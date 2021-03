Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f717068-db48-4e4c-8cf3-e88225d59d42","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azonnali kérdéseket tettek fel a miniszterelnöknek ellenzéki képviselők a Parlamentben. A miniszterelnök sikernek gondolja a Budapest-Belgrád vasútvonalat, és megígérte, hogy ha kell majd segítség az önkormányzatoktól az oltásban, jelezni fogják.","shortLead":"Azonnali kérdéseket tettek fel a miniszterelnöknek ellenzéki képviselők a Parlamentben. A miniszterelnök sikernek...","id":"20210316_azonnalikerdesekorban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f717068-db48-4e4c-8cf3-e88225d59d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f3fd71-cf09-4be7-923e-6cd84abfb400","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_azonnalikerdesekorban","timestamp":"2021. március. 16. 16:33","title":"Orbán: Jakab Péter eljátssza, hogy szegény ember, miközben többszörös milliomos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Krúdy Gyula, Kosztolányi Dezső, Száraz György és Szerb Antal egy-egy írása közül lehet választani.","shortLead":"Krúdy Gyula, Kosztolányi Dezső, Száraz György és Szerb Antal egy-egy írása közül lehet választani.","id":"20210316_lanchid_felujitas_motto_idezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2bd4b9-26fa-4b03-b881-be9412fc46ec","keywords":null,"link":"/kultura/20210316_lanchid_felujitas_motto_idezet","timestamp":"2021. március. 16. 11:40","title":"Ön is beleszólhat, melyik irodalmi idézet legyen a Lánchíd felújításának mottója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"776c72bf-cf6d-48b4-9a27-ecdd88c34695","c_author":"HVG","category":"360","description":"A videójátékok negatív, illetve pozitív hatásait vizsgálva érdekes megállapításokra jutottak a kutatók, de nem bizonyítottak ok-okozati összefüggéseket.","shortLead":"A videójátékok negatív, illetve pozitív hatásait vizsgálva érdekes megállapításokra jutottak a kutatók, de nem...","id":"202110_rehabilitalt_videojatekok_jatekos_fiuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=776c72bf-cf6d-48b4-9a27-ecdd88c34695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc90f0e8-03b7-4df0-a035-68c0e64dfe24","keywords":null,"link":"/360/202110_rehabilitalt_videojatekok_jatekos_fiuk","timestamp":"2021. március. 16. 10:00","title":"A fiúknál a videójátékra, a lányoknál a közösségi médiára érdemes odafigyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külföldi férfi az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe kerül.","shortLead":"A külföldi férfi az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe kerül.","id":"20210316_Letartoztatas_megszurta_beteg_fovarosi_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee64457-d9f3-49eb-a34c-42015d248c71","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_Letartoztatas_megszurta_beteg_fovarosi_korhaz","timestamp":"2021. március. 16. 13:40","title":"Letartóztatták a férfit, aki többször megszúrta betegtársát egy fővárosi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság megegyezett a Biontech–Pfizer gógyszergyártóval, hogy a cég a második negyedévre eddig vállaltakon felül további 10 millió adag vakcinát szállít le az EU-nak.","shortLead":"Az Európai Bizottság megegyezett a Biontech–Pfizer gógyszergyártóval, hogy a cég a második negyedévre eddig vállaltakon...","id":"20210316_Hamarabb_szallit_az_EUnak_10_millio_vakcinat_a_BiontechPfizer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46edd7c7-63b4-4fc3-a8c4-91eaab722421&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b0f6b9-f48c-44f0-9e8d-fe211fa6e98a","keywords":null,"link":"/eurologus/20210316_Hamarabb_szallit_az_EUnak_10_millio_vakcinat_a_BiontechPfizer","timestamp":"2021. március. 16. 11:22","title":"Hamarabb szállít az EU-nak 10 millió vakcinát a Biontech–Pfizer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82200a6-c1cb-4dba-9762-a1a1a2068cc2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A jéghegy csúcsa lett volna csak a Budapest Banknál az újdonsült Rogán família meghiúsult milliárdos földvásárlási hitele. A korábban tiszta portfóliójú bankot mostanra kitömték ilyenekkel.","shortLead":"A jéghegy csúcsa lett volna csak a Budapest Banknál az újdonsült Rogán família meghiúsult milliárdos földvásárlási...","id":"202110__budapest_bank__barati_hitelek__teruletfoglalas__kipukkadasig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b82200a6-c1cb-4dba-9762-a1a1a2068cc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217fa73c-459c-4bbd-a47e-fa6956a97ce8","keywords":null,"link":"/360/202110__budapest_bank__barati_hitelek__teruletfoglalas__kipukkadasig","timestamp":"2021. március. 15. 13:30","title":"Hazardírozhatnak a NER bankjai, amíg Orbán van hatalmon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011f2a0d-abb4-4037-bccf-0d6ab4724bad","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyembó és apja együtt megnézik a monostort, ahol a fiút szerzetessé képezhetik. Bár mindenki arról biztosítja, hogy a döntés az övé, nagy rajta a nyomás, hogy továbbvigye a családi tradíciót. A monostor gyermekei negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Gyembó és apja együtt megnézik a monostort, ahol a fiút szerzetessé képezhetik. Bár mindenki arról biztosítja...","id":"20210316_Doku360_A_monostor_gyermekei_negyedik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=011f2a0d-abb4-4037-bccf-0d6ab4724bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555265c1-8c6b-46b3-a3ae-47fbb926cfe5","keywords":null,"link":"/360/20210316_Doku360_A_monostor_gyermekei_negyedik_resz","timestamp":"2021. március. 16. 19:00","title":"Doku360: Ha nem leszel szerzetes, elvehetik tőlünk a házunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A házelnök ismét nagyot ment: tudta ön, hogy 1848 is a családokról szólt?","shortLead":"A házelnök ismét nagyot ment: tudta ön, hogy 1848 is a családokról szólt?","id":"20210315_Agressziv_nihilistak_es_csaladellenesek_jutottak_eszebe_Kover_Laszlonak_a_nemzeti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96156d10-da76-437d-a756-cb485c4df412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6db96dd4-a420-437d-8550-140620b8088c","keywords":null,"link":"/itthon/20210315_Agressziv_nihilistak_es_csaladellenesek_jutottak_eszebe_Kover_Laszlonak_a_nemzeti","timestamp":"2021. március. 15. 18:23","title":"Agresszív nihilisták és családellenesek jutottak eszébe Kövér Lászlónak a nemzeti ünnepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]