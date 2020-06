Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42b10b32-21bd-4f42-b677-22e599d6cc03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már a Microsoft saját Chromium-alapú Edge böngészőjét ajánlja a felhasználóknak, a Google sem tesz másként: azt javasolja, hogy inkább a Chrome-ot használják.","shortLead":"Ha már a Microsoft saját Chromium-alapú Edge böngészőjét ajánlja a felhasználóknak, a Google sem tesz másként: azt...","id":"20200613_google_chrome_microsoft_edge_felhasznalok_figyelmeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42b10b32-21bd-4f42-b677-22e599d6cc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e2c3ad-c0dc-42c0-9a64-0f98cf4b25e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_google_chrome_microsoft_edge_felhasznalok_figyelmeztetes","timestamp":"2020. június. 13. 11:03","title":"Inkább hozzám gyere: egymástól csábítgatja a felhasználókat a Google és a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fitch hitelminősítő ügynökség megtartotta Németország hosszú távú adósságának a lehető legjobb besorolását, mert Berlin határozott választ adott a járvány okozta gazdasági sokkra.","shortLead":"A Fitch hitelminősítő ügynökség megtartotta Németország hosszú távú adósságának a lehető legjobb besorolását, mert...","id":"20200613_Fitch_a_nemet_adossag_kockazati_besorolasa_tovabbra_is_kivalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bed3455-30f2-4ca7-b14c-98a62ed78fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200613_Fitch_a_nemet_adossag_kockazati_besorolasa_tovabbra_is_kivalo","timestamp":"2020. június. 13. 16:24","title":"Fitch: Továbbra is kiváló a német adósság kockázati besorolása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"162fc643-b9ce-4533-9026-0549ee506647","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"De a különleges gazdasági övezetek is napirendre kerülnek.","shortLead":"De a különleges gazdasági övezetek is napirendre kerülnek.","id":"20200615_orszaggyules_veszelyhelyzet_megszuntetese_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=162fc643-b9ce-4533-9026-0549ee506647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3854dd25-0bb7-4bcd-a731-33127d43297f","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_orszaggyules_veszelyhelyzet_megszuntetese_szavazas","timestamp":"2020. június. 15. 05:52","title":"Kedden szavaz az Országgyűlés a veszélyhelyzet megszüntetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45aa9ef-a3d3-43a3-9d3b-5a18ef499f57","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Embriószerű kísérleti modellt hoztak létre humán embrionális őssejtek felhasználásával a Cambridge-i Egyetem kutatói, hogy tanulmányozhassák az emberi fejlődés egy olyan korai szakaszát, amelyet ez idáig nem sikerült közvetlenül megfigyelni.","shortLead":"Embriószerű kísérleti modellt hoztak létre humán embrionális őssejtek felhasználásával a Cambridge-i Egyetem kutatói...","id":"20200613_embrioszeru_kiserleti_modell_emberi_ossejtekbol_gasztruloid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d45aa9ef-a3d3-43a3-9d3b-5a18ef499f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28dcf1c7-6b6e-4dba-a02f-f7f3e01f17b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_embrioszeru_kiserleti_modell_emberi_ossejtekbol_gasztruloid","timestamp":"2020. június. 13. 12:03","title":"Óriási izgalom, mondják az új módszerről, mellyel végre beleshetünk az emberi fejlődés feketedobozába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29dd2f47-b053-4cc9-9760-9fba3d203f26","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Miközben a legtöbb kompakt szabadidő-autó láttán leginkább csak ásítani van kedvünk, addig a franciák készítettek egy olyan crossovert, mely így, vagy úgy, de minden négyzetcentiméterén izgalmas. Túl szép, hogy igaz legyen?","shortLead":"Miközben a legtöbb kompakt szabadidő-autó láttán leginkább csak ásítani van kedvünk, addig a franciák készítettek...","id":"20200613_ds_3_crossback_etense_villanyauto_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29dd2f47-b053-4cc9-9760-9fba3d203f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a80f72-4cdf-4cb9-8ab5-c92613dc22a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200613_ds_3_crossback_etense_villanyauto_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. június. 13. 17:00","title":"Unatkozni nincs idő: teszten a DS 3 villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Április óta nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma.","shortLead":"Április óta nem volt ilyen magas az új fertőzöttek száma.","id":"20200614_Kinaban_megint_belehuzott_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b86151e-846e-4908-b04d-5701d1af8b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97452876-385c-4f7d-8fe2-a50c26d68a98","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Kinaban_megint_belehuzott_a_koronavirus","timestamp":"2020. június. 14. 08:12","title":"Kínában megint belehúzott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b2c9ad-50e0-4484-97e5-9cbb80ac80cc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A függőségek a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé sorolhatóak. Különösen igaz ez a nők esetében. Vajon milyen okai vannak e jelenségnek? Igaz, hogy vannak típusosan férfi és női addikciók, vagy ez puszta tévhit? Vajon a nemi szerepek összemosódásával változik a függőségek nemi eloszlása? És hogyan formálja a függőség a nőiséggel és anyasággal kapcsolatos attitűdöket? Kapitány-Fövény Máté addiktológus most induló, háromrészes cikksorozata többek között ezekre a kérdésekre keresi a választ. ","shortLead":"A függőségek a legstigmatizáltabb mentális zavarok közé sorolhatóak. Különösen igaz ez a nők esetében. Vajon milyen...","id":"20200614_Mit_titkolnak_a_nok_Peldaul_a_szenvedelybetegseguket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68b2c9ad-50e0-4484-97e5-9cbb80ac80cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e0b84aa-5a6e-4b6e-b296-68f3a584032c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200614_Mit_titkolnak_a_nok_Peldaul_a_szenvedelybetegseguket","timestamp":"2020. június. 14. 20:15","title":"Mit titkolnak a nők? Például a szenvedélybetegségüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e63a241-59c5-4695-9ab6-aac2a29f4496","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy hazai tudósok részvételével zajló vizsgálat során felfedezték, hogy a kígyók hőlátó képessége segíthet a retina gyógyításában, a mechanizmus felhasználásával pedig akár a látás is visszanyerhető. ","shortLead":"Egy hazai tudósok részvételével zajló vizsgálat során felfedezték, hogy a kígyók hőlátó képessége segíthet a retina...","id":"20200613_semmelweis_egyetem_kigyok_holato_kepessege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e63a241-59c5-4695-9ab6-aac2a29f4496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d004ec-7cff-43bf-a79d-228f9499ef5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200613_semmelweis_egyetem_kigyok_holato_kepessege","timestamp":"2020. június. 13. 10:03","title":"Akár a látás is visszanyerhető a Semmelweis Egyetem kutatóinak felfedezésével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]