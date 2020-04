Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0938c112-84f0-4531-846b-f3c794734c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koncepciót kidolgozó NASA-mérnök szerint a holdi teleszkóppal olyan megfigyeléseket végezhetnének, amik a Földről kivitelezhetetlenek.","shortLead":"A koncepciót kidolgozó NASA-mérnök szerint a holdi teleszkóppal olyan megfigyeléseket végezhetnének, amik a Földről...","id":"20200416_nasa_tavcso_teleszkop_hold_krater_lunar_crater_radio_telescope","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0938c112-84f0-4531-846b-f3c794734c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c7aa4d-f502-468e-9fc5-2be8007c3545","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_nasa_tavcso_teleszkop_hold_krater_lunar_crater_radio_telescope","timestamp":"2020. április. 16. 09:33","title":"Előállt az új tervével a NASA: hatalmas távcsövet építenének a Hold egyik kráterébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbe89f09-4b2f-4289-880d-5f3fff0cdaa8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idei év első két hónapja még felfele húzza a kiskereskedelem számait, de a válság miatt már a visszaesés sem kizárt.","shortLead":"Az idei év első két hónapja még felfele húzza a kiskereskedelem számait, de a válság miatt már a visszaesés sem kizárt.","id":"20200416_kiskereskedelem_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbe89f09-4b2f-4289-880d-5f3fff0cdaa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e66eb6-edda-4787-953d-4af338777a63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_kiskereskedelem_valsag","timestamp":"2020. április. 16. 10:40","title":"Nem kíméli a válság a kiskereskedelmet, a kistelepülések boltjai bezárhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ismét a Nógrád megyei Zabaron mérték a legalacsonyabb értéket.\r

","shortLead":"Ismét a Nógrád megyei Zabaron mérték a legalacsonyabb értéket.\r

","id":"20200415_Mar_harmadszorra_dolt_meg_az_orszagos_hidegrekord_aprilisban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12c9c2ef-9006-4b32-9e6d-8a04e283dafd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47bd076e-a776-46a8-bf72-137985851b51","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_Mar_harmadszorra_dolt_meg_az_orszagos_hidegrekord_aprilisban","timestamp":"2020. április. 15. 16:07","title":"Mínusz 8,9 fokkal dőlt meg az áprilisi hidegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"852cbf6a-3b29-4be2-82e0-37b642499698","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez lesz az egyetlen esemény a tragédia egyéves évfordulóján a katedrálisban, amelynek helyreállítási munkálatait a koronavírus-járvány miatt egy hónappal ezelőtt felfüggesztették.\r

","shortLead":"Ez lesz az egyetlen esemény a tragédia egyéves évfordulóján a katedrálisban, amelynek helyreállítási munkálatait...","id":"20200415_notre_dame_szekesegyhaz_parizs_tuz_tuzvesz_evfordulo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=852cbf6a-3b29-4be2-82e0-37b642499698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdac40b-ebdd-4955-aa8b-69230b97d3cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_notre_dame_szekesegyhaz_parizs_tuz_tuzvesz_evfordulo","timestamp":"2020. április. 15. 05:49","title":"Harangozással emlékeznek a Notre-Dame tragédiájának évfordulójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8b0f39-8999-4591-b0e2-1a4f997c30a5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nyerges András a fiával beszélgetett abból az alkalomból, hogy Családi fantom és más történetek című első novelláskötetének megjelenését telibe trafálta a járvány.","shortLead":"Nyerges András a fiával beszélgetett abból az alkalomból, hogy Családi fantom és más történetek című első...","id":"202015_konyv__felnoni_anovellaig_nyerges_andras_csaladi_fantom_es_mas_tortenetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db8b0f39-8999-4591-b0e2-1a4f997c30a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b54768d0-3227-4476-af91-eac301e1ba2a","keywords":null,"link":"/360/202015_konyv__felnoni_anovellaig_nyerges_andras_csaladi_fantom_es_mas_tortenetek","timestamp":"2020. április. 14. 14:00","title":"Az örök pechvogel kifogott a víruson, otthon tartott különleges könyvbemutatót ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak ez utóbbi funkcióért is érdemes kipróbálni.","shortLead":"A felhasználók nagy részénél aktiválta a megújult, sötét móddal is rendelkező hírfolyamot a Facebook. Már csak...","id":"20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef6cbf3b-e8e2-41bd-974b-875c585562b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b02f85f-a653-48f8-a04d-a0a3221c1cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_facebook_sotet_mod_uj_hirfolyam_dizajn_kullem_bekapcsolasa","timestamp":"2020. április. 16. 08:03","title":"Lépjen fel a Facebookra, önhöz is megérkezhetett az új hírfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a582f4bd-d28d-482e-9f37-7bac3614748c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A repülés világában úttörőnek számít az Emirates légitársaság kezdeményezése: koronavírusra tesztelik azokat, akik elhagyják a dubaji légikikötőt. Lehet, hogy valami ilyesmi lehetne a megoldás arra, hogy ne kelljen teljesen leállítani a légi közlekedést, de a koronavírus se terjedjen általa?","shortLead":"A repülés világában úttörőnek számít az Emirates légitársaság kezdeményezése: koronavírusra tesztelik azokat, akik...","id":"20200416_emirates_koronavirus_gyorsteszt_dubaj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a582f4bd-d28d-482e-9f37-7bac3614748c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f990442-1211-4cc1-95a6-05ad44c74722","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_emirates_koronavirus_gyorsteszt_dubaj","timestamp":"2020. április. 16. 08:33","title":"Koronavírus-gyorstesztre kötelezi a repülőgépeire felszállókat az Emirates","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tom Hanks feleségét egy ausztrál kórházban azután kezelték klorokinnal, hogy 38,9 fokos láza lett.","shortLead":"Tom Hanks feleségét egy ausztrál kórházban azután kezelték klorokinnal, hogy 38,9 fokos láza lett.","id":"20200416_Rita_Wilsont_nagyon_megkinoztak_a_koronavirusra_kapott_klorokin_mellekhatasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0119344-cace-4333-84f0-1c352bc7275d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5022d3-f521-4cce-bb58-bf362bdf876a","keywords":null,"link":"/elet/20200416_Rita_Wilsont_nagyon_megkinoztak_a_koronavirusra_kapott_klorokin_mellekhatasai","timestamp":"2020. április. 16. 09:55","title":"Rita Wilsont nagyon megkínozták a koronavírusra kapott klorokin mellékhatásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]