[{"available":true,"c_guid":"945b5c61-e9ac-4c14-a00c-b2a5712b09ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidő-autója öt év után teljesen megújult és már itthon is elérhető. ","shortLead":"A dél-koreai gyártó középkategóriás szabadidő-autója öt év után teljesen megújult és már itthon is elérhető. ","id":"20201209_magyarorszagon_a_meresz_kulseju_teljesen_uj_hyundai_tucson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=945b5c61-e9ac-4c14-a00c-b2a5712b09ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf719bb-5764-4230-b5ff-be00fd635fde","keywords":null,"link":"/cegauto/20201209_magyarorszagon_a_meresz_kulseju_teljesen_uj_hyundai_tucson","timestamp":"2020. december. 09. 11:27","title":"Magyarországon a merész külsejű teljesen új Hyundai Tucson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45771eb-3b5d-4eac-a966-a567d8567a8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint furcsa kinézetű az a kígyó, amelyet Vietnam hegyvidéki részén fedeztek fel amerikai és vietnami tudósok.","shortLead":"Több mint furcsa kinézetű az a kígyó, amelyet Vietnam hegyvidéki részén fedeztek fel amerikai és vietnami tudósok.","id":"20201210_kigyo_vietnam_allatvilag_ismeretlen_faj_hullo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d45771eb-3b5d-4eac-a966-a567d8567a8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e61d373-9734-415a-bd2a-5e9fdb178071","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_kigyo_vietnam_allatvilag_ismeretlen_faj_hullo","timestamp":"2020. december. 10. 13:03","title":"Szivárványszerűen csillogó kígyót fedeztek fel Vietnamban, egy nagyon ritka fajhoz tartozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c796446d-314b-4b62-afc6-5abc4ad71cbd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szendrői Csabáék a Kösz című dalhoz készítettek stúdióban zenélős klipet, melyet először nálunk lehet megtekinteni.","shortLead":"Szendrői Csabáék a Kösz című dalhoz készítettek stúdióban zenélős klipet, melyet először nálunk lehet megtekinteni.","id":"20201209_Premier_Elefant_Kosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c796446d-314b-4b62-afc6-5abc4ad71cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4931ba8-cad8-4c4f-a8bd-097431aa6efa","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_Premier_Elefant_Kosz","timestamp":"2020. december. 10. 10:00","title":"Premier: kitartó rajongói előtt tiszteleg új klipjével az Elefánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b88314c-3650-476b-a0b1-57579e3bb3fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A védőfelszerelést Taojüan polgármestere ajánlotta fel.\r

","shortLead":"A védőfelszerelést Taojüan polgármestere ajánlotta fel.\r

","id":"20201209_300_ezer_maszk_Budapest_Tajvan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b88314c-3650-476b-a0b1-57579e3bb3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91ae0f0b-3f86-45a6-b282-9c9ed138d99a","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_300_ezer_maszk_Budapest_Tajvan","timestamp":"2020. december. 09. 20:58","title":"300 ezer maszkot kap Budapest Tajvanból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33160d36-2d4c-4c46-b4b0-46671a6cdcbd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Double Fantasy című albumon a ma negyven éve meggyilkolt zenész aláírásán kívül rendőrségi jelzések is láthatók, mert szerepelt a bizonyítékok között.","shortLead":"A Double Fantasy című albumon a ma negyven éve meggyilkolt zenész aláírásán kívül rendőrségi jelzések is láthatók, mert...","id":"20201209_john_lennon_gyilkosanak_dedikalt_lemeze_aukcio_licit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33160d36-2d4c-4c46-b4b0-46671a6cdcbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc75333-af85-4adb-9635-50a38bd415c2","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_john_lennon_gyilkosanak_dedikalt_lemeze_aukcio_licit","timestamp":"2020. december. 09. 17:42","title":"Elindult a licit arra a lemezre, amit későbbi gyilkosának dedikált John Lennon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d89361-6368-44f8-8735-b33fe0842595","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"„3,8 kilométer úszás és 180 kilométer kerékpározás után 42 kilométernyi futás rengeteg, de ha úgy veszem, hogy nyolc 5,2 kilométeres kör vár rám, az mindjárt más.”","shortLead":"„3,8 kilométer úszás és 180 kilométer kerékpározás után 42 kilométernyi futás rengeteg, de ha úgy veszem, hogy nyolc...","id":"invitech_20201204_Uszas_kerekparozas_futas__az_uzleti_sikerekben_is_kulcsszerep_juthat_nekik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60d89361-6368-44f8-8735-b33fe0842595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1672d7d2-85c4-49b3-9374-4436713ab69a","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20201204_Uszas_kerekparozas_futas__az_uzleti_sikerekben_is_kulcsszerep_juthat_nekik","timestamp":"2020. december. 09. 11:30","title":"Úszás, kerékpározás, futás – az üzleti sikerekben is kulcsszerep juthat nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"3210bf21-1ebb-486c-a4a6-9fd516d981e4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A kérdés a bajorországi templomok középkori faragványai miatt vetődött fel.","shortLead":"A kérdés a bajorországi templomok középkori faragványai miatt vetődött fel.","id":"20201209_Mi_legyen_az_antiszemita_alkotasokkal_ha_azok_tobb_szaz_evesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3210bf21-1ebb-486c-a4a6-9fd516d981e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b318f1-a8b3-400c-b5f0-0fe075535c25","keywords":null,"link":"/kultura/20201209_Mi_legyen_az_antiszemita_alkotasokkal_ha_azok_tobb_szaz_evesek","timestamp":"2020. december. 09. 08:30","title":"Mi legyen az antiszemita alkotásokkal, ha azok több száz évesek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a többi halálok idén is olyan arányban követel életeket, mint 2019-ben, akkor a Covid-19 a hetedik helyre kerülhet a 2020-as listán.","shortLead":"Ha a többi halálok idén is olyan arányban követel életeket, mint 2019-ben, akkor a Covid-19 a hetedik helyre kerülhet...","id":"20201209_who_demencia_halalokok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19f287a1-d39a-4da2-ab9c-d0f0cf45f811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de10258-ecb9-4ca9-8d51-60bae1da84b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201209_who_demencia_halalokok","timestamp":"2020. december. 09. 17:33","title":"WHO: A demencia bekerült a világ 10 leggyakoribb haláloka közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]