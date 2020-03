Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt napokban több olyan eset is előfordult, hogy a kórházban fekvő lázas, tüdőgyulladásos betegnél csak napokkal később végezték el a tesztet. ","shortLead":"Az elmúlt napokban több olyan eset is előfordult, hogy a kórházban fekvő lázas, tüdőgyulladásos betegnél csak napokkal...","id":"20200316_koronavirus_teszt_protokoll_korhaz_beteg_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f452489-46cb-4f51-b95a-ff7e36118d57","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_koronavirus_teszt_protokoll_korhaz_beteg_fertozott","timestamp":"2020. március. 16. 15:30","title":"ATV: Mostantól sokkal több embernél végzik el a koronavírus-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c828a7ac-6ecf-4a82-aecb-723efff3721d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Miután a lengyel környezetvédelmi miniszter megfertőződött a koronavírussal, több kollégája is karanténba ment.","shortLead":"Miután a lengyel környezetvédelmi miniszter megfertőződött a koronavírussal, több kollégája is karanténba ment.","id":"20200317_karanten_lengyel_kormany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c828a7ac-6ecf-4a82-aecb-723efff3721d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92954f20-3bf8-44d8-b867-7781b2dd9843","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_karanten_lengyel_kormany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 17. 10:47","title":"Karanténba került a lengyel kormány egy része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha néhány dologra odafigyelünk, vírusmentes lehet az autónk, és még az utasterében sem teszünk kárt.","shortLead":"Ha néhány dologra odafigyelünk, vírusmentes lehet az autónk, és még az utasterében sem teszünk kárt.","id":"20200317_a_jo_oreg_szappan_a_legjobb_fegyver_az_auto_fertotleniteseben_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=728b4c50-709d-4fca-9273-9a2b7079d772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18502ffb-d37d-4d7e-9c52-659ecbbef7f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_a_jo_oreg_szappan_a_legjobb_fegyver_az_auto_fertotleniteseben_is","timestamp":"2020. március. 17. 11:21","title":"A jó öreg szappan a legjobb fegyver az autók fertőtlenítésében is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e1b0280-e996-4563-bf52-6ac90ae2fe19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A 105 szobás harkányi szállodát teljes egészében az operatív törzs rendelkezésére bocsátották.\r

","shortLead":"A 105 szobás harkányi szállodát teljes egészében az operatív törzs rendelkezésére bocsátották.\r

","id":"20200317_Karantenkorhaz_lehet_a_Baranya_Hotelbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e1b0280-e996-4563-bf52-6ac90ae2fe19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ac54f51-9e1d-4c6c-a99d-1637b628fb7c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200317_Karantenkorhaz_lehet_a_Baranya_Hotelbol","timestamp":"2020. március. 17. 17:20","title":"Karanténkórház lehet a Baranya Hotelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22309b27-f07a-4de5-a015-5e6e4db1390d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A világszerte, így nálunk is gondokat okozó koronavírus miatt több magyarországi bolt és üzlet is új szabályok betartására kéri a vásárlókat.","shortLead":"A világszerte, így nálunk is gondokat okozó koronavírus miatt több magyarországi bolt és üzlet is új szabályok...","id":"20200316_koronavirus_rossmann_tesco_magyar_posta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22309b27-f07a-4de5-a015-5e6e4db1390d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"739b3deb-bdf4-442c-bf55-0df8d25313e8","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_koronavirus_rossmann_tesco_magyar_posta","timestamp":"2020. március. 16. 19:50","title":"Koronavírus: a Rossmann, a Tesco és a Posta is új szabályokat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindent elárult az idei karácsonyi szezonban megjelenő új konzoljáról a Microsoft. A koronavírus miatti általános termelési gondok viszont erre a gépre is hatással lehetnek.","shortLead":"Mindent elárult az idei karácsonyi szezonban megjelenő új konzoljáról a Microsoft. A koronavírus miatti általános...","id":"20200316_xbox_series_x_specifikacio_uj_xbox_2020_konzol_microsoft","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e7cc51-e06b-4d38-acf6-6a27e933a896","keywords":null,"link":"/tudomany/20200316_xbox_series_x_specifikacio_uj_xbox_2020_konzol_microsoft","timestamp":"2020. március. 16. 16:53","title":"8 mag, 12 TFLOP: bivalyerős gép lesz az új Xbox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az igazgató volt személyi titkára az Indexnek arról beszélt, hogy Eszenyi Enikő folyamatosan a Vígszínház intézménye mögé bújva követ el erőszakot a saját kollégáival szemben.","shortLead":"Az igazgató volt személyi titkára az Indexnek arról beszélt, hogy Eszenyi Enikő folyamatosan a Vígszínház intézménye...","id":"20200317_Eszenyi_Eniko_En_nem_vagyok_felelmetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cae7d0-2367-4b46-be0d-7f29610e32bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Eszenyi_Eniko_En_nem_vagyok_felelmetes","timestamp":"2020. március. 17. 10:55","title":"Eszenyi Enikő: Én nem vagyok félelmetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A lázmérésen túl egy kérdőívet is ki kell majd tölteni. ","shortLead":"A lázmérésen túl egy kérdőívet is ki kell majd tölteni. ","id":"20200316_A_Honvedkorhaz_Podmaniczky_utcai_telephelyen_is_lesz_elovizsgalati_pont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d93edb-e897-464a-95b1-0eb110ea5d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb9306e-6986-4e9f-a5ed-204dc2cf6da6","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_A_Honvedkorhaz_Podmaniczky_utcai_telephelyen_is_lesz_elovizsgalati_pont","timestamp":"2020. március. 16. 17:45","title":"A Honvédkórház Podmaniczky utcai épülete előtt is lesz koronavírust vizsgáló sátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]