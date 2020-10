Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az általuk követelt autonómia nem csak létkérdés, de az ország legalapvetőbb érdeke is - mondta Hegedűs Zsuzsa.

\r

Az általuk követelt autonómia nem csak létkérdés, de az ország legalapvetőbb érdeke is - mondta Hegedűs Zsuzsa.

\r

","id":"20201022_szfe_hegedus_zsuzsa_orban_viktor_fotanacsadoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00a43d23-50b7-447b-8525-8a581dd20b33","keywords":null,"link":"/elet/20201022_szfe_hegedus_zsuzsa_orban_viktor_fotanacsadoja","timestamp":"2020. október. 22. 21:30","title":"Kiállt az SZFE mellett Orbán Viktor főtanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebac84c6-c966-4d7e-b49f-2d55298cd493","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nagyobb kijelzővel, jobb kameraszettel, gyors chipkészlettel és felturbózott töltéssel támad a továbbra is Google szolgáltatások nélküli most leleplezett kínai csúcskészülék. ","shortLead":"Nagyobb kijelzővel, jobb kameraszettel, gyors chipkészlettel és felturbózott töltéssel támad a továbbra is Google...","id":"20201022_huwei_mate_40_pro_teszt_velemeny_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebac84c6-c966-4d7e-b49f-2d55298cd493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a234bc1-caf9-48ea-9396-129e399a93e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201022_huwei_mate_40_pro_teszt_velemeny_kamera","timestamp":"2020. október. 22. 14:30","title":"2020 legütősebb Huawei mobilja: kipróbáltuk a Mate 40 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28da6de-54da-410d-8ffb-d0c4bfb391bb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A CEU Határtalan tudás című előadássorozatában csütörtök esete hattól Falus András immunológus, Almási Kitti klinikai szakpszichológus és Wolf Péter zeneszerző vitáznak.



","shortLead":"A CEU Határtalan tudás című előadássorozatában csütörtök esete hattól Falus András immunológus, Almási Kitti klinikai...","id":"20201022_Hogyan_befolyasolja_a_varandossag_alatt_megelt_stressz_az_utodok_eletminoseget__folytatodik_a_Hatartalan_tudassorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d28da6de-54da-410d-8ffb-d0c4bfb391bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ea32fe-6b87-4c57-b5a9-0723b5c0a130","keywords":null,"link":"/elet/20201022_Hogyan_befolyasolja_a_varandossag_alatt_megelt_stressz_az_utodok_eletminoseget__folytatodik_a_Hatartalan_tudassorozat","timestamp":"2020. október. 22. 12:40","title":"Hogyan befolyásolja a várandósság alatt megélt stressz az utódok életminőségét? – folytatódik a Határtalan tudás-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megzavarja a fényszennyezés a fertőzést hordozó szúnyogokat, amik így nagyobb valószínűséggel tovább aktívak. ","shortLead":"Megzavarja a fényszennyezés a fertőzést hordozó szúnyogokat, amik így nagyobb valószínűséggel tovább aktívak. ","id":"20201022_Sokkal_inkabb_csipnek_a_szunyogok_a_varosok_mesterseges_fenyei_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"607f9f4a-eff2-43ee-9c31-55a7297cea8b","keywords":null,"link":"/zhvg/20201022_Sokkal_inkabb_csipnek_a_szunyogok_a_varosok_mesterseges_fenyei_miatt","timestamp":"2020. október. 22. 13:22","title":"Veszedelmesebbek az egyiptomi csípőszúnyogok a mesterséges fények miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abfcb65a-adc9-4b7d-ae76-8d44c13796aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben két motoros halt meg.","shortLead":"A balesetben két motoros halt meg.","id":"20201023_motoros_baleset_dusnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abfcb65a-adc9-4b7d-ae76-8d44c13796aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d953f706-2057-4b00-9cf4-2f81425e4515","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_motoros_baleset_dusnok","timestamp":"2020. október. 23. 18:18","title":"Fotók jöttek a dusnoki motoros tragédiáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce165121-8e63-4c25-a67d-81c3d80d8883","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pozitív lett Andrzej Duda lengyel elnök koronavírus-tesztje - közölte az elnöki hivatal államtitkára szombaton, éppen azon napon, amikor az országban tovább szigorítanak a járványügyi intézkedéseken, bezárnak az éttermek, korlátozzák a kiskorúak kültéri mozgását, betiltják az ötfősnél nagyobb csoportosulásokat.\r

","shortLead":"Pozitív lett Andrzej Duda lengyel elnök koronavírus-tesztje - közölte az elnöki hivatal államtitkára szombaton, éppen...","id":"20201024_Koronavirusos_a_lengyel_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce165121-8e63-4c25-a67d-81c3d80d8883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29bf2cd8-b98f-406b-8d6d-eb76c1568e7c","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Koronavirusos_a_lengyel_elnok","timestamp":"2020. október. 24. 09:52","title":"Koronavírusos a lengyel elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pécs is megkapja a maga stadionját.","shortLead":"Pécs is megkapja a maga stadionját.","id":"20201022_orban_viktor_stadion_pecs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66e328d8-f91f-478b-8a0f-2f342be9ee39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0a312fe-5e2f-4988-a103-b54b1fb091ac","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201022_orban_viktor_stadion_pecs","timestamp":"2020. október. 22. 12:36","title":"A kormány döntött, tényleg új stadiont kap Pécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe924101-c29f-462a-bc75-ea6c78619e91","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Október 23-án autós blokáddal tüntetünk az igazságért” – így hirdette meg a Facebookon a nemzeti ünnepre tervezett demonstrációt Szél Bernadett és Hadházy Ákos, de a jelenlévők egy része, a rendőrség közbelépése miatt, végül gyalogosan demonstrált. Hadházy szerint a hatalom piszkos csizmájával mindenkire rárúgja az ajtót, Szél Bernadett pedig azt mondta: a közmédia minden, csak nem szabad.","shortLead":"„Október 23-án autós blokáddal tüntetünk az igazságért” – így hirdette meg a Facebookon a nemzeti ünnepre tervezett...","id":"20201023_Autosokat_hivott_az_MTVA_ele_tuntetni_Szel_es_Hadhazy__percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe924101-c29f-462a-bc75-ea6c78619e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5fab36-b800-462c-8b1c-0f3ed4d5a016","keywords":null,"link":"/itthon/20201023_Autosokat_hivott_az_MTVA_ele_tuntetni_Szel_es_Hadhazy__percrol_percre","timestamp":"2020. október. 23. 14:28","title":"Félig autós, félig gyalogos tüntetés jött össze az MTVA előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]