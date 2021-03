Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező először nyerhet meg egy ATP 500-as kategóriájú versenyt.","shortLead":"A magyar teniszező először nyerhet meg egy ATP 500-as kategóriájú versenyt.","id":"20210306_Fucsovics_dontobe_jutott_a_rotterdami_tenisztornan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e0c7d7-921a-46f5-94af-875e55df7ac0","keywords":null,"link":"/sport/20210306_Fucsovics_dontobe_jutott_a_rotterdami_tenisztornan","timestamp":"2021. március. 06. 21:37","title":"Fucsovics döntőbe jutott a rotterdami tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak konkrét, igazolt céllal lehet az utcára lépni Temesváron. A román főváros is bezárul.","shortLead":"Csak konkrét, igazolt céllal lehet az utcára lépni Temesváron. A román főváros is bezárul.","id":"20210307_Bukarest_is_zar_Temesvaron_allando_kijarasi_korlatozas_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe03f484-4a5b-452d-a441-d7a145a7648e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49e80df-00c0-41ec-b3d7-6518b76e39b4","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Bukarest_is_zar_Temesvaron_allando_kijarasi_korlatozas_lesz","timestamp":"2021. március. 07. 15:17","title":"Bukarest is zár, Temesváron állandó kijárási korlátozás lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba69731-4ec4-4cc7-81ef-deba0c8eda12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A beszélgetést kiegészítő életképek egyikében futott bele a kamerába.","shortLead":"A beszélgetést kiegészítő életképek egyikében futott bele a kamerába.","id":"20210308_Par_masodpercre_Archie_is_feltunt_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjujaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ba69731-4ec4-4cc7-81ef-deba0c8eda12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5a9813-a114-4c9d-a89a-86cf7e22f928","keywords":null,"link":"/elet/20210308_Par_masodpercre_Archie_is_feltunt_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_interjujaban","timestamp":"2021. március. 08. 15:43","title":"Pár másodpercre Archie is feltűnt Harry herceg és Meghan Markle interjújában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a2e819-e94f-471f-b78f-d4fcb57cf8b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A plugin hibrid kompakt jelentősen többe kerül, mint a GTI, vagy a sokkal erősebb GTI Clubsport.","shortLead":"A plugin hibrid kompakt jelentősen többe kerül, mint a GTI, vagy a sokkal erősebb GTI Clubsport.","id":"20210308_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_8as_golf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9a2e819-e94f-471f-b78f-d4fcb57cf8b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf9cbcfc-3325-4f37-88da-7b65ddc3fcad","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_8as_golf","timestamp":"2021. március. 08. 06:41","title":"Magyarországon a zöld rendszámos 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közben emelkedik a kórházban kezelt betegek száma, a halottaké pedig megközelítette a 100 ezret.","shortLead":"Közben emelkedik a kórházban kezelt betegek száma, a halottaké pedig megközelítette a 100 ezret.","id":"20210307_Olaszorszag_tobb_mint_felet_ismet_zarlat_ala_helyezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cee9354e-0def-4bc2-b0fd-0ae5c6fa6ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"083384ba-203d-4cea-9e9e-ddeeaa29cfb8","keywords":null,"link":"/vilag/20210307_Olaszorszag_tobb_mint_felet_ismet_zarlat_ala_helyezik","timestamp":"2021. március. 07. 20:46","title":"Olaszország több mint felét ismét zárlat alá helyezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Január óta 59 forinttal kell többet fizetni a 95-ös benzinért.

","shortLead":"Január óta 59 forinttal kell többet fizetni a 95-ös benzinért.

","id":"20210308_Uzemanyag_benzin_gazolaj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ac9465c-72ef-4d98-ab67-aacdff99643b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210308_Uzemanyag_benzin_gazolaj","timestamp":"2021. március. 08. 14:58","title":"Szerdától ismét nagyot emelkedik az üzemanyagok ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72619fef-b94f-4255-8de7-a9efe086adc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök 2021. március 8-14. között a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik.","shortLead":"A rendőrök 2021. március 8-14. között a passzív biztonsági eszközök használatát ellenőrzik.","id":"20210307_Egy_hetre_megszallja_az_utakat_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72619fef-b94f-4255-8de7-a9efe086adc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21e5a49-e1dc-4b83-b99d-67bc62fe84f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210307_Egy_hetre_megszallja_az_utakat_a_rendorseg","timestamp":"2021. március. 07. 10:11","title":"Egy hétre megszállja az utakat a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1541841-18fb-4771-896d-966c48d9624e","c_author":"HBO GO","category":"brandcontent","description":"Férfivá fel kell nőni, de nőnek születni kell, tartja a mondás, a valóságban azonban kicsit több a munkája az utóbbinak is, sőt. Bár a szavazati jogot megkaptuk, tanulhatunk, dolgozhatunk, és érzelmek alapján dönthetünk a házasság vagy a válás mellett, a helyzet ma sem teljesen rózsás. Mutatjuk, mindez hol tart most a való életben, és hol a filmek világában.","shortLead":"Férfivá fel kell nőni, de nőnek születni kell, tartja a mondás, a valóságban azonban kicsit több a munkája az utóbbinak...","id":"20210308_Noi_szerepek_kapjuk_vagy_onkent_valasztjuk_oket_HBO","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1541841-18fb-4771-896d-966c48d9624e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3810b003-ca40-4e79-a8a4-5039ddb69e5e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210308_Noi_szerepek_kapjuk_vagy_onkent_valasztjuk_oket_HBO","timestamp":"2021. március. 08. 13:30","title":"Női szerepek: kapjuk vagy önként választjuk őket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]