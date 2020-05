Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Teátrumi Társaság 300 millió forintot kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától ingatlanvásárlásra a színházzal „összefüggésben”.","shortLead":"A Magyar Teátrumi Társaság 300 millió forintot kapott az Emberi Erőforrások Minisztériumától ingatlanvásárlásra...","id":"20200513_vidnyanszky_attila_magyar_teatrumi_tarsasag_karinthy_szinhaz_foldes_eszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d6ed56c-cc96-43dc-83bc-4f85d0f88c48","keywords":null,"link":"/kultura/20200513_vidnyanszky_attila_magyar_teatrumi_tarsasag_karinthy_szinhaz_foldes_eszter","timestamp":"2020. május. 13. 15:27","title":"A Vidnyánszky vezette Magyar Teátrumi Társaságé lehet a Karinthy Színház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba5fcb-7823-4b26-a6e4-30a0a76b69fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A néhány hónapon belül hivatalosan is leleplezendő villany-SUV 150-306 lóerős motorokkal készül majd.\r

","shortLead":"A néhány hónapon belül hivatalosan is leleplezendő villany-SUV 150-306 lóerős motorokkal készül majd.\r

","id":"20200513_fotok_ilyen_lehet_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba5fcb-7823-4b26-a6e4-30a0a76b69fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e76eb4c4-d1a9-4450-971f-b0f73af6d90d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_fotok_ilyen_lehet_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautoja","timestamp":"2020. május. 13. 09:21","title":"Ilyen lehet a Skoda első elektromos szabadidő-autója, az Enyaq","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aecae772-d341-46cd-9b4c-75f1b8672876","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200513_Marabu_Feknyuz_A_rendorseg_eszen_nem_lehet_tuljarni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aecae772-d341-46cd-9b4c-75f1b8672876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fd2a18-7d30-4627-9d49-227afac590e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Marabu_Feknyuz_A_rendorseg_eszen_nem_lehet_tuljarni","timestamp":"2020. május. 13. 05:25","title":"Marabu Féknyúz: A rendőrség eszén nem lehet túljárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzati államtitkár a szociális támogatások felhasználását javasolta. A BM azt is elárulta, hogy a védekezési költségek adatait bekérik a településektől, és uniós forrásokra is pályázhat a kormány.","shortLead":"Az önkormányzati államtitkár a szociális támogatások felhasználását javasolta. A BM azt is elárulta, hogy a védekezési...","id":"20200513_Valaszolt_a_Belugyminiszterium_az_onkormanyzatoknak_sporoljak_meg_a_szocialis_tamogatasbol_a_vedekezes_koltsegeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e3ceef-f5d3-42a3-b657-d57dff1d9161","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Valaszolt_a_Belugyminiszterium_az_onkormanyzatoknak_sporoljak_meg_a_szocialis_tamogatasbol_a_vedekezes_koltsegeit","timestamp":"2020. május. 13. 17:05","title":"Válaszolt a kormány az önkormányzatoknak: spórolják meg a szociális támogatásból a védekezés költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ahogy elkezdték feloldani a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat, a legtöbb európai nagyvárosban azonnal a többszörösére nőtt az autós forgalom.","shortLead":"Ahogy elkezdték feloldani a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat, a legtöbb európai nagyvárosban azonnal...","id":"20200512_kornyezetszennyezes_szmog_levego_Europa_dugok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6eeee2d-0418-4453-a608-272711f6b58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a304cfc-0b2b-4da1-9f20-6cd94ba39066","keywords":null,"link":"/zhvg/20200512_kornyezetszennyezes_szmog_levego_Europa_dugok","timestamp":"2020. május. 12. 15:09","title":"Eddig örülhettünk a tiszta levegőnek, Európába visszatértek a dugók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b463369-40cc-4940-b7f7-8cd11e70a2e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsítottként hallgatták ki Lesi László Csaba (L. L. Junior) volt élettársát közös gyerekük halála miatt – tudta meg az Index. ","shortLead":"Gyanúsítottként hallgatták ki Lesi László Csaba (L. L. Junior) volt élettársát közös gyerekük halála miatt – tudta meg...","id":"20200513_ll_junior_halalos_gazolas_gondatlan_veszelyeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b463369-40cc-4940-b7f7-8cd11e70a2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1343fa79-5f30-435d-964c-9e80ff0dd5c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_ll_junior_halalos_gazolas_gondatlan_veszelyeztetes","timestamp":"2020. május. 13. 19:24","title":"Gondatlan veszélyeztetéssel vádolják fiuk halála miatt L. L. Junior volt élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissítésnek hála a jövőben valamivel könnyebb lesz újratelepíteni a Windows 10-es számítógépeket. A fejlesztéshez egy másik érdekesség is tartozik.","shortLead":"Egy frissítésnek hála a jövőben valamivel könnyebb lesz újratelepíteni a Windows 10-es számítógépeket. A fejlesztéshez...","id":"20200512_windows_10_ujratelepites_felhobol_may_2020_update_frisstes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54d7c6f-ce90-4599-86fe-2da1248303ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_windows_10_ujratelepites_felhobol_may_2020_update_frisstes","timestamp":"2020. május. 12. 20:03","title":"Windows 10-et használ? Két nagyon hasznos funkció is érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09740494-b08e-4751-93fb-da5bbdfb37ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Farkas Ádám átült az egyik legnagyobb pénzügyi lobbiszervezetbe, de ez az európai ombudsman szerint súlyos összeférhetetlenséget eredményezett.","shortLead":"Farkas Ádám átült az egyik legnagyobb pénzügyi lobbiszervezetbe, de ez az európai ombudsman szerint súlyos...","id":"20200512_farkas_adam_bankar_lobbiszervezet_afme_ebh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09740494-b08e-4751-93fb-da5bbdfb37ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886c6b2c-8f55-4e5a-9c11-681cc8da1790","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_farkas_adam_bankar_lobbiszervezet_afme_ebh","timestamp":"2020. május. 12. 20:40","title":"Egy magyar bankár miatt támadt gond az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]