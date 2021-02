Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív esetszám hatnapnyi emelkedés után csökkent újra, de a kórházban lévők száma meredeken nő.","shortLead":"Az aktív esetszám hatnapnyi emelkedés után csökkent újra, de a kórházban lévők száma meredeken nő.","id":"20210223_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b55965db-d511-4df4-a884-8098468be991&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8eea09-257d-4f3c-8f64-3eaffcfbc436","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. február. 23. 08:51","title":"103-mal nőtt a koronavírus áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67eb1540-f351-4102-8a98-f86d245cddbe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 2020 nyarára meghirdetett koncertet egyszer már eltolták egy egész évvel, de most a 2021 nyarára tervezett koncertről is kiderült, hogy elmarad.","shortLead":"A 2020 nyarára meghirdetett koncertet egyszer már eltolták egy egész évvel, de most a 2021 nyarára tervezett koncertről...","id":"20210223_Meg_egy_evvel_elhalasztottak_az_Aerosmith_budapesti_koncertjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67eb1540-f351-4102-8a98-f86d245cddbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c09ad6a-c888-4e36-b8a7-265667758431","keywords":null,"link":"/kultura/20210223_Meg_egy_evvel_elhalasztottak_az_Aerosmith_budapesti_koncertjet","timestamp":"2021. február. 23. 09:01","title":"Még egy évvel elhalasztották az Aerosmith budapesti koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d19b80-e10d-4a13-8dc6-0cff4780ec65","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tekintetmágnes Hyperion XP-1 Las Vegas után Los Angeles utcáin is megmutatta magát. ","shortLead":"A tekintetmágnes Hyperion XP-1 Las Vegas után Los Angeles utcáin is megmutatta magát. ","id":"20210222_hollywoodban_korzozott_az_5_perc_alatt_feltoltheto_villanymotoros_hiperauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39d19b80-e10d-4a13-8dc6-0cff4780ec65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073eb146-e680-4e4c-a708-9ea3ed83820c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210222_hollywoodban_korzozott_az_5_perc_alatt_feltoltheto_villanymotoros_hiperauto","timestamp":"2021. február. 22. 11:21","title":"Hollywoodban korzózott az 5 perc alatt feltölthető villanymotoros hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf24212b-75e6-4a8e-8237-b9cca5d66c19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michael McCormack ausztrál miniszterelnök-helyettes értetlenül áll a szurkolók reakciója előtt.","shortLead":"Michael McCormack ausztrál miniszterelnök-helyettes értetlenül áll a szurkolók reakciója előtt.","id":"20210222_Gusztustalan_kifutyultek_a_vakcinat_az_Australian_Open_dijatadojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf24212b-75e6-4a8e-8237-b9cca5d66c19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794d1f94-d0ab-4e8a-89b3-3319d6cde877","keywords":null,"link":"/elet/20210222_Gusztustalan_kifutyultek_a_vakcinat_az_Australian_Open_dijatadojan","timestamp":"2021. február. 22. 09:17","title":"„Gusztustalan”: kifütyülték a vakcinát az Australian Open díjátadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakértők szerint két hét múlva már kialakulhat bizonyos fokú védettség a négy legveszélyeztetettebb csoportban.\r

