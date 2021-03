Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Opus Global Nyrt. korábban már közel 50 százalékos tulajdonrészt szerzett a cégben.

","shortLead":"Az Opus Global Nyrt. korábban már közel 50 százalékos tulajdonrészt szerzett a cégben.

","id":"20210312_Meszaros_Lorinc_Tigaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56470d66-fbb6-4f20-9b1c-48d4b0115e98","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_Meszaros_Lorinc_Tigaz","timestamp":"2021. március. 12. 11:39","title":"Mészáros Lőrinc érdekeltségébe került a Tigáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ed9f5d-1a24-431b-ad80-4e21c500331d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egyszeri pénzosztás mellett megnövelik a gyerekek utáni adókedvezményt, kisegítik az önkormányzatokat, de az iskolákra és a kilakoltatások megakadályozására is jut pénz.","shortLead":"Egyszeri pénzosztás mellett megnövelik a gyerekek utáni adókedvezményt, kisegítik az önkormányzatokat, de az iskolákra...","id":"20210311_Biden_mentocsomag_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39ed9f5d-1a24-431b-ad80-4e21c500331d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e32451-4f5e-4901-b050-14928a5a9fe0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Biden_mentocsomag_valsag","timestamp":"2021. március. 11. 05:34","title":"Megszavazták Biden 1900 milliárd dolláros mentőcsomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a592333a-1f0d-494d-8618-854c8a2cdec6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A belvíz, az árvíz és a PET-palackok mellett a nehézfémszennyezés is gondot okozott a vízügynek.","shortLead":"A belvíz, az árvíz és a PET-palackok mellett a nehézfémszennyezés is gondot okozott a vízügynek.","id":"20210311_Szemet_PET_palack_magyarorszagi_vizek_februar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a592333a-1f0d-494d-8618-854c8a2cdec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0cd4e3-122e-40b5-951f-a9790483c9b4","keywords":null,"link":"/zhvg/20210311_Szemet_PET_palack_magyarorszagi_vizek_februar","timestamp":"2021. március. 11. 14:14","title":"Több mint 42 tonna szemetet emeltek ki a magyarországi vizekből februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Májusban indul a termelés, az első fázisban 4 millió adag Szputnyik V vakcinát állítanak majd elő.","shortLead":"Májusban indul a termelés, az első fázisban 4 millió adag Szputnyik V vakcinát állítanak majd elő.","id":"20210312_szerbia_szputnyik_gyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cd30645-40f8-4bdc-aaa6-5404d0889138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ee9fcd-9e17-4284-809f-960e8f180e74","keywords":null,"link":"/vilag/20210312_szerbia_szputnyik_gyar","timestamp":"2021. március. 12. 08:52","title":"Nem csak a kínait, az orosz vakcinát is gyártják majd Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd82ffd-3c3c-44ab-94b3-3263f3017e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a következő három hónapban Magyarország legnagyobb részét bejárja majd a kamerás autóival, hogy fotókat készítsen az Apple Térképek számára.","shortLead":"Az Apple a következő három hónapban Magyarország legnagyobb részét bejárja majd a kamerás autóival, hogy fotókat...","id":"20210311_apple_terkepek_kameras_auto_korbenezes_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd82ffd-3c3c-44ab-94b3-3263f3017e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fc31dda-0bc0-4a40-b065-0b4aef352a72","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_apple_terkepek_kameras_auto_korbenezes_funkcio","timestamp":"2021. március. 11. 17:03","title":"Magyarországra jön az Apple kamerás autója, bárhol összefuthatunk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint ennyit jelent, hogy az egészségügyi dolgozókat már beoltották.\r

","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint ennyit jelent, hogy az egészségügyi dolgozókat már beoltották.\r

","id":"20210310_merkely_bela_koronavirus_vedooltas_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c545cd6-3367-4dfb-bbe0-47391f8b695b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6867262f-acb6-4f31-9e4d-a33928577aa1","keywords":null,"link":"/itthon/20210310_merkely_bela_koronavirus_vedooltas_egeszsegugy","timestamp":"2021. március. 10. 22:58","title":"Merkely szerint 20-25 százalékkal jobban terhelhető most az egészségügy, mint az előző hullámok idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb05527-3687-4549-bf92-f44dcb830e4b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jégpálya, saját benzinkút, hegybe vájt borospince – remek vendégcsalogatók lennének egy Airbnb-foglalásnál is. Ezek azonban az orosz elnök 400 milliárdos dácsájának extrái, amik a Duma Aktuált is megihlették. ","shortLead":"Jégpálya, saját benzinkút, hegybe vájt borospince – remek vendégcsalogatók lennének egy Airbnb-foglalásnál is. Ezek...","id":"20210310_Duma_Aktual_Putyin_dacsaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb05527-3687-4549-bf92-f44dcb830e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f44945-bb3d-4341-a6ac-065af7a192d9","keywords":null,"link":"/360/20210310_Duma_Aktual_Putyin_dacsaja","timestamp":"2021. március. 10. 19:00","title":"Duma Aktuál: Ki húzza ki a kukát a kapuhoz Putyin palotájánál? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU által kötött vakcinaszerződésekről van szó. ","shortLead":"Az EU által kötött vakcinaszerződésekről van szó. ","id":"20210311_Villamgyorsan_cafolt_az_Europai_Bizottsag_Gulyas_Gergelyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d3f666f-9bbf-485c-b30e-695312199893&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e18595-9f22-470e-a8a9-b6cdd091d17d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Villamgyorsan_cafolt_az_Europai_Bizottsag_Gulyas_Gergelyt","timestamp":"2021. március. 11. 13:59","title":"Villámgyorsan reagált az Európai Bizottság Gulyás Gergely szavaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]