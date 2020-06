Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kijárási korlátozások eltörlésével megnőtt Európa nagyvárosaiban a közúti forgalom, és megugrott a légszennyezettség mértéke. Budapesten rekord mértékben.","shortLead":"A kijárási korlátozások eltörlésével megnőtt Európa nagyvárosaiban a közúti forgalom, és megugrott a légszennyezettség...","id":"20200624_budapest_legszennyezettseg_forgalom_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95390a27-f344-421c-a57c-25369f7874bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f06fda-34b3-4f3f-b51b-4f71b9e6f857","keywords":null,"link":"/zhvg/20200624_budapest_legszennyezettseg_forgalom_koronavirus","timestamp":"2020. június. 24. 16:30","title":"Már most rosszabb Budapest levegője, mint a lezárások előtt volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kedden már csak 122 új koronavírusost találtak Olaszországban. Március elején volt ilyen utoljára.","shortLead":"Kedden már csak 122 új koronavírusost találtak Olaszországban. Március elején volt ilyen utoljára.","id":"20200623_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e68a7b8-6658-43ad-9f35-bc60f6aa2af8","keywords":null,"link":"/vilag/20200623_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. június. 23. 21:01","title":"A járvány kezdete óta nem látott szintre süllyedt az új fertőzöttek száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4baea6b-b445-49e0-803e-7829b67d7543","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Világsztárokkal rendeznek online koncertet most szombaton.","shortLead":"Világsztárokkal rendeznek online koncertet most szombaton.","id":"20200622_shakira_justin_bieber_online_koncert_europai_bizottsag_koronavirus_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4baea6b-b445-49e0-803e-7829b67d7543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef900219-e294-424f-bc51-ced15c029a5c","keywords":null,"link":"/elet/20200622_shakira_justin_bieber_online_koncert_europai_bizottsag_koronavirus_vakcina","timestamp":"2020. június. 22. 21:58","title":"Shakirával és Justin Bieberrel gyűjt az Európai Bizottság a koronavírus elleni vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2a5f1b-a043-4229-bf5e-33e183b296f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden színésznek megtalálta az utódját a csatorna. ","shortLead":"Minden színésznek megtalálta az utódját a csatorna. ","id":"20200624_Megvan_a_Mintaapak_uj_stabja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f2a5f1b-a043-4229-bf5e-33e183b296f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249daf55-4408-4817-aa12-29ad28088fa5","keywords":null,"link":"/elet/20200624_Megvan_a_Mintaapak_uj_stabja","timestamp":"2020. június. 24. 14:17","title":"Megvan a Mintaapák új stábja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"100a3d10-6a09-424a-914e-ac0c2eb5d887","c_author":"HVG","category":"360","description":"A borospoharak méretével is manipulálhatnak a vendéglátóipari egységek, hogy minél hamarabb pótolják a járvány miatt elmaradt bevételeiket. ","shortLead":"A borospoharak méretével is manipulálhatnak a vendéglátóipari egységek, hogy minél hamarabb pótolják a járvány miatt...","id":"202025_borospoharpszichologia_a_fenekere_neznek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=100a3d10-6a09-424a-914e-ac0c2eb5d887&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa79838-e65b-4d03-8425-124dcbd5e578","keywords":null,"link":"/360/202025_borospoharpszichologia_a_fenekere_neznek","timestamp":"2020. június. 23. 14:00","title":"A nagy borospoharas trükk: így manipulálják a beülős helyek, hogy többet fogyasszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab3d211-854e-47d5-9d3d-7a390b01176d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testületnek lesznek fideszes tagjai is. ","shortLead":"A testületnek lesznek fideszes tagjai is. ","id":"20200624_fovarosi_vizsgalobizottsag_korrupcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ab3d211-854e-47d5-9d3d-7a390b01176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4a0e1f-a790-4c1a-bc51-a2ed6e448125","keywords":null,"link":"/itthon/20200624_fovarosi_vizsgalobizottsag_korrupcio","timestamp":"2020. június. 24. 12:19","title":"Fővárosi vizsgálóbizottság alakul a korrupciós ügyek kivizsgálására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175c1ef8-20b2-42d3-bd2c-53a9ec1949f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a táblagépével rendelkezőkre is gondolt, hiszen az új iOS-verzió mellett az iPadOS-ből is készített frissebbet.","shortLead":"Az Apple a táblagépével rendelkezőkre is gondolt, hiszen az új iOS-verzió mellett az iPadOS-ből is készített frissebbet.","id":"20200623_iphone_ipad_ios_14_ipados_14_letoltes_wwdc_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=175c1ef8-20b2-42d3-bd2c-53a9ec1949f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9162a463-897e-426b-abda-aa5a49cce461","keywords":null,"link":"/tudomany/20200623_iphone_ipad_ios_14_ipados_14_letoltes_wwdc_2020","timestamp":"2020. június. 23. 08:33","title":"Milyen iPhone-ja van? Ezek a telefonok kapják meg a sok új funkcióval érkező iOS 14-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az édesanya egyelőre csak távolról figyelheti a csecsemőt.","shortLead":"Az édesanya egyelőre csak távolról figyelheti a csecsemőt.","id":"20200624_webkamera_koronavirus_kismama_ujszulott_csecsemo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7117ba5-47a7-4894-98b3-b81d7e0d7fe0","keywords":null,"link":"/elet/20200624_webkamera_koronavirus_kismama_ujszulott_csecsemo","timestamp":"2020. június. 24. 07:23","title":"Webkamerán át nézheti gyermekét a koronavírussal fertőzött kismama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]