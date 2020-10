Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már majdnem kétezer beteget ápolnak kórházban, 197-en vannak lélegeztetőgépen a keddi koronavírus-adatok szerint.","shortLead":"Már majdnem kétezer beteget ápolnak kórházban, 197-en vannak lélegeztetőgépen a keddi koronavírus-adatok szerint.","id":"20201020_koronavirus_adatok_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f31e0212-6c31-4d36-956f-d691677dcfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51339931-c9dd-43f8-b29d-eeb0ab1b8e2d","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_koronavirus_adatok_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 20. 09:15","title":"Koronavírus: 38 beteg meghalt, 989 ember megfertőződött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén egy átlagos európai polgárnak 13 894 euró áll rendelkezésére elkölthető jövedelemként. Egy magyarnak 6 871 euró, amivel továbbra is a 30. helyen vagyunk a kontinensen – derül ki a „GfK Vásárlóerő Európában 2020” című tanulmányból.","shortLead":"Idén egy átlagos európai polgárnak 13 894 euró áll rendelkezésére elkölthető jövedelemként. Egy magyarnak 6 871 euró...","id":"20201020_Keves_orszagban_marad_olyan_keves_szabadon_elkoltheto_penze_a_csaladoknak_mint_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ea70949-a5a8-4929-bae3-4be0ab7188fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabbee4c-73f7-4c56-97db-b3513bd39bbb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201020_Keves_orszagban_marad_olyan_keves_szabadon_elkoltheto_penze_a_csaladoknak_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 20. 15:58","title":"Kevés európai országban marad olyan kevés szabadon elkölthető pénze a családoknak, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyöngyösi kórház szerint ezzel páciensei és munkatársai egészségét is veszélybe sodorta.","shortLead":"A gyöngyösi kórház szerint ezzel páciensei és munkatársai egészségét is veszélybe sodorta.","id":"20201020_pocs_alfred_kirugasa_koronavirus_maszk_gyongyos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181d4fb3-d0fc-41eb-a224-3677600e9423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9b0ebe-4f15-4ecf-8c5c-ce400529c50d","keywords":null,"link":"/itthon/20201020_pocs_alfred_kirugasa_koronavirus_maszk_gyongyos","timestamp":"2020. október. 20. 18:40","title":"Maszk nélkül rendelt, ezért rúgták ki a vírusszkeptikus orvost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686e7d8e-58c0-4f30-ad1e-c1cb01b73dbe","c_author":"Szegedi Szabadtéri","category":"brandcontent","description":"Herczeg Tamás tavasszal még nem gondolta, hogy július végén mégis megtölthetik a szegedi Dóm teret a színház szerelmesei előtt. A Szegedi Szabadtéri Játékok nem úgy dübörgött, mint az előző években, mégis katartikus élményekkel zárult 2020-ban. A jövőre 90 éves fesztiválra pedig új hittel készül a stáb. Interjú.","shortLead":"Herczeg Tamás tavasszal még nem gondolta, hogy július végén mégis megtölthetik a szegedi Dóm teret a színház...","id":"20200917_Irigy_lennek_ha_nem_nekunk_adatott_volna_meg_ez_az_evad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686e7d8e-58c0-4f30-ad1e-c1cb01b73dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0940721a-4cac-47b9-9dce-b0f245d24095","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200917_Irigy_lennek_ha_nem_nekunk_adatott_volna_meg_ez_az_evad","timestamp":"2020. október. 19. 13:30","title":"Mi köze a pestisjárványnak az ingyenes színházhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés kedden fogadta el a hitelmoratórium meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot. A további fél évre kitolt törlesztési szüneteltetés ugyanakkor nem vonatkozik minden adósra. Szakértővel gyűjtöttük össze, amit eddig tudni lehet az intézkedésről. ","shortLead":"Az Országgyűlés kedden fogadta el a hitelmoratórium meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot. A további fél évre...","id":"20201021_Meghosszabbitott_hitelmoratorium_osszegyujtottuk_amit_eddig_tudni_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bb544a-41fe-4cdf-908e-bc5d9157bc3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Meghosszabbitott_hitelmoratorium_osszegyujtottuk_amit_eddig_tudni_lehet","timestamp":"2020. október. 21. 08:35","title":"Meghosszabbított hitelmoratórium: összegyűjtöttük, amit eddig tudni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eea7d92e-b9b3-413f-8587-d8583709704b","c_author":"Fekő Ádám","category":"360","description":"A Fradi sajátos sziget a NER-ben, hiszen Kubatov Gábor érkezése óta a közpénzeket az utolsó fillérig arra fordítják, amire szánták – mondja Nagy József, aki évtizedek óta hűséges drukkere a Ferencvárosnak. A 24.hu újságírójának bérelt helye van az Üllői úti stadionban, és már alig várja, hogy csapata 25 év után újra megkezdhesse szereplését a Bajnokok Ligája főtábláján, méghozzá a legnagyobbak ellen. ","shortLead":"A Fradi sajátos sziget a NER-ben, hiszen Kubatov Gábor érkezése óta a közpénzeket az utolsó fillérig arra fordítják...","id":"20201020_Nagy_Jozsef_Ferencvaros_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eea7d92e-b9b3-413f-8587-d8583709704b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f1cfa18-5fef-4da9-b0c7-cba4bf0e3358","keywords":null,"link":"/360/20201020_Nagy_Jozsef_Ferencvaros_interju","timestamp":"2020. október. 20. 11:00","title":"Nagy József: \"Korlátolt álértelmiségi alapállás, hogy minden focidrukker bunkó és minden fradista nyilas\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27062c14-fd43-4a99-81eb-1a4806f3a1d9","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Kijárási tilalmat, üzletek bezárását és más korlátozásokat jelentett be a belga kormány a járvány miatt, miközben az Európai Parlament plenáris ülésre készül Brüsszelben. Igaz, a képviselők távolról vesznek részt az üléseken és a szavazásokon is.","shortLead":"Kijárási tilalmat, üzletek bezárását és más korlátozásokat jelentett be a belga kormány a járvány miatt, miközben...","id":"20201019_Plenaris_ules_a_jarvanykozpontban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27062c14-fd43-4a99-81eb-1a4806f3a1d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab3156d-5ae1-485f-8ea6-866123a501eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Plenaris_ules_a_jarvanykozpontban","timestamp":"2020. október. 19. 13:23","title":"A súlyos belga járványhelyzet sem állítja meg az Európai Parlament ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai mobilozók egy része nem igazán érti, mi az az 5G, és a saját mobilja képességeivel sincs tisztában – legalábbis ez rajzolódik ki egy új, a felnőtt lakosság körében végzett kutatásból.","shortLead":"Az amerikai mobilozók egy része nem igazán érti, mi az az 5G, és a saját mobilja képességeivel sincs tisztában –...","id":"20201019_gws_felmeres_5g_iphone","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6609097f-c034-48cc-8ef0-43559322ec59","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_gws_felmeres_5g_iphone","timestamp":"2020. október. 19. 13:33","title":"Az amerikaiak fele azt hiszi, már most 5G-s iPhone-t használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]