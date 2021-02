Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Banki szakértővel vizsgáltuk meg, hogy minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönből megéri-e kiváltani a hitelünket, és ha igen, mennyit foghatunk rajta. ","shortLead":"Banki szakértővel vizsgáltuk meg, hogy minősített fogyasztóbarát személyi kölcsönből megéri-e kiváltani a hitelünket...","id":"20210225_minositett_fogyasztobarat_hitel_kivaltas_bank360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31192ae8-612c-4ee6-b9de-99ab634af2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_minositett_fogyasztobarat_hitel_kivaltas_bank360","timestamp":"2021. február. 25. 10:07","title":"Így spórolhat személyi hitelénél akár havi 50 ezer forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7af08bb-059f-4f06-aebd-758df9b2daa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több vezetőt előléptettek, Hajdu János vezérőrnagyból lett altábornagy. ","shortLead":"Több vezetőt előléptettek, Hajdu János vezérőrnagyból lett altábornagy. ","id":"20210225_Altabornagy_lett_a_TEK_foigazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7af08bb-059f-4f06-aebd-758df9b2daa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77a9d7a-4b7c-4ac6-8f15-c535b63842fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_Altabornagy_lett_a_TEK_foigazgatoja","timestamp":"2021. február. 25. 21:45","title":"Altábornagy lett a TEK főigazgatója is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak életeket ment, üzletnek sem utolsó a vakcinagyártás.","shortLead":"Nemcsak életeket ment, üzletnek sem utolsó a vakcinagyártás.","id":"20210225_Moderna_koronavirus_vakcina_bevetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"045a8b6d-d565-4e9c-9231-52a6881ce6d3","keywords":null,"link":"/kkv/20210225_Moderna_koronavirus_vakcina_bevetel","timestamp":"2021. február. 25. 16:03","title":"Csak idén 5500 milliárd forintot kereshet a Moderna a koronavírus-vakcinával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62e47b09-1048-4802-95d8-6ff79dba7912","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A kezdetektől Orbán Viktor illiberális forgatókönyvéből dolgozik Varsóban Jaroslaw Kaczynski, aki Lengyelország tényleges irányítójaként most a független médiát vette célba, és felvásároltatta a vidéki lapokat.","shortLead":"A kezdetektől Orbán Viktor illiberális forgatókönyvéből dolgozik Varsóban Jaroslaw Kaczynski, aki Lengyelország...","id":"202108__lengyel_mediahaboru__koalicios_viszaly__videki_sajto_lenyulasa__a_pelda_ragados","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=62e47b09-1048-4802-95d8-6ff79dba7912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4d639a-0603-440a-8096-76a5350672a5","keywords":null,"link":"/360/202108__lengyel_mediahaboru__koalicios_viszaly__videki_sajto_lenyulasa__a_pelda_ragados","timestamp":"2021. február. 25. 17:00","title":"Orbánt másolja a lengyel kormány, amikor nekiesik a médiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7d7cb7-8caf-4346-918b-eb372272f347","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egyelőre a britek is maradnak.","shortLead":"Egyelőre a britek is maradnak.","id":"20210226_Brusszel_tiz_evvel_meghosszabbitana_az_europai_roamingszabalyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf7d7cb7-8caf-4346-918b-eb372272f347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8d4430-8c1f-4266-a750-da2d76d7fbb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210226_Brusszel_tiz_evvel_meghosszabbitana_az_europai_roamingszabalyt","timestamp":"2021. február. 26. 13:17","title":"Brüsszel tíz évvel meghosszabbítaná az európai roamingszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8eb2dc-6fbd-4894-ba58-5df0b36cdbb6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járvány egyfajta jelképes feldolgozása lesz a fák ültetése.","shortLead":"A járvány egyfajta jelképes feldolgozása lesz a fák ültetése.","id":"20210226_Viragba_borult_fakat_ultetnek_Angliban_a_megemlekezes_es_a_remeny_szimbolumaikent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e8eb2dc-6fbd-4894-ba58-5df0b36cdbb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a6d8d0-862d-41af-a1b1-55abb707abef","keywords":null,"link":"/elet/20210226_Viragba_borult_fakat_ultetnek_Angliban_a_megemlekezes_es_a_remeny_szimbolumaikent","timestamp":"2021. február. 26. 12:14","title":"Virágba borult fákat ültetnek Angliában a megemlékezés és a remény szimbólumaiként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee914c9-3d70-4885-adc7-866a362ee2b9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Először mutatják be a nyilvánosság előtt Vincent van Gogh egyik festményét, miután több mint egy évszázadon át egy francia család magángyűjteményében volt.\r

\r

","shortLead":"Először mutatják be a nyilvánosság előtt Vincent van Gogh egyik festményét, miután több mint egy évszázadon át...","id":"20210225_Soha_nem_latott_Van_Goghfestmeny_mutatnak_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ee914c9-3d70-4885-adc7-866a362ee2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fb064b-bfaa-42eb-b02b-426c4f8e7371","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Soha_nem_latott_Van_Goghfestmeny_mutatnak_be","timestamp":"2021. február. 25. 09:10","title":"Soha nem látott Van Gogh-festményért lehet sok millió eurót fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9104416f-aeb8-4f81-8ae6-9416ceb071a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"El kell hagyniuk a Nyár utcai helyüket, de azt mondják, visszatérnek egy másik helyszínen. ","shortLead":"El kell hagyniuk a Nyár utcai helyüket, de azt mondják, visszatérnek egy másik helyszínen. ","id":"20210225_Erzsebetvarosi_Beat_On_The_Brat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9104416f-aeb8-4f81-8ae6-9416ceb071a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72550e5a-5ada-449a-a001-d5d2c6d41ad3","keywords":null,"link":"/elet/20210225_Erzsebetvarosi_Beat_On_The_Brat","timestamp":"2021. február. 25. 12:20","title":"Bezár a Beat On The Brat, a bulinegyed kultikus helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]