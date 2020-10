Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2f82f20-cdde-445a-97c6-4d05dd1fe12f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elérte idei legnagyobb kiterjedését az Antarktisz feletti ózonlyuk, amelynek nemcsak mérete, de mélysége is az elmúlt évek egyik legnagyobbika volt.","shortLead":"Elérte idei legnagyobb kiterjedését az Antarktisz feletti ózonlyuk, amelynek nemcsak mérete, de mélysége is az elmúlt...","id":"20201022_ozonlyuk_antarktisz_europai_urugynokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2f82f20-cdde-445a-97c6-4d05dd1fe12f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3a9b51-ab7d-48a4-b5d3-23fe36bde657","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_ozonlyuk_antarktisz_europai_urugynokseg","timestamp":"2020. október. 22. 11:33","title":"Hatalmas ózonlyuk tátong az Antarktisz felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe2671db-847f-40b4-8b0a-b87ffcd57478","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Visszatérés Epipóba című filmhez készült anyagban részletesen mesélt Sipos Pállal történt találkozásáról Magyari Péter, a gyerekeket molesztáló tanárról készült 444.hu-s cikk szerzője. Az interjúból kiderül, hogy Sipos hogyan állt rá a beszélgetésre, és az is, hogy olyasmit is felhozott a védelmére, ami a cikkbe végül nem került bele.","shortLead":"A Visszatérés Epipóba című filmhez készült anyagban részletesen mesélt Sipos Pállal történt találkozásáról Magyari...","id":"20201020_hbo_sipos_pal_magyari_peter_epipo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe2671db-847f-40b4-8b0a-b87ffcd57478&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e494b799-b552-4f60-849d-d54eff29f1d5","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_hbo_sipos_pal_magyari_peter_epipo","timestamp":"2020. október. 20. 16:19","title":"A HBO lehozta a Sipos Pál-sztori szerzőjével készült interjút, ami teljesen kimaradt az Epipo-filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nehezen vásárolnak most a malmok megfelelő, jó minőségű búzát a piacon, az árak a tonnánkénti 60 ezer forintot is elérik, helyenként pedig már meghaladják. Ez az aratás kezdete óta 20 százalékos áremelkedésnek felel meg – írja gabonakereskedői forrásokra hivatkozva a Világgazdaság szerdai száma.\r

","shortLead":"Nehezen vásárolnak most a malmok megfelelő, jó minőségű búzát a piacon, az árak a tonnánkénti 60 ezer forintot is...","id":"20201021_buza_liszt_ar_emelkedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=171dd416-aa7a-4772-9393-a97a02ff68d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4984ba89-ab37-4695-a7fa-bbffbbadcf30","keywords":null,"link":"/kkv/20201021_buza_liszt_ar_emelkedes","timestamp":"2020. október. 21. 05:44","title":"Drágul az étkezési búza, újra emelkedhet a liszt ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8f0887-1852-4253-aed8-e8add6b425c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az egyetemről minden információ eltűnt pár órája.","shortLead":"Az egyetemről minden információ eltűnt pár órája.","id":"20201021_szfe_honlap_felfuggesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e8f0887-1852-4253-aed8-e8add6b425c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4217d6-b846-4b6d-8247-e78876538d6b","keywords":null,"link":"/kultura/20201021_szfe_honlap_felfuggesztes","timestamp":"2020. október. 21. 19:05","title":"Felfüggesztették az SZFE honlapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy időbe beletelhet mire minden felhasználóhoz megérkezik a Windows 10 már kiadott frissítőcsomagja, de aki megkapja, annak megéri mielőbb feltenni: ezúttal nemcsak biztonsági frissítéseket tartalmaz, hanem funkció- és megjelenésbéli újításokat is.","shortLead":"Egy időbe beletelhet mire minden felhasználóhoz megérkezik a Windows 10 már kiadott frissítőcsomagja, de aki megkapja...","id":"20201021_windows_10_frissites_october_2020_update","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20128b70-55a4-4cd6-ac29-c9952e03c08b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_windows_10_frissites_october_2020_update","timestamp":"2020. október. 21. 09:03","title":"Ha Windows 10 van a gépén, most kattintson rá, ön is megkaphatta az új csomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cbc6d63-460b-453c-ae4f-ad2ba0680565","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanítás leállt, az intézményt azonnal kiürítették. \r

","shortLead":"A tanítás leállt, az intézményt azonnal kiürítették. \r

","id":"20201021_Maszk_tuzriado_komloi_diak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cbc6d63-460b-453c-ae4f-ad2ba0680565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef770e2-1059-4891-bd93-86f274a63d10","keywords":null,"link":"/itthon/20201021_Maszk_tuzriado_komloi_diak","timestamp":"2020. október. 21. 20:31","title":"Megunta a maszkviselést, tűzriadót csinált az iskolában egy komlói diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés kedden fogadta el a hitelmoratórium meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot. A további fél évre kitolt törlesztési szüneteltetés ugyanakkor nem vonatkozik minden adósra. Szakértővel gyűjtöttük össze, amit eddig tudni lehet az intézkedésről. ","shortLead":"Az Országgyűlés kedden fogadta el a hitelmoratórium meghosszabbításáról szóló törvényjavaslatot. A további fél évre...","id":"20201021_Meghosszabbitott_hitelmoratorium_osszegyujtottuk_amit_eddig_tudni_lehet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40e14ab-f073-408c-abca-56863e53c8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bb544a-41fe-4cdf-908e-bc5d9157bc3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201021_Meghosszabbitott_hitelmoratorium_osszegyujtottuk_amit_eddig_tudni_lehet","timestamp":"2020. október. 21. 08:35","title":"Meghosszabbított hitelmoratórium: összegyűjtöttük, amit eddig tudni lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szigorú új világ köszönt a 18 éven alattiakra jövő júniustól Kínában. Akkortól érvényesek ugyanis a frissen kidolgozott szabályok, amelyek valóban alkalmasnak tűnnek a függőség mérséklésére, ám egyúttal tovább redukálják a felhasználók eddig sem túl szabad online életét. A rendelkezések a szolgáltatókra is nagyobb terhet rónak. \r

","shortLead":"Szigorú új világ köszönt a 18 éven alattiakra jövő júniustól Kínában. Akkortól érvényesek ugyanis a frissen kidolgozott...","id":"20201021_kina_videojatek_online_elet_kozossegi_media_jatekfuggoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0df25bb1-eb6b-44a7-9a91-20143ad465eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d6e436a-dfef-425b-8a86-4732468456b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201021_kina_videojatek_online_elet_kozossegi_media_jatekfuggoseg","timestamp":"2020. október. 21. 12:03","title":"Kínában a 18 évnél fiatalabbaknak számláló mutatja majd, mikor mit csinálhatnak a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]