Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"beeddbcb-e9d2-42ee-8e6a-ffecde9791ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság azután döntött így, hogy Hankó-Faragó Miklós a Czeglédy-per egyik tanúját képviselte korábban. ","shortLead":"A bíróság azután döntött így, hogy Hankó-Faragó Miklós a Czeglédy-per egyik tanúját képviselte korábban. ","id":"20210120_Kizartak_az_eljarasbol_Czegledy_Csaba_ugyvedjet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=beeddbcb-e9d2-42ee-8e6a-ffecde9791ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f89dfa-74f5-4043-9186-8909b2a14bb2","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_Kizartak_az_eljarasbol_Czegledy_Csaba_ugyvedjet","timestamp":"2021. január. 20. 10:31","title":"Kizárták az eljárásból Czeglédy Csaba ügyvédjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már kiadta a Chrome böngésző 88-as verzióját, ami több apró, de fontos frissítést tartalmaz.","shortLead":"A Google már kiadta a Chrome böngésző 88-as verzióját, ami több apró, de fontos frissítést tartalmaz.","id":"20210120_google_chrome_88_bongeszo_jelszavak_kezelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c49a8cc-18ef-4276-8b13-8084b6392086","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_google_chrome_88_bongeszo_jelszavak_kezelese","timestamp":"2021. január. 20. 19:03","title":"Most érdemes frissíteni a Google Chrome-ot, könnyebb lett a jelszavak kezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes jogi szakértők szerint alkotmányellenes lenne, ha az amerikai elnök magát mentené fel.","shortLead":"Egyes jogi szakértők szerint alkotmányellenes lenne, ha az amerikai elnök magát mentené fel.","id":"20210119_Donald_Trump_elnoki_kegyelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f78066-a5a3-4de0-9fee-7cb7e607da54","keywords":null,"link":"/vilag/20210119_Donald_Trump_elnoki_kegyelem","timestamp":"2021. január. 19. 20:24","title":"Donald Trump úgy döntött, hogy nem részesíti elnöki kegyelemben saját magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"935557e3-cc35-4f88-970d-acb677769d9c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A cukrász péniszeket is formázott az édességekre, az egyiptomi hatóságok viszont nem voltak vevők tréfára.","shortLead":"A cukrász péniszeket is formázott az édességekre, az egyiptomi hatóságok viszont nem voltak vevők tréfára.","id":"20210119_illetlen_sutik_egyiptomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=935557e3-cc35-4f88-970d-acb677769d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08ee5e7-a89a-4932-9d16-679a482ab8b2","keywords":null,"link":"/elet/20210119_illetlen_sutik_egyiptomban","timestamp":"2021. január. 19. 17:21","title":"„Illetlen” sütik miatt tartóztattak le egy egyiptomi cukrászt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91aad24a-caf3-4a48-b3b6-4495104898cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Megosztja a cseh kormányt a szénbányászat, de ez nem csoda, hiszem az ország energiaellátásának 40 százalékát még a fosszilis tüzelőanyag adja. ","shortLead":"Megosztja a cseh kormányt a szénbányászat, de ez nem csoda, hiszem az ország energiaellátásának 40 százalékát még...","id":"20210119_csehorszag_szenbanyaszat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91aad24a-caf3-4a48-b3b6-4495104898cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64aef381-48b2-4f5c-b338-e57381326ca9","keywords":null,"link":"/zhvg/20210119_csehorszag_szenbanyaszat","timestamp":"2021. január. 19. 14:17","title":"Megszüntetné a szénerőműveket a cseh kormány, de maga sem tudja, mikor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40fd33a2-7538-4b83-a09e-abd8f2eb702b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ausztrál kutatók vizsgálták meg, milyen környezeti hatása van annak, hogy már csak a világjárvány miatt is, de egyre több ételt rendelünk, és ezek egyszer használatos csomagolásokban érkeznek.","shortLead":"Ausztrál kutatók vizsgálták meg, milyen környezeti hatása van annak, hogy már csak a világjárvány miatt is, de egyre...","id":"20210120_Nagy_gyomrost_ad_az_etel_hazhozszallitas_a_klimanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40fd33a2-7538-4b83-a09e-abd8f2eb702b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af640996-74ef-4a36-8982-56e0910c9b50","keywords":null,"link":"/zhvg/20210120_Nagy_gyomrost_ad_az_etel_hazhozszallitas_a_klimanak","timestamp":"2021. január. 20. 15:57","title":"Nagy gyomrost ad a környezetnek az ételrendelések csomagolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3005207e-75f8-40ce-9a2b-341e6fa04b1d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egészen színes társaság gyűlt össze Donald Trump felhívására, majd persze történelmi balhét csináltak – a Duma Aktuál kielemezte, pontosan mi történt. De hogy jön ide Kossuth Lajos és a busójárás? ","shortLead":"Egészen színes társaság gyűlt össze Donald Trump felhívására, majd persze történelmi balhét csináltak – a Duma Aktuál...","id":"20210119_Duma_Aktual_A_Capitolium_ostroma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3005207e-75f8-40ce-9a2b-341e6fa04b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d184f2c4-8143-4539-b232-13e4e9b4af78","keywords":null,"link":"/360/20210119_Duma_Aktual_A_Capitolium_ostroma","timestamp":"2021. január. 19. 17:00","title":"Duma Aktuál: Mire számítasz, mikor mókussal a fejeden törsz be a Capitoliumba? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Bírósághoz fordul a Labrisz Egyesület a Fővárosi Kormányhivatal által hozott, szerintük diszkriminatív döntés miatt. A Meseország mindenkié című könyv elleni fogyasztóvédelmi határozat érthetetlen, annak értelmében akár Shakespeare-re, a Grimm-mesékre, a Dekameronra és a világirodalom 70 százalékára címkéket kellene ragasztani – mondják a lapunk által megkérdezett szakértők.","shortLead":"Bírósághoz fordul a Labrisz Egyesület a Fővárosi Kormányhivatal által hozott, szerintük diszkriminatív döntés miatt...","id":"20210120_Meseorszagugy_Ilyen_erovel_vicces_kedvu_fiatalok_feljelenthetnek_a_Macbethet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d1505fc-da3e-4fbe-b521-b4a2b5757fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c59cb2-50ef-4cc2-a5ce-57a758b2d9cb","keywords":null,"link":"/elet/20210120_Meseorszagugy_Ilyen_erovel_vicces_kedvu_fiatalok_feljelenthetnek_a_Macbethet","timestamp":"2021. január. 20. 06:30","title":"Meseország-ügy: Ilyen erővel vicces fiatalok feljelenthetnék a Macbethet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]