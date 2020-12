Gyeden levők is jogosultak az otthonfelújítási támogatásra – mondta el a Facebookra feltöltött videóban Novák Katalin. A családokért felelős tárca nélküli miniszter a január elsejétől induló rendszerrel kapcsolatos kérdésekre válaszolva beszélt arról, hogy ha a gyed, gyet vagy gyes alatt is fennál a tb-jogviszony (tehát a szülő munkaviszonyban van, vagy hallgatói gyedesként fennál a hallgatói jogviszonya), az jogosítja a támogatásra is. Azok pedig, akik beteg gyermeküket gondozzák, más munkaviszony nélkül is jogosultak a támogatásra.

Novák Katalin beszámolt arról is, hogy támogatási kérelem benyújtásakor kell igazolni a családnak a már megszületett gyermeket, vagy legalább 12 hetes magzatot. „Az otthonfelújítási támogatásnál 2022. december 31-ig biztosan lehet élni ezzel a lehetőséggel” - mondta.

Azt is világossá tette: ugyanazok a számlák a lakástakarékpénztárhoz és a lakásfelújítási támogatáshoz is benyújthatók. A falusi csok és a lakásfelújítási program azonban kizárják egymást, tehát ebben az esetben csak az egyik támogatást lehet igénybe venni – mondta el a politikus.