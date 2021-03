Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legmagasabb nappali hőmérséklet északon 3 és 8, máshol 8 és 13 fok között várható. Havazás elsősorban az Északi-középhegységben fordulhat elő.","shortLead":"A legmagasabb nappali hőmérséklet északon 3 és 8, máshol 8 és 13 fok között várható. Havazás elsősorban...","id":"20210305_idojaras_pentek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbdff1f0-0ca2-49af-9a49-9b662c8aa51a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef19b52e-655d-4704-a05d-6e1b799f3816","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_idojaras_pentek","timestamp":"2021. március. 05. 05:16","title":"Felhős és esős lesz a péntek, a hegyekben még hó is eshet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A héten Zuzana Caputová szlovák államfő nemtetszését fejezte ki az orosz vakcina beszerzése miatt.\r

","shortLead":"A héten Zuzana Caputová szlovák államfő nemtetszését fejezte ki az orosz vakcina beszerzése miatt.\r

","id":"20210304_Szputnyik_vakcina_szerzodes_Szlovakia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7b38930-230e-4950-9684-4faa30d3009a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f55da25-015f-4575-927f-4ef954ab50cf","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_Szputnyik_vakcina_szerzodes_Szlovakia","timestamp":"2021. március. 04. 17:22","title":"A Szputnyik V gyártója felbonthatja a szlovák szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe96677-8281-4f52-86bc-e6b92fbf29c2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Azt javasolja a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa a gyülekezeteknek, hogy virágvasárnapig ne tartsanak nyilvános istentiszteleteket. A katolikus templomok nyitva maradnak, de Budapesten nem lesznek misék. ","shortLead":"Azt javasolja a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa a gyülekezeteknek, hogy virágvasárnapig ne tartsanak...","id":"20210305_evangelikus_templomok_istentisztelet_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fe96677-8281-4f52-86bc-e6b92fbf29c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266a9367-9c23-40eb-bf4a-e0cfb76351f3","keywords":null,"link":"/elet/20210305_evangelikus_templomok_istentisztelet_koronavirus","timestamp":"2021. március. 05. 15:54","title":"A református és az evangélikus templomokban nem lesznek istentiszteletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b137444-6264-42bb-bfe7-d7c34d40d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A földmozgás 6,2-es erősségű volt.","shortLead":"A földmozgás 6,2-es erősségű volt.","id":"20210304_gorogorszag_foldrenges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b137444-6264-42bb-bfe7-d7c34d40d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01c9a96-e145-4e36-a276-d004dba21d3b","keywords":null,"link":"/vilag/20210304_gorogorszag_foldrenges","timestamp":"2021. március. 04. 16:13","title":"Erős földrengés volt Görögországban, sok épület romba dőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e191e55-e3dc-4cfa-b0cc-3d320dde879b","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Leszbikus, magyar örökbefogadó párról szóló dokumentumfilm debütál a napokban, amely nemcsak a szivárványcsaláddá válás hosszú folyamatáról, hanem a szerepkeresés nehézségeiről is nyíltan kíván beszélni. Dér Asia és Haragonics Sára rendezőket a forgatás körülményeiről, buktatóiról, és arról is kérdeztük, gondolták-e volna, hogy mire bemutatják a filmjüket, a kormány már el is rendezi a melegek örökbefogadásával kapcsolatos „joghézagot”.","shortLead":"Leszbikus, magyar örökbefogadó párról szóló dokumentumfilm debütál a napokban, amely nemcsak a szivárványcsaláddá válás...","id":"20210305_Anyaim_tortenete_dokumentumfilm_Der_Asia_Haragonics_Sara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e191e55-e3dc-4cfa-b0cc-3d320dde879b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c18801c-dda3-4e89-9fff-c03bac2424f7","keywords":null,"link":"/kultura/20210305_Anyaim_tortenete_dokumentumfilm_Der_Asia_Haragonics_Sara","timestamp":"2021. március. 05. 14:30","title":"„Nem akartuk ezt az országot homofóbnak lefesteni” – így készült az Anyáim története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindez addig marad, míg a járványhelyzet indokolja.","shortLead":"Mindez addig marad, míg a járványhelyzet indokolja.","id":"20210305_Kasler_Miklos_elrendelte_az_egynapos_sebeszeti_ellatasok_felfuggeszteset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a837b7c-0b06-4b04-824c-724f4eac8d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24bd3fd3-9348-4680-ab03-3da77291114d","keywords":null,"link":"/itthon/20210305_Kasler_Miklos_elrendelte_az_egynapos_sebeszeti_ellatasok_felfuggeszteset","timestamp":"2021. március. 05. 17:53","title":"Kásler Miklós elrendelte az egynapos sebészeti ellátások felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"483f2a15-c94f-407a-a0f0-f5937fb48814","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megjelent a Magyar Közlöny várva várt száma, így végre egészen pontosan megmondhatjuk, hogy mi is zár be hétfőtől. ","shortLead":"Megjelent a Magyar Közlöny várva várt száma, így végre egészen pontosan megmondhatjuk, hogy mi is zár be hétfőtől. ","id":"20210305_nyitvatartas_kerdes_felelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=483f2a15-c94f-407a-a0f0-f5937fb48814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a978951-e95a-4d10-8b44-252c0cbcc600","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210305_nyitvatartas_kerdes_felelet","timestamp":"2021. március. 05. 16:24","title":"Megjelent a rendelet: így vásárolhatunk és intézhetjük ügyeinket hétfőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A világméretű vakcinahiányt sokfelé próbálják meg kihasználni a bűnözők – írja a BBC.","shortLead":"A világméretű vakcinahiányt sokfelé próbálják meg kihasználni a bűnözők – írja a BBC.","id":"20210304_Egyre_tobb_csalo_vakcinagyar_bukik_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53835fcc-d557-41f3-8586-f3c741ebeaad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210304_Egyre_tobb_csalo_vakcinagyar_bukik_le","timestamp":"2021. március. 04. 14:11","title":"Egyre több csaló vakcinagyár bukik le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]