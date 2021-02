Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem lehet kiemelt közérdekű cél egy védett természeti területen a bányászat – jelezte Bándi Gyula.","shortLead":"Nem lehet kiemelt közérdekű cél egy védett természeti területen a bányászat – jelezte Bándi Gyula.","id":"20210223_szoszolo_mol_kutfuras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06069f8-f91d-46ae-a264-cc54da889f30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30df4979-a814-4769-a4bf-bcd2fad6efe9","keywords":null,"link":"/zhvg/20210223_szoszolo_mol_kutfuras","timestamp":"2021. február. 23. 12:13","title":"A jövő nemzedékek szószólója is megszólalt a Mol természetvédelmi területre tervezett kútfúrása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4379b5-b9bd-40dd-ba61-724d132d3195","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többet hallani arról, hogy megszűnhet az iPhone vezetékes töltése, és így eltűnhet a speciális Lightning-csatlakozó. Egy bejegyzésből kiderül, hogy kezdetben nem is úgy képzelte el az Apple ezt, amivé azután alakult.","shortLead":"Egyre többet hallani arról, hogy megszűnhet az iPhone vezetékes töltése, és így eltűnhet a speciális...","id":"20210224_apple_lightning_csatlakozo_prototipus_kepei_a_twitteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc4379b5-b9bd-40dd-ba61-724d132d3195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84261b4-0868-4934-8475-be6b87715074","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_apple_lightning_csatlakozo_prototipus_kepei_a_twitteren","timestamp":"2021. február. 24. 10:03","title":"Más csatlakozót képzelt el az iPhone-okra az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Vegyipari hulladékot engedtek a szennyvízhálózatba. Az illegális csatornaszennyezés felelőseit keresik.","shortLead":"Vegyipari hulladékot engedtek a szennyvízhálózatba. Az illegális csatornaszennyezés felelőseit keresik.","id":"20210223_FCSM_Buz_csatornacsatornaszennyezs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8605ac4f-d403-4fd4-a32b-7ce6147fd74f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210223_FCSM_Buz_csatornacsatornaszennyezs","timestamp":"2021. február. 23. 17:17","title":"Kiderült, mi okozta az orrfacsaró bűzt Budán a múlt héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ez az első eset a történelemben, hogy biológiai antibiotikumot sikerült kifejleszteni.","shortLead":"Ez az első eset a történelemben, hogy biológiai antibiotikumot sikerült kifejleszteni.","id":"20210223_tuberkulozis_tbc_kezelese_biologiai_kezeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c40f17c-a1cf-41b1-8d47-a574762e52a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210223_tuberkulozis_tbc_kezelese_biologiai_kezeles","timestamp":"2021. február. 23. 16:03","title":"Kifejlesztették az első biológiai kezelést a tuberkulózis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5419ebc-62d6-4dad-bf00-af18a779bdf9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Van élet a politika után is, bővül Clintonék könyvtára.","shortLead":"Van élet a politika után is, bővül Clintonék könyvtára.","id":"20210224_Hillary_Clinton_konyvet_ir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5419ebc-62d6-4dad-bf00-af18a779bdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561131be-b91e-4564-80fa-32d254ba5854","keywords":null,"link":"/elet/20210224_Hillary_Clinton_konyvet_ir","timestamp":"2021. február. 24. 08:55","title":"Hillary Clinton könyvet ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Koronavírus-fertőzéshullám söpört végig az intézményeken, szünetel a szinkronoktatás. A menza is érintett.","shortLead":"Koronavírus-fertőzéshullám söpört végig az intézményeken, szünetel a szinkronoktatás. A menza is érintett.","id":"20210223_Egy_iskolat_es_egy_ovodat_is_be_kellett_zarni_Szigethalmon_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=651b6de4-79fc-4449-9ca8-0da1a27be6b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5d01d7-a44a-46a5-9c00-5da08a482f9f","keywords":null,"link":"/itthon/20210223_Egy_iskolat_es_egy_ovodat_is_be_kellett_zarni_Szigethalmon_a_jarvany_miatt","timestamp":"2021. február. 23. 16:46","title":"Egy iskolát és egy óvodát is be kellett zárni Szigethalmon a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Hiány és rég nem látott áremelkedés az acélpiacon az USA-ban, ahol most mindenki Joe Biden döntésére vár: megszűnik-e a Donald Trump által bevezetett 25 százalékos büntetővám a kínai acélra?","shortLead":"Hiány és rég nem látott áremelkedés az acélpiacon az USA-ban, ahol most mindenki Joe Biden döntésére vár: megszűnik-e...","id":"20210224_Ujabb_gonddal_nez_szembe_az_amerikai_gazdasag_felutotte_a_fejet_az_acelhiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86533bb3-e1bf-42c3-a3fa-f229ad9513a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82574312-075d-49d3-9c10-ca9b037b485b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210224_Ujabb_gonddal_nez_szembe_az_amerikai_gazdasag_felutotte_a_fejet_az_acelhiany","timestamp":"2021. február. 24. 15:06","title":"Újabb gonddal néz szembe az amerikai gazdaság: felütötte a fejét az acélhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bd90df-7edf-4149-8992-1413b248f22b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportszedán hátsó kerekeit egy feltöltő nélküli méretes V8-as benzinmotor hajtja.","shortLead":"A sportszedán hátsó kerekeit egy feltöltő nélküli méretes V8-as benzinmotor hajtja.","id":"20210224_japan_bmw_lexus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02bd90df-7edf-4149-8992-1413b248f22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e14ea9-6f17-42ff-b9ee-4af2dd56849b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210224_japan_bmw_lexus","timestamp":"2021. február. 24. 09:23","title":"Japán válasz a BMW M3-ra: itt a 479 lóerős új Lexus IS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]