz első tételét.","shortLead":"Minden jel arra mutat, hogy hasznosabban is el lehetett volna költeni az amerikai űrhadsereg felállítására adott...","id":"20200120_amerika_urhadero_space_force_egyenruha_terepminta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1943e5bc-aefc-4b00-9b26-5bca3b0200eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85a0ca2-d0e6-4497-8cdc-759a970544ac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_amerika_urhadero_space_force_egyenruha_terepminta","timestamp":"2020. január. 20. 09:33","title":"Bemutatták az amerikai űrhaderő egyenruháját, a fél internet ezen nevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc6dc9f-50c1-464e-8b2f-1c6a20fe612f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A sintó hívők idén 65. alkalommal vállalkoztak az újévi tradícióra. ","shortLead":"A sintó hívők idén 65. alkalommal vállalkoztak az újévi tradícióra. ","id":"20200118_Negyvenen_martoztak_meg_a_jeges_vizben_a_megtisztulasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc6dc9f-50c1-464e-8b2f-1c6a20fe612f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9eec48-7c09-44c8-8307-568690b2b43f","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Negyvenen_martoztak_meg_a_jeges_vizben_a_megtisztulasert","timestamp":"2020. január. 18. 15:22","title":"Negyvenen mártóztak meg a jeges vízben a megtisztulásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58d5597-f048-4fa5-9a75-c4e4959aa017","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus új feleségét azzal vádolják, ő szervezte meg elődje megölését. Királydráma Lesothóból.","shortLead":"A politikus új feleségét azzal vádolják, ő szervezte meg elődje megölését. Királydráma Lesothóból.","id":"20200119_A_ket_felesege_kozott_gyilkossagig_fajulo_vita_miatt_kell_tavoznia_egy_afrikai_kormanyfonek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f58d5597-f048-4fa5-9a75-c4e4959aa017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1ff64b-676b-4847-b0de-a104053c74f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200119_A_ket_felesege_kozott_gyilkossagig_fajulo_vita_miatt_kell_tavoznia_egy_afrikai_kormanyfonek","timestamp":"2020. január. 19. 14:08","title":"A két felesége között gyilkosságig fajuló vita miatt kell távoznia egy afrikai kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a735768-6d69-4223-9542-727d9587c8e9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatottnak továbbra is a saját játékára kell figyelnie, noha az Európa-bajnoki középdöntőben a következő ellenfele a testközelből ismert játékosokból álló szlovén együttes lesz.","shortLead":"Nagy László szerint a magyar férfi kézilabda-válogatottnak továbbra is a saját játékára kell figyelnie, noha...","id":"20200118_Nagy_Laszlo_Egy_vilagversenyen_nem_szabad_azon_ragodni_ami_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a735768-6d69-4223-9542-727d9587c8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bd177b-a593-40e0-b6a7-00c21f8e59ad","keywords":null,"link":"/sport/20200118_Nagy_Laszlo_Egy_vilagversenyen_nem_szabad_azon_ragodni_ami_volt","timestamp":"2020. január. 18. 16:27","title":"Nagy László: Egy világversenyen nem szabad azon rágódni, ami volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba899ca-f067-4d7a-9f54-8c4fc8dd4ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sms-enként 508 forintért oldják meg a fiatalok problémáit.","shortLead":"Sms-enként 508 forintért oldják meg a fiatalok problémáit.","id":"20200120_Bujtatott_reklammal_bombazzak_a_tiniket_egy_magyar_websorozatban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba899ca-f067-4d7a-9f54-8c4fc8dd4ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9c623f-28c5-49a3-bfef-43c0c9aaa83b","keywords":null,"link":"/itthon/20200120_Bujtatott_reklammal_bombazzak_a_tiniket_egy_magyar_websorozatban","timestamp":"2020. január. 20. 10:10","title":"Bújtatott reklámmal bombázzák a tiniket egy magyar websorozatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60ae6c12-4e4d-41e3-8e98-3d06f46c0030","c_author":"Biró Péter","category":"kultura","description":"A 2000-es évek első évtizedében alig beszélhettünk olyan színdarabról, amely a cigányság problémáit vagy színpadi megjelenítését hitelesen prezentálni tudta volna. Most a Cigány magyar című produkció tesz kísérletet erre. És közben rengeteg kérdéssel szembesít, mégpedig úgy, hogy kénytelenek vagyunk végre elismerni: soha nem fogunk választ találni ezekre.","shortLead":"A 2000-es évek első évtizedében alig beszélhettünk olyan színdarabról, amely a cigányság problémáit vagy színpadi...","id":"20200119_roma_szinhaz_cigany_magyar_integracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60ae6c12-4e4d-41e3-8e98-3d06f46c0030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537a6c08-163e-43a0-b697-d82f7da6d6d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200119_roma_szinhaz_cigany_magyar_integracio","timestamp":"2020. január. 19. 16:30","title":"A roma és a magyar is csak egymás tükrében értelmezhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f71e4c-d9f2-4365-abb5-313bd53b1176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Guardian kielemezte a Sussexi hercegné médiahelyzetét.","shortLead":"A Guardian kielemezte a Sussexi hercegné médiahelyzetét.","id":"20200118_Meghan_Marklerol_ketszer_tobb_negativ_cikk_szuletett_mint_pozitiv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9f71e4c-d9f2-4365-abb5-313bd53b1176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46324101-d85e-42aa-ae94-7792c06bbec5","keywords":null,"link":"/elet/20200118_Meghan_Marklerol_ketszer_tobb_negativ_cikk_szuletett_mint_pozitiv","timestamp":"2020. január. 18. 14:20","title":"Meghan Markle-ról kétszer több negatív cikk született, mint pozitív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]