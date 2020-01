Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megállt az élet egy kínai városban a koronavírus miatt, furcsa kifogás felcsúti tao-ügyben, most már tényleg kilépnek a britek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megállt az élet egy kínai városban a koronavírus miatt, furcsa kifogás felcsúti tao-ügyben, most már tényleg kilépnek...","id":"20200123_Radar360_visszaesett_a_magyar_demokracia_elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aa4760-e338-4c07-aed5-90ba26b792f4","keywords":null,"link":"/360/20200123_Radar360_visszaesett_a_magyar_demokracia_elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott","timestamp":"2020. január. 23. 08:08","title":"Radar360: visszaesett a magyar demokrácia, elődöntős a férfivízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983ca3e9-b483-4440-a6e6-5ff75c624f7f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Märcz Tamás együttese 14-10-re győzött Oroszország ellen.","shortLead":"Märcz Tamás együttese 14-10-re győzött Oroszország ellen.","id":"20200122_Elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=983ca3e9-b483-4440-a6e6-5ff75c624f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bffbee77-9376-441f-ac37-9588d57ff5b8","keywords":null,"link":"/sport/20200122_Elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott_is","timestamp":"2020. január. 22. 20:17","title":"Elődöntős a férfi vízilabda-válogatott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ittasan többször is megverte feleségét, majd hiába rendelt el távoltartást a bíróság, a férfi azt is többször megszegte. ","shortLead":"Ittasan többször is megverte feleségét, majd hiába rendelt el távoltartást a bíróság, a férfi azt is többször...","id":"20200123_Negy_es_fel_evet_kapott_mert_bantalmazta_feleseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b784aa1-cb51-48ff-8389-994e7ebdcaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a08791bc-08cc-42d4-a2be-80090e6c016d","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Negy_es_fel_evet_kapott_mert_bantalmazta_feleseget","timestamp":"2020. január. 23. 12:22","title":"Négy és fél évet kapott a feleségét bántalmazó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c38030-fc53-440b-abe5-2a6d39719947","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a Szabad György Irodaház.","shortLead":"Elkészült a Szabad György Irodaház.","id":"20200123_Foldalatti_alaguton_keresztul_is_at_lehet_ugrani_a_Parlamentbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c38030-fc53-440b-abe5-2a6d39719947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4174bac5-8e0a-4559-8465-18bd30e901d5","keywords":null,"link":"/kultura/20200123_Foldalatti_alaguton_keresztul_is_at_lehet_ugrani_a_Parlamentbe","timestamp":"2020. január. 23. 14:26","title":"Föld alatti alagúton keresztül is át lehet ugrani a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e3a192-098a-40b1-816f-5ec85954fa6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A parlament elfogadta a kiválásról szóló törvényt, így a brit miniszterelnök szerint semmi nem akadályozza, hogy az Egyesült Királyság jövő pénteken kilépjen az EU-ból.","shortLead":"A parlament elfogadta a kiválásról szóló törvényt, így a brit miniszterelnök szerint semmi nem akadályozza...","id":"20200123_boris_johnson_brexit_megallapodas_kivalas_europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d5e3a192-098a-40b1-816f-5ec85954fa6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c041bd34-b9f2-4f18-97e7-7da952a3b483","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200123_boris_johnson_brexit_megallapodas_kivalas_europai_unio","timestamp":"2020. január. 23. 05:06","title":"Boris Johnson: Átléptük a Brexit célvonalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"A Jojo Nyuszi összeereszti a kíméletlen szatírát a hollywoodi biztonsági játékkal, a végeredmény pedig egy szerethető, de érezhetően féken tartott film. A félig maori, félig zsidó Hitler mindenesetre emlékezetes.","shortLead":"A Jojo Nyuszi összeereszti a kíméletlen szatírát a hollywoodi biztonsági játékkal, a végeredmény pedig egy szerethető...","id":"20200122_Jojo_Nyuszi_Jojo_Rabbit_Taika_Waititi_Hitler_Hitlerjugend","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bc855e-a0b5-46f5-88ef-c3420c121786","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Jojo_Nyuszi_Jojo_Rabbit_Taika_Waititi_Hitler_Hitlerjugend","timestamp":"2020. január. 22. 18:03","title":"A Jojo Nyuszi lehetett volna nagy dobás, de inkább Oscart akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Csécsei Zoltán húsz kilométerrel többet futott 24 óra alatt, mint a korábbi csúcstartó.","shortLead":"Csécsei Zoltán húsz kilométerrel többet futott 24 óra alatt, mint a korábbi csúcstartó.","id":"20200121_Ket_futopados_vilagcsucsot_is_megdontott_a_magyar_ultrafuto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=569af871-8aa1-4f63-a5e8-e7bbee588d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9ffb67-067a-4639-8838-b87516d3ea09","keywords":null,"link":"/sport/20200121_Ket_futopados_vilagcsucsot_is_megdontott_a_magyar_ultrafuto","timestamp":"2020. január. 21. 17:58","title":"Két futópados világcsúcsot is megdöntött a magyar ultrafutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A SARS-hoz hasonló pániktól tartanak a holdújév előtt.","shortLead":"A SARS-hoz hasonló pániktól tartanak a holdújév előtt.","id":"20200122_A_koronavirus_nem_csak_az_emberekre_a_tozsdekre_is_veszelyes_lehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c113a2fa-f290-4cce-9658-7f2144cb8c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_koronavirus_nem_csak_az_emberekre_a_tozsdekre_is_veszelyes_lehet","timestamp":"2020. január. 22. 15:48","title":"A koronavírus nem csak az emberekre, a tőzsdékre is veszélyes lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]