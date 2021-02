Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aa2534a-e1be-4a20-958c-55178c8f3dcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid BMW i8-as nemcsak látványos, de mint kiderült, lopott is. ","shortLead":"A hibrid BMW i8-as nemcsak látványos, de mint kiderült, lopott is. ","id":"20210203_Latvanyos_volt_a_treleren_levo_BMW_i8as","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8aa2534a-e1be-4a20-958c-55178c8f3dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d731747a-406d-43f7-b313-31eb30d9aad6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210203_Latvanyos_volt_a_treleren_levo_BMW_i8as","timestamp":"2021. február. 03. 09:24","title":"Nem csoda, hogy kíváncsiak lettek a rendőrök Csanádpalotánál erre a BMW-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69934b14-3558-44d1-ab55-bedb897f3e6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A márka új kompakt sportszedánja kevesebb mint 4 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást. ","shortLead":"A márka új kompakt sportszedánja kevesebb mint 4 másodperc alatt tudja le a 0–100-as gyorsulást. ","id":"20210202_a_cadillac_a_bmw_m3ra_is_utos_valaszt_adott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69934b14-3558-44d1-ab55-bedb897f3e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0300db6d-3d93-417a-b3f2-64d6fa5d68f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210202_a_cadillac_a_bmw_m3ra_is_utos_valaszt_adott","timestamp":"2021. február. 02. 12:07","title":"A Cadillac a BMW M3-ra is ütős választ adott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-ok egyik hónapok óta megmutatkozó problémájára készül megoldást nyújtani az Apple. Ahhoz azonban, hogy használni tudja valaki, egy másik almás eszközre is szüksége lesz.","shortLead":"Az iPhone-ok egyik hónapok óta megmutatkozó problémájára készül megoldást nyújtani az Apple. Ahhoz azonban...","id":"20210202_apple_watch_iphone_ios_14_5_frissites_faceid_arcazonositas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65f2e085-ee80-425d-978b-6c65d648de89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47639178-b481-48da-8256-8a1bedf251a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_apple_watch_iphone_ios_14_5_frissites_faceid_arcazonositas","timestamp":"2021. február. 02. 18:57","title":"Maszkkal fedett arccal is ki lehet majd nyitni az iPhone-okat – de kell hozzá egy Apple Watch is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdos vezeti ismét a magazin 50 leggazdagabb magyar milliárdosáról szóló listáját. Mészáros vagyonát a koronavírus sem tudta megtépázni.","shortLead":"A felcsúti milliárdos vezeti ismét a magazin 50 leggazdagabb magyar milliárdosáról szóló listáját. Mészáros vagyonát...","id":"20210203_Forbes_leggazdagabb_50_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bdd02d6-c6ed-40f0-ae2d-fe21fa8e9005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08732865-4740-4a00-8eeb-60d1c07930a5","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Forbes_leggazdagabb_50_magyar","timestamp":"2021. február. 03. 05:33","title":"Itt az új Forbes-lista: Mészáros Lőrinc vagyona már 500 milliárd forinthoz közelít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A volt elnök a közösségi oldalaknak is üzent. Azt mondta, ha barátságtalanná válnak és elutasítják az orosz információk közlését, akkor akár blokkolhatják vagy lassíthatják is az elérésüket.","shortLead":"A volt elnök a közösségi oldalaknak is üzent. Azt mondta, ha barátságtalanná válnak és elutasítják az orosz információk...","id":"20210201_Medvegyev_Oroszorszag_internet_lekapcsolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5f41f-831b-4eee-8495-e4738af13143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7beee13a-3b79-44f7-8f89-a48f66d34b85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210201_Medvegyev_Oroszorszag_internet_lekapcsolas","timestamp":"2021. február. 01. 18:40","title":"Medvegyev: Oroszország felkészült az internetről való lekapcsolódásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nanotechnológia úttörő fejlesztés, amely a növényeket is felokosítja.","shortLead":"A nanotechnológia úttörő fejlesztés, amely a növényeket is felokosítja.","id":"20210203_spenot_email","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f77bb5f-2a92-402f-b7a3-fbb64aa7c4c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_spenot_email","timestamp":"2021. február. 03. 14:03","title":"Tudósok spenótokat tanítottak meg e-mailt küldeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b96b07c-77e7-43e5-a8eb-2d1c925400e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kényszerű bezártság, az egyre elterjedtebbé váló otthoni munka egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy mind több időt töltünk digitális eszközeinkkel. De vajon hol a határa annak, hogy végül ne váljunk képernyőfüggőké?","shortLead":"A kényszerű bezártság, az egyre elterjedtebbé váló otthoni munka egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy mind több időt...","id":"20210202_lockdown_bezartsag_kijarasi_tilalom_digitalis_fuggoseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b96b07c-77e7-43e5-a8eb-2d1c925400e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3648ed7-4131-4dc2-a5c8-9f36feb8fece","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_lockdown_bezartsag_kijarasi_tilalom_digitalis_fuggoseg","timestamp":"2021. február. 02. 08:03","title":"Hogyan kerülheti el, hogy képernyőfüggővé váljon a nagy bezárkózásban? Ötletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 3697 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"Jelenleg 3697 koronavírusos beteget ápolnak kórházban.","id":"20210203_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17aef16-1306-4d78-a099-10e1c818623c","keywords":null,"link":"/itthon/20210203_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2021. február. 03. 09:04","title":"Koronavírus: meghalt 83 beteg, 1048 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]