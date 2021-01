Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"84de7a3b-4ebd-4c11-b0e0-11dad296ce7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi értesülések szerint az idei iPhone-család csak kisebb fejlesztésekkel érkezik, azonban egy meglehetősen ellentmondásos frissítést is pedzegetnek: töltőport sem kerülne a telefonra.","shortLead":"A jelenlegi értesülések szerint az idei iPhone-család csak kisebb fejlesztésekkel érkezik, azonban egy meglehetősen...","id":"20210121_lightning_port_elhagyasa_apple_iphone_13","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84de7a3b-4ebd-4c11-b0e0-11dad296ce7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3efd961-65ec-4a4c-bb05-3ddb369a46dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210121_lightning_port_elhagyasa_apple_iphone_13","timestamp":"2021. január. 21. 10:34","title":"Bármiféle csatlakozó nélkül érkezhet az iPhone 13","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Mindkét vakcina esetében kérdéses, mikor kezdhetik meg vele a lakosság oltását. A Szputnyikhoz még hiányzik az NNK engedélye, a brit oltóanyagot pedig az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyása nélkül nem szállíthatják. Mivel az utóbbi jövő héten érkezik, kérdéses, egyáltalán miért volt szükség a magyar hatóságok különutasságára. ","shortLead":"Mindkét vakcina esetében kérdéses, mikor kezdhetik meg vele a lakosság oltását. A Szputnyikhoz még hiányzik az NNK...","id":"20210121_ideiglenes_engedely_AstraZeneca_Szputnyik_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c290ab09-ff3e-4a28-83ef-5b8b0639e85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e9eadc-549b-4d83-8979-a57220fbfc37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210121_ideiglenes_engedely_AstraZeneca_Szputnyik_vakcina","timestamp":"2021. január. 21. 12:24","title":"Ideiglenes engedélyt kapott az AstraZeneca és a Szputnyik oltóanyaga, de még mindkettőre várni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34b7a2f-de96-44ed-a38a-fc910e3dd57b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóbejárást tartottak az SZFE új, naphegyi campusán.","shortLead":"Sajtóbejárást tartottak az SZFE új, naphegyi campusán.","id":"20210121_szarka_gabor_szfe_szinmuveszeti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e34b7a2f-de96-44ed-a38a-fc910e3dd57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"840b6721-9a12-4cff-998f-1594042630ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210121_szarka_gabor_szfe_szinmuveszeti","timestamp":"2021. január. 21. 20:25","title":"Szarka Gábor szerint a színművészetisek “évtizedes pusztulatot” védtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47e501d-f4ec-452e-8d82-62a00c390bc2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Német biológusok feltérképezték az \"élő kövület\", vagyis az ausztráliai tüdőshal (Neoceratodus forsteri) teljes génkészletét, az állatvilág legnagyobb ismert genomját.","shortLead":"Német biológusok feltérképezték az \"élő kövület\", vagyis az ausztráliai tüdőshal (Neoceratodus forsteri) teljes...","id":"20210120_ausztral_tudoshal_genom_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d47e501d-f4ec-452e-8d82-62a00c390bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02ec3c57-a2b0-4701-9ec0-73e24b7b0362","keywords":null,"link":"/tudomany/20210120_ausztral_tudoshal_genom_kutatas","timestamp":"2021. január. 20. 18:03","title":"Feltérképezték az állatvilág legnagyobb ismert genomját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45844e41-c72c-4f6a-9f91-c2cf8f0a4901","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy fa dőlt rá 2018 nyarán egy autóra, amiben egy öttagú család utazott. A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény.","shortLead":"Egy fa dőlt rá 2018 nyarán egy autóra, amiben egy öttagú család utazott. A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény.","id":"20210122_dombovar_tragedia_vihar_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45844e41-c72c-4f6a-9f91-c2cf8f0a4901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88a5cfd-3d26-458a-8e71-9e6917bce6d1","keywords":null,"link":"/itthon/20210122_dombovar_tragedia_vihar_nyomozas","timestamp":"2021. január. 22. 13:17","title":"Nincs felelőse a négy ember halálát okozó dombóvári tragédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6498e7e-f799-479e-a8db-30f26d6d47ed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Rovarölő szerként is használt etilén-oxid került az IKEA kétszersültjébe.","shortLead":"Rovarölő szerként is használt etilén-oxid került az IKEA kétszersültjébe.","id":"20210121_ikea_ketszersult_etilen_oxid_szennyezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6498e7e-f799-479e-a8db-30f26d6d47ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ff3cdb7-4251-432c-8780-ad5ed0f3f6b3","keywords":null,"link":"/kkv/20210121_ikea_ketszersult_etilen_oxid_szennyezes","timestamp":"2021. január. 21. 15:18","title":"Nem szabad megenni: szennyezett kétszersültet hív vissza az IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint akkor lehet aláírni a szerződést a Szputnyik V-ről, ha a magyar gyógyszerészeti hatóság úgy dönt, hogy megadja a vészhelyzeti használati engedélyt az orosz vakcina magyarországi használatára.","shortLead":"A külügyminiszter szerint akkor lehet aláírni a szerződést a Szputnyik V-ről, ha a magyar gyógyszerészeti hatóság...","id":"20210120_szijjarto_nnk_szputnyik_orosz_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4083fb46-526b-4cd5-b059-59b66f87772f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210120_szijjarto_nnk_szputnyik_orosz_vakcina","timestamp":"2021. január. 20. 18:02","title":"A külügyminisztérium és az NNK már az orosz vakcina vásárlásáról szóló szerződést vizsgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0206fa1-3ff3-4265-a25b-09ae1aa58776","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budai Központi Kerületi bíróság elrendelte a támadó letartóztatását.","shortLead":"A Budai Központi Kerületi bíróság elrendelte a támadó letartóztatását.","id":"20210120_mester_utca_szovaltas_keseles_eletveszelyes_serules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0206fa1-3ff3-4265-a25b-09ae1aa58776&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f4a9f8-2aeb-483c-bc6c-911bc9f8c54a","keywords":null,"link":"/itthon/20210120_mester_utca_szovaltas_keseles_eletveszelyes_serules","timestamp":"2021. január. 20. 13:42","title":"24.hu: Beismerte bűnösségét a Mester utcánál késelő férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]