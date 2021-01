Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A Seremetyevo repülőtér útlevélkezelő pultjánál őrizetbe vették Alekszej Navalnijt az orosz hatóságok. Az ellenzéki fél évvel az után tért haza Berlinből, hogy tavaly augusztus 20-án a szibériai Tomszkban vélhetően az orosz titkosszolgálat emberei megmérgezték őt a novicsok nevű idegméreggel.","shortLead":"A Seremetyevo repülőtér útlevélkezelő pultjánál őrizetbe vették Alekszej Navalnijt az orosz hatóságok. Az ellenzéki fél...","id":"20210117_Navalnijt_letartoztattak_az_orosz_hatosagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf174f00-9bd6-4de4-b058-f3a34cff136b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dbaa2e0-2e30-465e-b7a7-255a8078cbe0","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Navalnijt_letartoztattak_az_orosz_hatosagok","timestamp":"2021. január. 17. 19:12","title":"Hazaérkezése után egyből őrizetbe vették Navalnijt az orosz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Előfordul, hogy egy szoftverben hiba keletkezik, olyan viszont, amivel a Windows 10 küzd, csak ritkán. A problémát egy különleges fájl megnyitása idézheti elő, ha pedig megtörténik, sok állomány elérhetetlenné válhat a merevlemezen. A Microsoft jelezte: egyszer, valamikor, de azért biztosan érkezik a javítás.","shortLead":"Előfordul, hogy egy szoftverben hiba keletkezik, olyan viszont, amivel a Windows 10 küzd, csak ritkán. A problémát...","id":"20210118_microsoft_windows_10_hiba_javitas_adatvesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eddceed5-dc1e-4dc1-a94a-3a15772cf50c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_microsoft_windows_10_hiba_javitas_adatvesztes","timestamp":"2021. január. 18. 09:03","title":"A Microsoft végre rászánta magát, hogy kijavítsa a Windows 10 talán legbizarrabb hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Még ebben az évben választ adhat az Európai Bíróság arra a kérdésre, hogy függetlennek tekinthető-e a magyar igazságszolgáltatás. A bírói testületnek magyar bírák megkeresésére kell véleményt mondania. Az igazságszolgáltatás függetlensége az egyik feltétele az uniós pénzek felhasználásának.","shortLead":"Még ebben az évben választ adhat az Európai Bíróság arra a kérdésre, hogy függetlennek tekinthető-e a magyar...","id":"20210118_Az_Europai_Birosagon_a_magyar_igazsagszolgaltatas_fuggetlensege_a_tet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0043dfd6-cd1a-4c8d-8ebd-c1a8f3c971c9","keywords":null,"link":"/eurologus/20210118_Az_Europai_Birosagon_a_magyar_igazsagszolgaltatas_fuggetlensege_a_tet","timestamp":"2021. január. 18. 18:36","title":"Az Európai Bíróság már tárgyalja, mennyire független a magyar igazságszolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db547104-bf17-4a68-ae67-6bb9879d1e56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon gyorsan leszedték, majd bocsánatot is kértek.","shortLead":"Nagyon gyorsan leszedték, majd bocsánatot is kértek.","id":"20210119_Mellelott_a_BBC_a_Phil_Spector_halalat_bejelento_cimevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db547104-bf17-4a68-ae67-6bb9879d1e56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1599c643-e6fa-435d-92e1-804cc8615024","keywords":null,"link":"/elet/20210119_Mellelott_a_BBC_a_Phil_Spector_halalat_bejelento_cimevel","timestamp":"2021. január. 19. 08:10","title":"Mellélőtt a BBC a Phil Spector halálát bejelentő címével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsodban mínusz 15 fok is lehet reggelre.","shortLead":"Borsodban mínusz 15 fok is lehet reggelre.","id":"20210118_havazas_extrem_hideg_idojaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e416e27-0f79-4100-92a2-3c9c22d1049f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7866d69-ec98-4e24-b214-3b8ad1a6efd3","keywords":null,"link":"/itthon/20210118_havazas_extrem_hideg_idojaras","timestamp":"2021. január. 18. 05:08","title":"Nyugaton havazás, északon extrém hideg várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az új vállalkozást január 11-én jegyezték be, légi, szárazföldi és vízi szállítást kiegészítő szolgáltatást is vállalnak.","shortLead":"Az új vállalkozást január 11-én jegyezték be, légi, szárazföldi és vízi szállítást kiegészítő szolgáltatást is...","id":"20210118_rogan_cecilia_szallitmanyozas_cegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eeb28d77-ed05-435e-88ea-874b231f4b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e526ec-c785-405f-9f9f-5631594516a6","keywords":null,"link":"/kkv/20210118_rogan_cecilia_szallitmanyozas_cegek","timestamp":"2021. január. 18. 11:27","title":"Szállítmányozási céget alapított Rogán Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cbef70f-f091-4928-9975-7d5cc0091578","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Jesse González az Egyesült Államok egyik legjobb kapusának számít, viszont májusban a felesége feljelentette családon belüli erőszak miatt, ezután kirúgta klubja, a Dallas, és a játékengedélyét is felfüggesztették az amerikai ligában. ","shortLead":"Jesse González az Egyesült Államok egyik legjobb kapusának számít, viszont májusban a felesége feljelentette családon...","id":"20210119_jesse_gonzalez_csaladon_beluli_eroszak_budapest_honved","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cbef70f-f091-4928-9975-7d5cc0091578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc91cef1-8cd1-4ca3-80b4-27b064b7a139","keywords":null,"link":"/elet/20210119_jesse_gonzalez_csaladon_beluli_eroszak_budapest_honved","timestamp":"2021. január. 19. 14:50","title":"Családon belüli erőszak vádja miatt kirúgott kapust igazolhat le a Budapest Honvéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2299f17-5e1d-4933-9a96-483f6514f8bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A törmelékek egy furgont találtak el Egyházasfalunál. ","shortLead":"A törmelékek egy furgont találtak el Egyházasfalunál. ","id":"20210117_lomok_szorodtak_egy_autos_ele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2299f17-5e1d-4933-9a96-483f6514f8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7ecf74-18be-4b56-9b1e-082ad3b45f49","keywords":null,"link":"/cegauto/20210117_lomok_szorodtak_egy_autos_ele","timestamp":"2021. január. 18. 05:42","title":"Kisteherautóról leszóródó lomok törtek össze egy autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]