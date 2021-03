Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Jól ismert üzleti kalandor köre gazdagodhat azon, hogy Magyarország igencsak drágán vásárol kínai vakcinát. Újra feltűnt a lélegeztetőgép-botrány főszereplője is.\r

","shortLead":"Jól ismert üzleti kalandor köre gazdagodhat azon, hogy Magyarország igencsak drágán vásárol kínai vakcinát. Újra...","id":"20210317_kozpenz_kinai_vakcina_NER_lelegeztetogepek_Szijjarto_Peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c3a87f9-3970-4d40-9cf5-beb4b1ffcabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a391006f-8449-4c62-842a-96a2fa187327","keywords":null,"link":"/360/20210317_kozpenz_kinai_vakcina_NER_lelegeztetogepek_Szijjarto_Peter","timestamp":"2021. március. 17. 13:00","title":"Közpénzmilliárdokat kaszálhatnak a kínai vakcinaimport NER-barát vámszedői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Önkormányzatok saját hatáskörben már döntöttek az elismerés mellett, de most először hozott olyan döntést japán bíróság, amely szerint az alkotmányba ütközik, hogy az állam nem ismeri el az azonos neműek házasságát. ","shortLead":"Önkormányzatok saját hatáskörben már döntöttek az elismerés mellett, de most először hozott olyan döntést japán...","id":"20210317_Alkotmanyellenes_meleghazassag_tilalma_japan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7547ac42-12ea-4f6e-8beb-1d2fd4baa180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0aa5b54-b6a8-44b7-b622-10a823e15b45","keywords":null,"link":"/elet/20210317_Alkotmanyellenes_meleghazassag_tilalma_japan","timestamp":"2021. március. 17. 07:28","title":"Alkotmányellenesnek minősítette egy japán bíróság a melegházasság tilalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4dcd83b-ef89-4974-9cb5-cacadcd07d52","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarul is lehet majd olvasni egyes cikkeket, illetve helyi tartalmat is fognak készíteni.","shortLead":"Magyarul is lehet majd olvasni egyes cikkeket, illetve helyi tartalmat is fognak készíteni.","id":"20210316_magyarorszag_bloomberg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4dcd83b-ef89-4974-9cb5-cacadcd07d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"febd9fd9-a597-4498-90d6-8c523808f5a4","keywords":null,"link":"/kkv/20210316_magyarorszag_bloomberg","timestamp":"2021. március. 16. 11:55","title":"Magyarországra jön a Bloomberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az autós forgalom elől várhatóan június közepén zárják le a hidat.","shortLead":"Az autós forgalom elől várhatóan június közepén zárják le a hidat.","id":"20210317_lanchid_felujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3446ec7f-2bb1-4bf1-82c4-a2cabb6182f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd554dc7-4b96-4167-a5c1-b4c1452c4467","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210317_lanchid_felujitas","timestamp":"2021. március. 17. 08:59","title":"Kezdődik a Lánchíd felújítása, délutántól már nem lehet átsétálni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a9accd-95ac-4962-bb72-eb7a6078f765","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hétvégén is dolgozniuk kell a háziorvosoknak, a központi oltási rendszer hiányosságai miatt azonban sokszor a páciensek is rajtuk töltik ki a dühüket. Már az önkormányzatok is segíteni próbálnak, a háziorvosok azonban egyre kevésbé bírják az extrém terhelést. ","shortLead":"Hétvégén is dolgozniuk kell a háziorvosoknak, a központi oltási rendszer hiányosságai miatt azonban sokszor a páciensek...","id":"20210317_haziorvos_oltas_szervezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21a9accd-95ac-4962-bb72-eb7a6078f765&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c70483c-3a17-4e71-a092-65fa3f4beb3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_haziorvos_oltas_szervezes","timestamp":"2021. március. 17. 05:05","title":"Betegeikre is alig marad idejük a háziorvosoknak az oltások szervezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyetlen nap alatt 544-gyel nőtt a kórházban ápolt fertőzöttek száma.","shortLead":"Egyetlen nap alatt 544-gyel nőtt a kórházban ápolt fertőzöttek száma.","id":"20210316_koronavirus_adatok_korhaz_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d6fbaea-b2a4-4e1e-baa2-3684a359ff67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2889896e-1546-4b52-88d6-499f34508a64","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_koronavirus_adatok_korhaz_jarvany","timestamp":"2021. március. 16. 09:09","title":"Koronavírus: 143 beteg meghalt, 4926 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"775360a1-dfe7-4ad5-b4c1-a3111a2404e0","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Az algoritmusok nem eredendően rosszak. Nincs olyan tárgy vagy algoritmus, amely eleve jó vagy rossz lenne: csak az számít, hogyan használjuk. Hannah Fry matematikus gondolatai az Emberek és gépek című könyvből.","shortLead":"Az algoritmusok nem eredendően rosszak. Nincs olyan tárgy vagy algoritmus, amely eleve jó vagy rossz lenne: csak...","id":"20210316_A_jovo_nem_magatol_alakul_Mi_magunk_hozzuk_letre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=775360a1-dfe7-4ad5-b4c1-a3111a2404e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80015100-3a23-4f71-9ad5-4c1bc51b4130","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210316_A_jovo_nem_magatol_alakul_Mi_magunk_hozzuk_letre","timestamp":"2021. március. 16. 19:18","title":"A jövő nem magától alakul. Mi magunk hozzuk létre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e665d48-d763-458f-b17c-f2b25702e65e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi szerint a kiskereskedelmi lánc terjeszti a koronavírust.","shortLead":"A férfi szerint a kiskereskedelmi lánc terjeszti a koronavírust.","id":"20210317_Fegyhazbuntetes_ugyeszseg_Molotovkoktel_Lidl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e665d48-d763-458f-b17c-f2b25702e65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a11d2a6-db8c-4549-aada-16d17125bde6","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_Fegyhazbuntetes_ugyeszseg_Molotovkoktel_Lidl","timestamp":"2021. március. 17. 10:21","title":"Fegyházat kérnek a férfira, aki Molotov-koktéllal akarta bezárni a Lidlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]