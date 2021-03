Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két tévé gyulladt ki a kórházban, betegágyakban tolva kellett kimenteni az embereket összesen hat emeletről.","shortLead":"Két tévé gyulladt ki a kórházban, betegágyakban tolva kellett kimenteni az embereket összesen hat emeletről.","id":"20210311_szekesfehervari_korhaz_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d50f845-7dbf-4459-9d99-f0c91ef8d1d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_szekesfehervari_korhaz_tuz","timestamp":"2021. március. 11. 08:18","title":"Tűz ütött ki a székesfehérvári kórházban, 128 beteget mentettek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be1f645b-5a70-4b01-9c66-057ab068636e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kamikaze autósnak már elvették a jogosítványát. ","shortLead":"A kamikaze autósnak már elvették a jogosítványát. ","id":"20210310_Gyakorlatilag_az_autojaban_el_az_a_ferfi_aki_Pesti_uton_remisztgette_a_tobbi_autost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be1f645b-5a70-4b01-9c66-057ab068636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a5d3d0-2917-4e90-b6fc-bbf9989a42d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_Gyakorlatilag_az_autojaban_el_az_a_ferfi_aki_Pesti_uton_remisztgette_a_tobbi_autost","timestamp":"2021. március. 10. 13:21","title":"Gyakorlatilag a kocsijában él a férfi, aki a Pesti úton rémisztgette a többi autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha csak a helyi lakosok használhatják a sípályákat, akkor be kell jelentkezni oda ideiglenes lakcímre – egy osztrák lap szerint Európa minden részéről ezt a kiskaput használják ki a síelni vágyók, közöttük magyarok is.","shortLead":"Ha csak a helyi lakosok használhatják a sípályákat, akkor be kell jelentkezni oda ideiglenes lakcímre – egy osztrák lap...","id":"20210310_ausztria_sieles_lakcim_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8740819a-8fc9-4404-b7f1-e1df1d545f95","keywords":null,"link":"/elet/20210310_ausztria_sieles_lakcim_jarvany","timestamp":"2021. március. 10. 07:52","title":"Százával jelentkeznek be külföldiek ideiglenes lakcímre Ausztriába, mióta csak az ott élők síelhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037a21c7-e0be-4c88-a254-10bf1646efc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szabály az szabály.","shortLead":"A szabály az szabály.","id":"20210311_Lamborghini_Aventador_SVJ_lefoglalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=037a21c7-e0be-4c88-a254-10bf1646efc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bbf6efa-6144-45af-9fb3-4e0f4c0f21c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_Lamborghini_Aventador_SVJ_lefoglalas","timestamp":"2021. március. 11. 08:14","title":"Tréleren vitték el a Lamborghinit, mert a gazdája elkésett az \"útadóval\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Közéleti vita robbant ki Franciaországban amiatt, hogy a kormány eddig semmilyen hivatalos megemlékezést nem tervezett Bonaparte Napóleon francia császár halálának közelgő kétszázadik évfordulójára.\r

","shortLead":"Közéleti vita robbant ki Franciaországban amiatt, hogy a kormány eddig semmilyen hivatalos megemlékezést nem tervezett...","id":"20210311_A_tortenelem_nagy_alakja_vagy_nogyulolo_rabszolgatarto_A_franciak_Napoleon_megitelesen_vitaznak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a5b3379-c070-4749-9f07-431b0f3b8562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5676fcdc-fc17-42b6-843a-eb52edda9c8d","keywords":null,"link":"/kultura/20210311_A_tortenelem_nagy_alakja_vagy_nogyulolo_rabszolgatarto_A_franciak_Napoleon_megitelesen_vitaznak","timestamp":"2021. március. 11. 09:17","title":"A történelem nagy alakja vagy nőgyülólő, rabszolgatartó? A franciák Napóleon megítélésén vitáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül két informatikai blamázs történt, ez pedig a járványkezelés összes hibáját a felszínre hozta, a társadalom megosztottságával együtt – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"A technológia helyett a hatalmát központosította Orbán Viktor, és most ráomlott a saját rendszere. Néhány napon belül...","id":"20210310_orban_kormany_jarvany_kezeles_kreta_sms_Astra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9aa45b7e-ea88-4016-bc1a-ba1d6967f607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe270e0-8bf2-42e7-b510-470f821b310e","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_orban_kormany_jarvany_kezeles_kreta_sms_Astra","timestamp":"2021. március. 10. 12:37","title":"Orbán legértékesebb tulajdonságát veszélyezteti a járvány harmadik hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcae6f53-e90c-4fc7-ad2d-b7730f168a99","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Prajut Csan-ocsa nem először viselkedett furcsán és offenzíven egy sajtótájékoztatón.","shortLead":"Prajut Csan-ocsa nem először viselkedett furcsán és offenzíven egy sajtótájékoztatón.","id":"20210310_A_kerdes_megvalaszolasa_helyett_inkabb_fertotlenitot_fujt_a_thai_miniszterelnok_az_ujsagirokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bcae6f53-e90c-4fc7-ad2d-b7730f168a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a181c4c-de68-4fcd-9ad9-b5043101b22c","keywords":null,"link":"/elet/20210310_A_kerdes_megvalaszolasa_helyett_inkabb_fertotlenitot_fujt_a_thai_miniszterelnok_az_ujsagirokra","timestamp":"2021. március. 10. 09:45","title":"A kérdés megválaszolása helyett inkább fertőtlenítőt fújt a thai miniszterelnök az újságírókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarország a 26. helyen áll a beadott dózisok száma alapján.","shortLead":"Magyarország a 26. helyen áll a beadott dózisok száma alapján.","id":"20210309_Koronavirus_elleni_vakcina_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee6e315-de63-42d2-98b0-3613a6cdd1c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210309_Koronavirus_elleni_vakcina_vilagszerte","timestamp":"2021. március. 09. 19:47","title":"Eddig több mint 300 millió adag koronavírus elleni vakcinát adtak be világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]