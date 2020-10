Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"Elek István","category":"360","description":"Mit tegyen az ellenzék egy esetleges 2022-es győzelem esetén? Hogyan bontsa le a Nemzeti Együttműködés Rendszerét? Elek István kétrészes publicisztikájának második felében arról beszél, hogy milyen politikai, morális és gyakorlati természetű kérdésekről kell döntenie az Orbán-rendszerrel szemben álló pártoknak.","shortLead":"Mit tegyen az ellenzék egy esetleges 2022-es győzelem esetén? Hogyan bontsa le a Nemzeti Együttműködés Rendszerét? Elek...","id":"20201023_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_2_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f22ae4-80ed-4ac2-9d7a-b40a05039513","keywords":null,"link":"/360/20201023_Elek_Istvan_Az_ellenzeki_ajanlat_2_resz","timestamp":"2020. október. 23. 15:00","title":"Elek István: Az ellenzéki ajánlat, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes figyelni, mert akad vonat, ami nyári időszámítás szerint indul.","shortLead":"Érdemes figyelni, mert akad vonat, ami nyári időszámítás szerint indul.","id":"20201022_vasut_oraatallitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb280988-ecd7-4e9f-b74c-e930b78a6320","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_vasut_oraatallitas","timestamp":"2020. október. 22. 10:56","title":"Több vonatot is érint a hétvégi óraátállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbcb3e3-6129-42a1-a351-53f611e1f152","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdemes tisztában lenni a speciális szabályokkal is, mert nem igaz, hogy mindenhol ingyen lehet zöld rendszámmal parkolni.","shortLead":"Érdemes tisztában lenni a speciális szabályokkal is, mert nem igaz, hogy mindenhol ingyen lehet zöld rendszámmal...","id":"20201022_Hiaba_a_zold_rendszam_megbuntettek_a_figyelmetlen_autost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abbcb3e3-6129-42a1-a351-53f611e1f152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8638cd-2b03-45af-8b99-2dfb1ab82efa","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_Hiaba_a_zold_rendszam_megbuntettek_a_figyelmetlen_autost","timestamp":"2020. október. 23. 10:35","title":"Így lehet zöld rendszámmal is könnyen parkolási bírságba futni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69ffcfe-4617-4a11-bec8-c2fcda88af64","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A párt felhasználta Besenyő Pista bácsi karakterét egy politikai hirdetéshez. Laár ezen megdöbbent, a párt eltávolította a netről a képet és elnézést kért.



","shortLead":"A párt felhasználta Besenyő Pista bácsi karakterét egy politikai hirdetéshez. Laár ezen megdöbbent, a párt...","id":"20201022_Telefonon_kert_elnezest_Laar_Andrastol_a_Parbeszed_elnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f69ffcfe-4617-4a11-bec8-c2fcda88af64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f28ff3a-8bad-47ce-933c-5347d4529f4e","keywords":null,"link":"/kultura/20201022_Telefonon_kert_elnezest_Laar_Andrastol_a_Parbeszed_elnoke","timestamp":"2020. október. 22. 12:41","title":"Telefonon kért elnézést Laár Andrástól a Párbeszéd elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237c3536-4786-4a60-ba77-437031d7df83","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sárga színű robogó a pesti hídfőhöz közel kapott lángra.","shortLead":"A sárga színű robogó a pesti hídfőhöz közel kapott lángra.","id":"20201022_Video_kigyulladt_robogojaval_kuzdott_egy_motoros_az_Erzsebet_hidon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=237c3536-4786-4a60-ba77-437031d7df83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb4c214-8c15-4c51-85e3-afe5767e5373","keywords":null,"link":"/cegauto/20201022_Video_kigyulladt_robogojaval_kuzdott_egy_motoros_az_Erzsebet_hidon","timestamp":"2020. október. 22. 11:20","title":"Kigyulladt robogójával küzdött egy motoros az Erzsébet hídon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b05cfc9-8ea0-4810-a635-e01f2f6be68f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van puzzle is, meg Valentin-napi képeslap.","shortLead":"Van puzzle is, meg Valentin-napi képeslap.","id":"20201022_Megjelent_a_2021es_kakalo_kutyas_naptar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b05cfc9-8ea0-4810-a635-e01f2f6be68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253f58f3-c6a3-4059-8065-7a8502db6abc","keywords":null,"link":"/elet/20201022_Megjelent_a_2021es_kakalo_kutyas_naptar","timestamp":"2020. október. 22. 13:26","title":"Megjelent a 2021-es kakáló kutyás naptár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c36e03a-7d83-4cb0-96e8-2706ffe65ad3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az egy főre eső hazai GDP szépen nőtt 2019-ben, a valódi helyzetet tükröző, háztartások fogyasztása viszont még mindig utolsó előtti volt az unióban. Az állam ellenben rengeteget költ. ","shortLead":"Az egy főre eső hazai GDP szépen nőtt 2019-ben, a valódi helyzetet tükröző, háztartások fogyasztása viszont még mindig...","id":"20201023_A_magyar_gazdasag_utolerte_es_megelozte_a_szlovakot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c36e03a-7d83-4cb0-96e8-2706ffe65ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d755f61-8f4a-46ee-bd07-b23684bb6864","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_A_magyar_gazdasag_utolerte_es_megelozte_a_szlovakot","timestamp":"2020. október. 23. 07:00","title":"A magyar gazdaság utolérte és megelőzte a szlovákot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928eb48a-ad70-4475-87a8-2c7f5f6053ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtartotta a korábbiaknál is rövidebb tájékoztatóját az operatív törzs. Az országos tiszti főorvos szerint még mindig felfutó szakaszban vagyunk.","shortLead":"Megtartotta a korábbiaknál is rövidebb tájékoztatóját az operatív törzs. Az országos tiszti főorvos szerint még mindig...","id":"20201022_muller_cecilia_jarvany_koronavirus_operativ_torzs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=928eb48a-ad70-4475-87a8-2c7f5f6053ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920cace1-42b4-4363-9716-277ec6428658","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_muller_cecilia_jarvany_koronavirus_operativ_torzs","timestamp":"2020. október. 22. 14:09","title":"Müller Cecília szerint kiteljesedni látszik a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]