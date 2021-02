Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egymásra találnak az illiberális nagyhatalmak, ha a nyugati oltások sározásáról van szó. A Spiegel szerint mostanában a kínai propaganda pont olyan összeesküvés-elméleteket terjeszt, amiket korábban az orosz kormánytól ismert meg a világ.","shortLead":"Egymásra találnak az illiberális nagyhatalmak, ha a nyugati oltások sározásáról van szó. A Spiegel szerint mostanában...","id":"20210201_Spiegel_Kez_a_kezben_a_kinai_es_orosz_propaganda_vakcinaugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8c72a4a-8bc2-4995-9ed3-7094b53f082b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ebed658-aa92-49c9-8d1b-9c5ebab2e8d8","keywords":null,"link":"/360/20210201_Spiegel_Kez_a_kezben_a_kinai_es_orosz_propaganda_vakcinaugyben","timestamp":"2021. február. 01. 08:45","title":"Spiegel: Kéz a kézben a kínai és orosz propaganda vakcinaügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2bf624-d157-40dc-bbd6-4cdaf2f2988d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több helyen tartós, többórás ónos esőzésre kell számítani. ","shortLead":"Több helyen tartós, többórás ónos esőzésre kell számítani. ","id":"20210131_Tobb_megyere_ismet_figyelmeztetest_adtak_ki_az_onos_eso_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef2bf624-d157-40dc-bbd6-4cdaf2f2988d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b26eac-3b05-46c5-b7b8-52cb405e8d55","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_Tobb_megyere_ismet_figyelmeztetest_adtak_ki_az_onos_eso_miatt","timestamp":"2021. január. 31. 21:25","title":"Több megyére ismét figyelmeztetést adtak ki ónos eső miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fce0e38-e68e-43cd-91cb-79ded95a72f6","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Kilépett a Likudból, hogy megpróbálja megbuktatni Benjamin Netanjahu rekorder izraeli miniszterelnököt Gideon Szaár, aki jobbról előzné egykori mentorát, de nem kenyere az illiberális demokrácia.","shortLead":"Kilépett a Likudból, hogy megpróbálja megbuktatni Benjamin Netanjahu rekorder izraeli miniszterelnököt Gideon Szaár...","id":"202102_gideon_szaar_azizraeli_jobboldal_puccsistaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fce0e38-e68e-43cd-91cb-79ded95a72f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b55157-7cc3-4b78-af02-20a1d2529ba4","keywords":null,"link":"/360/202102_gideon_szaar_azizraeli_jobboldal_puccsistaja","timestamp":"2021. február. 01. 15:00","title":"Izrael alapító kormányfője tanította földrajzra Netanjahu legújabb kihívóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bb8ef1-82c4-46ca-a5c4-78d4dfcbae5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bányavállalatok részvényeinek is elindult felfelé az ára.","shortLead":"A bányavállalatok részvényeinek is elindult felfelé az ára.","id":"20210201_gamestop_ezust_tozsde_arfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5bb8ef1-82c4-46ca-a5c4-78d4dfcbae5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29eaac1-df55-4f50-b2cb-cf6e13de749a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_gamestop_ezust_tozsde_arfolyam","timestamp":"2021. február. 01. 11:31","title":"Az ezüst lett a Reddit kisbefektetőinek új célpontja, nyolcéves csúcson az árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A jelölőnek is van köze a volt amerikai elnökhöz.","shortLead":"A jelölőnek is van köze a volt amerikai elnökhöz.","id":"20210201_Beke_Nobeldijra_jeloltek_Donald_Trump_vejet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56c1fcef-cf68-4908-8ad8-e909e187ec65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b6c154-cde7-4e81-8faf-94fb320c4703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210201_Beke_Nobeldijra_jeloltek_Donald_Trump_vejet","timestamp":"2021. február. 01. 11:23","title":"Nobel-békedíjra jelölték Donald Trump vejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70c2b90-35eb-4b1d-99ea-7e69fb16a6ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére már messziről kiszúrta az autós, aki a videót készítette.","shortLead":"Szerencsére már messziről kiszúrta az autós, aki a videót készítette.","id":"20210131_Nagy_tempoval_hajtott_megint_szemben_a_forgalommal_egy_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70c2b90-35eb-4b1d-99ea-7e69fb16a6ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf991c2-72f6-4bf9-aa68-fa5887a83e49","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_Nagy_tempoval_hajtott_megint_szemben_a_forgalommal_egy_autos","timestamp":"2021. január. 31. 16:28","title":"Nagy tempóval hajtott szemben a forgalommal egy autós Hatvannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821411be-7634-4358-93a3-84f3c145be7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Balázs Attila üzletelt Mészáros Lőrinccel és Tiborcz Istvánnal is, és azóta sem áll meg.","shortLead":"Balázs Attila üzletelt Mészáros Lőrinccel és Tiborcz Istvánnal is, és azóta sem áll meg.","id":"202104_foreseen_construct_a_balaton_urai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=821411be-7634-4358-93a3-84f3c145be7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb73d03-a17f-4b2d-a62c-19228daf8c3c","keywords":null,"link":"/360/202104_foreseen_construct_a_balaton_urai","timestamp":"2021. február. 01. 10:00","title":"Mérnöki tanácsadásra adta a fejét a Balaton egyik ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az innovációs minisztérium vezetője szerint politikamentes lesz az egyetemi pénzosztás, Stumpf István pedig szép feladatot kapott Orbán Viktortól.","shortLead":"Az innovációs minisztérium vezetője szerint politikamentes lesz az egyetemi pénzosztás, Stumpf István pedig szép...","id":"20210201_palkovics_laszlo_egyetemek_modellvaltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f81f4e-41f6-463e-bcd9-34adb48976e9","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_palkovics_laszlo_egyetemek_modellvaltas","timestamp":"2021. február. 01. 11:02","title":"Palkovics: Aranyévei lesznek a magyar egyetemeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]