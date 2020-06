A Cordia – a varsói tőzsdén jegyzett Polnord közel 93 százalékos részvénycsomagjának megvásárlását követően – a járványhelyzet enyhülése után az elsők között indít el új projektet Lengyelországban: megkezdte az első gdanski projektjében épülő, több mint 200 lakás előértékesítését – írja közleményében a cég.

A Cordia Poznanban is aktív, ott egy nagyszabású, a budapesti Corvin Sétány kialakításához hasonló városnegyed-rehabilitációval eddigi legnagyobb lengyel lakóingatlan-beruházását készíti elő.

Spanyolországban is lakásokat épít a magyar ingatlanfejlesztő Marbellában készül 80 luxuslakás építésére a Cordia.

„Azért is kiemelkedően fontos a Cordia számára a lengyel piac, mert az már a 2008-2009-es válság során is bizonyította stabilitását és most is viszonylag erős pozícióban érte a koronavírus-járvány nyomán bekövetkező krízis. Az első negyedévben a lengyelországi újlaká-seladások éves szinten 14 százalékkal nőttek, elemzők szerint az idénre várt globális visszaesés más uniós tagállamokhoz képest kevésbé sújthatja a lengyel gazdaságot, májusban pedig már javulásba kezdett mind a fogyasztói, mind pedig az üzleti bizalmi index” – emelte ki Földi Tibor, a Cordia vezérigazgatója.