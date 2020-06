Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1487df7f-320c-4284-9b01-d653a2abac58","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A póttanárságért is jár az elismerés. ","shortLead":"A póttanárságért is jár az elismerés. ","id":"20200619_Meghato_meglepetes_tanaroktol_a_szuloknek_oklevellel_jutalmaztak_a_segitseguket_a_karantenoktatasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1487df7f-320c-4284-9b01-d653a2abac58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e498fb57-c60c-450e-8530-20cedc7132cf","keywords":null,"link":"/elet/20200619_Meghato_meglepetes_tanaroktol_a_szuloknek_oklevellel_jutalmaztak_a_segitseguket_a_karantenoktatasban","timestamp":"2020. június. 19. 13:48","title":"Megható meglepetés tanároktól: oklevéllel jutalmazták a szülőket a karanténoktatás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párizsi olimpiát követő tisztújításig marad is.","shortLead":"A párizsi olimpiát követő tisztújításig marad is.","id":"20200620_Kulcsar_Krisztian_maradt_a_MOB_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=878fbba5-a7ad-486c-9959-a88df37923b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"791d4846-7008-4c9f-84e8-e146c6f30cf5","keywords":null,"link":"/itthon/20200620_Kulcsar_Krisztian_maradt_a_MOB_elnoke","timestamp":"2020. június. 20. 13:04","title":"Kulcsár Krisztián maradt a MOB elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8fcc67-e5a5-4ddf-a3f3-e7c4a4555b81","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan pénzbüntetést kap az az olasz fiatal, aki felfújt egy jókora képet az Erzsébet híd lábára.","shortLead":"Várhatóan pénzbüntetést kap az az olasz fiatal, aki felfújt egy jókora képet az Erzsébet híd lábára.","id":"20200619_graffiti_erzsebet_hid_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd8fcc67-e5a5-4ddf-a3f3-e7c4a4555b81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dcfeb3-fa67-481d-9087-d9eecf65e470","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_graffiti_erzsebet_hid_ugyeszseg","timestamp":"2020. június. 19. 10:09","title":"Külföldi fiatal fújt fel egy 20 négyzetméteres graffitit az Erzsébet híd pillérjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfd7add-8d0c-4b19-9fd4-0984ae48d6cf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Nem bizalomkeltő\", amilyen sürgősséggel és egyeztetés nélkül készül a Színház- és Filmművészeti Egyetem átalakítására a kormány – mondta a HVG Teraszon Máté Gábor. A Kossuth- és Jászai-díjas színész-rendező szerint attól tartanak, hogy egy politikai alapon kiválasztott kuratórium áll fel, aminek semmi köze az intézmény eddigi szellemiségéhez. Ha minden veszni látszik, komolyabb tiltakozásra is készek – véli Máté.","shortLead":"\"Nem bizalomkeltő\", amilyen sürgősséggel és egyeztetés nélkül készül a Színház- és Filmművészeti Egyetem átalakítására...","id":"20200619_hvg_terasz_Mate_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cfd7add-8d0c-4b19-9fd4-0984ae48d6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237db0c2-b00c-4b83-9bd2-cb16b2cb4a76","keywords":null,"link":"/360/20200619_hvg_terasz_Mate_Gabor","timestamp":"2020. június. 19. 13:05","title":"\"Ha ezeket a neveket lesöprik, az önmagáért beszél majd\" – Máté Gábor a HVG Terasz vendége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c335b103-cc6c-4689-bc77-7e24860c98db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a 639 lóerős alapteljesítményt túl kevésnek találják.\r

