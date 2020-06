Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15e5f720-fe5c-42c1-8f46-52e4477aad3a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 8. rész. Jászi Oszkár írását felolvassa: Znamenák István.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200611_Trianon_Kimondva__Nyolcadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15e5f720-fe5c-42c1-8f46-52e4477aad3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b500417-055c-4b91-8025-80144cd93a3c","keywords":null,"link":"/360/20200611_Trianon_Kimondva__Nyolcadik_resz","timestamp":"2020. június. 12. 19:00","title":"Trianon. Kimondva - Jászi Oszkár: Az emigráció hazaárulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az európai uniós állampolgárok hétfőtől ismét korlátozás nélkül léphetnek be Franciaországba. A schengeni övezeten kívüliek előtt pedig fokozatosan nyílik majd meg a francia határ július elsejétől.","shortLead":"Az európai uniós állampolgárok hétfőtől ismét korlátozás nélkül léphetnek be Franciaországba. A schengeni övezeten...","id":"20200613_koronavirus_jarvany_franciaorszag_hatarnyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b03634f-32c8-4bbd-9956-f34234ebbd8e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_koronavirus_jarvany_franciaorszag_hatarnyitas","timestamp":"2020. június. 13. 17:42","title":"Nyit Franciaország, hétfőtől mehetnek az európaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8ac822f-5f50-4f93-a7a8-a3883980d653","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Orvosok, pszichológusok és mentálhigiénés szakemberek álltak be ingyen távgyógyítani azokat, akiknek nincs pénzük magánellátásra, illetve nincs okoseszközük, hogy online kapjanak segítséget. Krízisvonalukon nem csak magányosan élő nyugdíjasok jelentkeztek, az orvosok tapasztalata szerint nagyon sok család is padlóra került a veszélyhelyzetben. ","shortLead":"Orvosok, pszichológusok és mentálhigiénés szakemberek álltak be ingyen távgyógyítani azokat, akiknek nincs pénzük...","id":"20200613_Akik_tudtak_otthonrol_dolgozni_kevesbe_szorongtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8ac822f-5f50-4f93-a7a8-a3883980d653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae1d36e-9cf3-41f0-a559-a8a4c3e06dab","keywords":null,"link":"/360/20200613_Akik_tudtak_otthonrol_dolgozni_kevesbe_szorongtak","timestamp":"2020. június. 13. 08:15","title":"Kezdhetünk szorongani, hogyan szabadulunk meg a járvány alatti szorongásainktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cccf46-2160-40d5-bf3b-93482e9536ea","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Sokkal jobb ország lenne itt, ha mindenki antidepresszánst szedne - állítja a HVG-nek adott interjújában Szilasi László író, aki Térey-ösztöndíjasként nem tudta távol tartani magát a szekértáborok küzdelmétől, de legújabb regényében, a Kései házasságban nem a politikát, hanem a szerelmet szedi ízekre.","shortLead":"Sokkal jobb ország lenne itt, ha mindenki antidepresszánst szedne - állítja a HVG-nek adott interjújában Szilasi László...","id":"202024__szilasi_laszlo_iro__avalosag_bosszujarol_panikrohamrol__vidamsaghormon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6cccf46-2160-40d5-bf3b-93482e9536ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d00dbe8a-1be2-4ef0-bc90-3f283881b60e","keywords":null,"link":"/360/202024__szilasi_laszlo_iro__avalosag_bosszujarol_panikrohamrol__vidamsaghormon","timestamp":"2020. június. 14. 16:00","title":"Szilasi László: „Akkor szóljanak, ha ódát írok a Viktort köszöntő fekete könyvbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76460d32-100b-4562-a09d-d4ff09ea46c0","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Újra kiírják a budapesti libegő átépítésének közbeszerzését. Egy érdeklődő szerint az önkormányzat annyira szűkre szabta a feltételeket, ami már a versenyt korlátozza. Az új libegő két év múlva lehet kész, de még meg kell egyezni a fővárossal, és kormányzati támogatás is kell.","shortLead":"Újra kiírják a budapesti libegő átépítésének közbeszerzését. Egy érdeklődő szerint az önkormányzat annyira szűkre...","id":"20200614_Az_onkormanyzat_toloszekek_es_biciklik_miatt_ujrazza_a_budai_libego_beszerzeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76460d32-100b-4562-a09d-d4ff09ea46c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ac5ba0-6256-49ab-aef8-8e567d6e8c8c","keywords":null,"link":"/kkv/20200614_Az_onkormanyzat_toloszekek_es_biciklik_miatt_ujrazza_a_budai_libego_beszerzeset","timestamp":"2020. június. 14. 17:00","title":"Tolószékek és biciklik miatt késik a Zugligeti Libegő átépítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A Magyar Közlönyből derült ki.","shortLead":"A Magyar Közlönyből derült ki.","id":"20200613_egeszsegugy_fogorvos_kormanyhatarozat_tobbletpenz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee642947-637f-4ea8-8d33-45a3387ec7c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74bf131-f4dc-47ba-bb14-7d8889b0f593","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_egeszsegugy_fogorvos_kormanyhatarozat_tobbletpenz","timestamp":"2020. június. 13. 10:54","title":"Pluszpénzt ad a kormány az egészségügy működésére és a fogorvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó ütközött össze a 47-es főúton. ","shortLead":"Három autó ütközött össze a 47-es főúton. ","id":"20200613_bekescsaba_baleset_47es_ut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"261b78e4-23ee-4490-a11e-2da2a22bf9c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_bekescsaba_baleset_47es_ut","timestamp":"2020. június. 13. 19:55","title":"Öt sérültje van egy békéscsabai balesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab40d1d-edee-4b28-93d5-96e858458b36","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Világszerte zárják be, vagy bontják el a Covid-19 járványban megbetegedettek ápolására emelt szükségkórházakat. Miközben az jó hír, hogy már nincs szükség a plusz kapacitásra, az figyelmeztető jel lehet az esetleges következő hullámok idejére, hogy miközben sok kórház túlterhelt volt, az új ágyak többségében egy paciens sem feküdt.

","shortLead":"Világszerte zárják be, vagy bontják el a Covid-19 járványban megbetegedettek ápolására emelt szükségkórházakat...","id":"20200613_Ahogy_zarnak_be_a_szuksegkorhazak_ugy_elesedik_a_vita_a_hasznossagukrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fab40d1d-edee-4b28-93d5-96e858458b36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c64ddf4-0d79-4b92-8871-4603c7900ee5","keywords":null,"link":"/vilag/20200613_Ahogy_zarnak_be_a_szuksegkorhazak_ugy_elesedik_a_vita_a_hasznossagukrol","timestamp":"2020. június. 13. 20:00","title":"Szinte beteget sem láttak a milliókért felhúzott pop-up járványkórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]