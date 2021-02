A csarnok tetőszerkezet-építése befejeződött, a csarnokbelsőben található 26 méter magas térállványt elbontották és folytatják a további építési munkákat - közölte a MÁV.

© MÁV

Jelenleg a héjazat építésén dolgoznak a szakemberek, a restaurátorok végzik a főpárkány felújítását. A tetőszerkezettel megújul a csarnok belső világítása is, illetve megkezdődött az új világítótestek beépítése. A vasúttársaság szerint a tető bevilágítására szolgáló üvegezés elkészültével, most a bazilikális ablakok ragasztott, biztonsági üvegezése zajlik. A hat toronytetőből négy csúcsdísz már a helyére került, ahogy a főhomlokzat díszműbádogos konzolainak gyártása is befejeződött, azokat folyamatosan helyezik vissza eredeti helyükre.

© MÁV

A projekt keretében megújul 8200 négyzetméteren a vágánycsarnok teteje, a csatlakozó üvegszerkezetek, a pénztárcsarnok, a gyorsétterem, illetve hat homlokzati torony is. Az épület mindkét végén, összesen 2200 négyzetméteren teljesen új lesz az üveg függönyfal, valamint megtörténik az állomásépület többi, eddig fel nem újított tetőszakaszának javítása. Átépül részben a csapadékvíz-elvezetés, továbbá új utastájékoztatási rendszert és a vágánycsarnokban felsővezeték-hálózatot alakítanak ki.

© MÁV

Ezen felül a pályaudvar aluljárójában a világítási rendszer teljes felújításával, a beázási problémák megszüntetésével, majd az álmennyezet újjáépítésével megújulnak keresztalagút utasforgalmi terei is. Az akadálymentes közlekedés biztosítása érdekében, a pályaudvar gyalogos aluljáróját és a váci vágányokkal szembeni üveges várórészt, az úgynevezett hidegvárót összekötő és jelenleg nem működő liftet is kicserélik, ahogy a pályaudvar Teréz körút felőli akadálymentes megközelítésére is új rámpát alakítanak ki.

© MÁV

A pályaudvar területén, a csarnokban a vakok és gyengén látók számára vezető-, úgynevezett taktilis sáv készül, aminek megtervezésében a Magyar Vakok- és Gyengénlátók Országos Szövetsége nyújtott segítséget. Ezen taktilis sáv elhelyezése a teljes pályaudvaron több ütemben valósul meg, várhatóan 2022 évi befejezéssel.