Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77abe80d-14e0-446c-856b-ae8cf8124e16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb áruházlánc reagált az új járványügyi szabályokra.","shortLead":"Újabb áruházlánc reagált az új járványügyi szabályokra.","id":"20201111_auchan_koronavirus_megvaltozott_nyitvatartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77abe80d-14e0-446c-856b-ae8cf8124e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5919f658-287c-4073-8bce-618fdda11f92","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_auchan_koronavirus_megvaltozott_nyitvatartas","timestamp":"2020. november. 11. 14:04","title":"Korábban nyitnak az Auchan áruházak a korlátozások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A koronavírus előtt is voltak problémáik, a norvég kormány nem akar újra támogatást adni.","shortLead":"A koronavírus előtt is voltak problémáik, a norvég kormány nem akar újra támogatást adni.","id":"20201110_norwegian_air_shuttle_csod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e1e8249-211e-43e7-a4ed-6c7bc29fb888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37226b3c-ec62-4029-8f96-3fc2fdeb3fe0","keywords":null,"link":"/kkv/20201110_norwegian_air_shuttle_csod","timestamp":"2020. november. 10. 19:41","title":"Jövő év elején leállhat a a Norwegian légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ec6596-6297-4d2c-b9b2-9f2130a0392e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Letesztelték volna a gimnázium összes diákját és tanárát, de a digitális tanrendre átállás miatt megszakadtak a mintavételek.\r

","shortLead":"Letesztelték volna a gimnázium összes diákját és tanárát, de a digitális tanrendre átállás miatt megszakadtak...","id":"20201110_Koronavirus_fertozes_obudai_Korosi_Csoma_Sandor_gimnazium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ec6596-6297-4d2c-b9b2-9f2130a0392e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3332666-5b3a-4fde-a738-d97480c6e690","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_Koronavirus_fertozes_obudai_Korosi_Csoma_Sandor_gimnazium","timestamp":"2020. november. 10. 10:17","title":"Hat fertőzöttről tudni az óbudai Kőrösi Csoma Sándor gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16a86535-0f5b-4683-aadc-5365ba0b9ecd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Treehouses Hungary első lombházprojektje akkora siker lett, hogy már indul a második.","shortLead":"A Treehouses Hungary első lombházprojektje akkora siker lett, hogy már indul a második.","id":"202045_treehouses_hungary_erre_most_is_vevok_azutazok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16a86535-0f5b-4683-aadc-5365ba0b9ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb639743-38ea-47d0-84fb-3d5e1ba8944f","keywords":null,"link":"/360/202045_treehouses_hungary_erre_most_is_vevok_azutazok","timestamp":"2020. november. 10. 14:00","title":"Idehaza is igény támadt luxuskivitelű faházakra az erdők sűrűjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c057ca13-8eb4-4355-a8f5-6bdde628d324","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Ötven százalék az esélye, hogy kitart az egészségügyi rendszer – mondta a köztévén kedden este a miniszterelnök. Hetekig tarthat, amíg bármit érzékelünk majd a most bevezetett szigorítások járványra gyakorolt hatásából. Jó lenne tudni, hogy most pontosan mekkora a teher az egészségügyön, de a hatóságok titkolják az adatokat. ","shortLead":"Ötven százalék az esélye, hogy kitart az egészségügyi rendszer – mondta a köztévén kedden este a miniszterelnök...","id":"20201111_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_korhaz_orvos_orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c057ca13-8eb4-4355-a8f5-6bdde628d324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7290096-7882-4133-ae26-0a90566e8ebf","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_korhaz_orvos_orban","timestamp":"2020. november. 11. 13:01","title":"Gyors javulásra ne számítsunk, de a tragédiát talán elkerüljük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szabályozás október 6-i megszavazása óta a kamarának nem volt lehetősége megismerni a normaszöveget, így véleményezni sem tudta.","shortLead":"A szabályozás október 6-i megszavazása óta a kamarának nem volt lehetősége megismerni a normaszöveget, így véleményezni...","id":"20201111_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kormanyzat_egyeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1af31680-263b-42a1-914a-bb2bb086f77d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3fa881-7d67-4dc1-b0f7-09c3b27498f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201111_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugyi_torveny_kormanyzat_egyeztetes","timestamp":"2020. november. 11. 14:41","title":"Magyar Orvosi Kamara: Többszörös kérés ellenére sem történt egyeztetés az egészségügyi törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d634f6d1-6fc7-40ce-952f-03912cc0b0ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villámrajtjairól híressé vált japán sportkocsi nem bírta, hogy álló helyzetben sokáig nyaggatják. ","shortLead":"A villámrajtjairól híressé vált japán sportkocsi nem bírta, hogy álló helyzetben sokáig nyaggatják. ","id":"20201109_Addig_turaztattak_az_utcan_a_Nissan_Godzillajat_hogy_kigyulladt__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d634f6d1-6fc7-40ce-952f-03912cc0b0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ebe1e4-bd1b-48d9-bbe2-ae0628ff82d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_Addig_turaztattak_az_utcan_a_Nissan_Godzillajat_hogy_kigyulladt__video","timestamp":"2020. november. 10. 07:15","title":"Addig túráztatták az utcán a Nissan 600 lóerős Godzilláját, hogy kigyulladt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8281989-30c9-4985-9520-47709c487303","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem tudni, hiteles-e az a videó, amelyen a Microsoft új konzolja, az Xbox Series X látható, miközben sűrű füst távozik belőle. Több vásárló viszont arról számolt be, hogy a szokásosnál jobban melegszik az eszköz.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hiteles-e az a videó, amelyen a Microsoft új konzolja, az Xbox Series X látható, miközben sűrű füst...","id":"20201111_xbox_series_x_hiba_fust_tulmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8281989-30c9-4985-9520-47709c487303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77593be-42a3-4b6c-bf32-13fe35793577","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_xbox_series_x_hiba_fust_tulmelegedes","timestamp":"2020. november. 11. 16:43","title":"Fura dolgok történnek az új Xboxokkal, volt, amelyik állítólag elfüstölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]