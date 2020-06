Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azért arra figyelmeztetnek, hogy korai még biztosra menni a megelőzést illetően.","shortLead":"Azért arra figyelmeztetnek, hogy korai még biztosra menni a megelőzést illetően.","id":"20200607_Kinai_kutatoknak_sikerult_gyors_immunvalaszt_eloidezniuk_egy_koronavirus_elleni_vakcinaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f53c961e-ab3c-4e66-8d4d-1eda959cb67d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08112eda-235c-40f4-a7fb-7f94796b8ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_Kinai_kutatoknak_sikerult_gyors_immunvalaszt_eloidezniuk_egy_koronavirus_elleni_vakcinaval","timestamp":"2020. június. 07. 13:47","title":"Kínai kutatóknak sikerült gyors immunválaszt előidézniük egy koronavírus elleni vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce780090-b2c1-418c-b4b0-12c5f5985575","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több halat fogyasztunk, ami a környezeti terhelés szempontjából jó hír, azonban az is fontos, hogy a halgazdálkodás és a halászat fenntartható kereteken belül történjen.","shortLead":"Egyre több halat fogyasztunk, ami a környezeti terhelés szempontjából jó hír, azonban az is fontos...","id":"20200608_Meg_mindig_tul_sokat_halaszunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce780090-b2c1-418c-b4b0-12c5f5985575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f1c557-8bce-4fb8-9f16-2bc03c87d3d4","keywords":null,"link":"/zhvg/20200608_Meg_mindig_tul_sokat_halaszunk","timestamp":"2020. június. 08. 15:22","title":"Még mindig túl sokat halászunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b942310-edf6-425c-95f5-d851c6af0828","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Első művével, A helytartóval egyből berobbant a közéletbe a napokban, 89 évesen elhunyt Rolf Hochhuth német drámaíró, aki élete végéig az erkölcs és az igazság szószólója maradt. Lényegében neki köszönhető az is, hogy végül kiderülhetett, mit tudott annak idején a pápa a holokausztról.","shortLead":"Első művével, A helytartóval egyből berobbant a közéletbe a napokban, 89 évesen elhunyt Rolf Hochhuth német drámaíró...","id":"202023__rolf_hochhuth__papai_tetlenseg__kesoi_elegtetel__az_igazsag_helytartoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b942310-edf6-425c-95f5-d851c6af0828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfffb210-4525-468b-b5f1-7a769e2c25c9","keywords":null,"link":"/360/202023__rolf_hochhuth__papai_tetlenseg__kesoi_elegtetel__az_igazsag_helytartoja","timestamp":"2020. június. 07. 16:00","title":"Egy német drámaíró, aki művével megnyitotta a Vatikán titkos levéltárait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48e1ab2-157e-4eb5-b7c2-72481d932db7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban zajló antirasszista tüntetések résztvevői válogatott módon igyekeznek felhívni a világ figyelmét. Legfontosabb üzenetüket az Apple már be is építette térképszolgáltatásába.","shortLead":"Az Egyesült Államokban zajló antirasszista tüntetések résztvevői válogatott módon igyekeznek felhívni a világ...","id":"20200608_apple_maps_terkep_uzenet_black_lives_matter_plaza_tuntetesek_egyesult_allamok_george_floyd","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e48e1ab2-157e-4eb5-b7c2-72481d932db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57ff63e-244d-4267-a0a2-8629a27958f0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_apple_maps_terkep_uzenet_black_lives_matter_plaza_tuntetesek_egyesult_allamok_george_floyd","timestamp":"2020. június. 08. 20:03","title":"Apró, de fontos: az iPhone-os térképen már látszik a Black Lives Matter Plaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba994540-3203-49a1-ab86-58c49eb3bf9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is biztosított lesz az online tanulás.","shortLead":"Továbbra is biztosított lesz az online tanulás.","id":"20200608_Ujranyitnak_a_nyelviskolak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba994540-3203-49a1-ab86-58c49eb3bf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799fb052-0de0-4d57-b0be-48fae226e74a","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Ujranyitnak_a_nyelviskolak","timestamp":"2020. június. 08. 19:56","title":"Újranyitnak a nyelviskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Merkely Béla szerint továbbra is ajánlott a maszkviselés, és kiemelten kell figyelni a magyar szuperfertőzöttekre.","shortLead":"Merkely Béla szerint továbbra is ajánlott a maszkviselés, és kiemelten kell figyelni a magyar szuperfertőzöttekre.","id":"20200608_November_koronavirus_oltas_szuperfertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282cde10-993e-4e18-84f0-68709076e6d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_November_koronavirus_oltas_szuperfertozott","timestamp":"2020. június. 08. 14:11","title":"Merkely: Novemberre elkészülhet a koronavírus elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fd85bf-cdd8-4a89-9947-4e93ab484ba0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Miközben a kormány büszke a sikeres járványkezelésre, a külföldi befektetőkkel szemben olyan vehemenciával védekezik, mint a legnagyobb krízissel küzdő uniós tagállam.","shortLead":"Miközben a kormány büszke a sikeres járványkezelésre, a külföldi befektetőkkel szemben olyan vehemenciával védekezik...","id":"202023__befektetokontroll__jarvanyurugy__jogi_aggaly__olasz_virtus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fd85bf-cdd8-4a89-9947-4e93ab484ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9a7f31-d870-4baa-ba11-8345a1bb270f","keywords":null,"link":"/360/202023__befektetokontroll__jarvanyurugy__jogi_aggaly__olasz_virtus","timestamp":"2020. június. 09. 07:00","title":"Palkovics László mondhatja meg, ki vásárolhat céget Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aedd0c24-2b72-486d-ab04-2b5d8f155f78","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szükségállapotot hirdettek Louisiana egész területére.","shortLead":"Szükségállapotot hirdettek Louisiana egész területére.","id":"20200608_Megerkezett_Cristobal_az_Egyesult_Allamokba_300_kilometeres_savban_pusztit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aedd0c24-2b72-486d-ab04-2b5d8f155f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca2912f6-aae4-4f97-a207-d4e0b57e4a24","keywords":null,"link":"/vilag/20200608_Megerkezett_Cristobal_az_Egyesult_Allamokba_300_kilometeres_savban_pusztit","timestamp":"2020. június. 08. 07:02","title":"Megérkezett Cristobal az Egyesült Államokba, 300 kilométeres sávban pusztít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]