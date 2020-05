Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9078f9db-0bc8-461a-9fcb-1f3237be9360","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt sem küldik tovább neki, amit megkapott az operatív törzs.","shortLead":"Azt sem küldik tovább neki, amit megkapott az operatív törzs.","id":"20200510_A_tudogyulladasos_betegek_szamat_akarta_tudni_Hadhazy_de_elhajtottak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9078f9db-0bc8-461a-9fcb-1f3237be9360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a68936-6d34-4a62-ba01-ab9d854ca527","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_A_tudogyulladasos_betegek_szamat_akarta_tudni_Hadhazy_de_elhajtottak","timestamp":"2020. május. 10. 17:21","title":"A tüdőgyulladásos betegek számát akarta megtudni Hadházy, de elhajtották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz kormány hamarosan dönthet a korlátozások enyhítéséről.\r

","shortLead":"Az olasz kormány hamarosan dönthet a korlátozások enyhítéséről.\r

","id":"20200511_Tobb_mint_ket_honapja_nem_volt_ilyen_keves_uj_eset_Olaszorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a6d59d3-f37f-4af9-99cc-91c85283029c","keywords":null,"link":"/vilag/20200511_Tobb_mint_ket_honapja_nem_volt_ilyen_keves_uj_eset_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 11. 20:15","title":"Több mint két hónapja nem volt ilyen kevés új eset Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyi tárca vezetője úgy látja, hogy folytatódnak a Magyarország ellen intézett megalapozatlan, politikailag motivált támadások.\r

","shortLead":"A külügyi tárca vezetője úgy látja, hogy folytatódnak a Magyarország ellen intézett megalapozatlan, politikailag...","id":"20200512_szijjarto_peter_kulugyminiszter_level_europai_tanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f21b983-7d91-4a8a-9f6c-3b04bcf497b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53a6028-e9a2-4c0c-a8e5-df13d6804f06","keywords":null,"link":"/itthon/20200512_szijjarto_peter_kulugyminiszter_level_europai_tanacs","timestamp":"2020. május. 12. 06:23","title":"Levélben olvasott be Szijjártó az északi országok külügyminisztereinek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd7a039b-c698-42f1-b854-b4fa5ffd4767","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az egykori csúcskategóriás Audi egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket. ","shortLead":"Ez az egykori csúcskategóriás Audi egyenesen a rendszerváltás korába repít vissza bennünket. ","id":"20200512_idokapszula_csak_218_kilometer_van_ebben_a_30_eves_elado_audi_v8ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd7a039b-c698-42f1-b854-b4fa5ffd4767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aff6f5b5-bec1-4431-9385-5f08a536e8c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_idokapszula_csak_218_kilometer_van_ebben_a_30_eves_elado_audi_v8ban","timestamp":"2020. május. 12. 06:41","title":"Időkapszula: csak 218 kilométer van ebben a 30 éves eladó Audi V8-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL értesülése szerint a fiú szüleit hajnalban értesítették a buliból, hogy baj van.","shortLead":"Az RTL értesülése szerint a fiú szüleit hajnalban értesítették a buliból, hogy baj van.","id":"20200510_Hazibuli_kozben_kizuhant_az_ablakon_es_meghalt_egy_17_eves_fiu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95d982f4-70c9-4844-8e67-67c25da52151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb65ec96-5095-4979-97c3-66a61d3455fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Hazibuli_kozben_kizuhant_az_ablakon_es_meghalt_egy_17_eves_fiu","timestamp":"2020. május. 10. 18:28","title":"Házibuli közben zuhant ki az ablakon egy 17 éves fiú Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Gyöngyös közelében történt a baleset, a nagyrédei leágazásnál.","shortLead":"Gyöngyös közelében történt a baleset, a nagyrédei leágazásnál.","id":"20200510_Halalos_motoros_baleset_Gyongyosnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f16a7b-c80c-44db-a6ee-2eb7a9117ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Halalos_motoros_baleset_Gyongyosnel","timestamp":"2020. május. 10. 17:04","title":"Autóval ütközött és meghalt egy motoros a 3-as főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy halfeldolgozó üzem lett a koronavírus ghánai gócpontja, a vizsgálat szerint egyetlen fertőzötten is dolgozó ember adta át a vírust mindenki másnak.","shortLead":"Egy halfeldolgozó üzem lett a koronavírus ghánai gócpontja, a vizsgálat szerint egyetlen fertőzötten is dolgozó ember...","id":"20200511_ghana_koronavirus_halfeldolgozo_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67174869-f6f5-48d4-8d14-c54037b1df81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9888e2b-9acd-4d48-8dc8-17dd85357501","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_ghana_koronavirus_halfeldolgozo_jarvany","timestamp":"2020. május. 11. 06:18","title":"533 kollégáját fertőzte meg egy koronavírusos munkás egy ghánai halfeldolgozóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Korábban megkezdődhetett a Homo sapiens térhódítása a kontinensen, mint azt eddig gondolták - erre utalnak egy bolgár barlangban talált leletek. ","shortLead":"Korábban megkezdődhetett a Homo sapiens térhódítása a kontinensen, mint azt eddig gondolták - erre utalnak egy bolgár...","id":"20200512_Sokkal_hamarabb_megjelent_a_modern_ember_Europaban_mint_ahogy_azt_eddig_hittek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0e57df-26f0-482d-b946-6d89a625d1bf","keywords":null,"link":"/kultura/20200512_Sokkal_hamarabb_megjelent_a_modern_ember_Europaban_mint_ahogy_azt_eddig_hittek","timestamp":"2020. május. 12. 11:10","title":"A Homo sapiens 45 ezer éves eszközeire bukkantak Bulgáriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]