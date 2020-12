Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vakcinát kifejlesztő Sinovac még nem közölte az eredményeket a vizsgálata utolsó szakaszáról.","shortLead":"A vakcinát kifejlesztő Sinovac még nem közölte az eredményeket a vizsgálata utolsó szakaszáról.","id":"20201225_torok_kutatok_kinai_vakcina_coronavac","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=807a5654-d8c1-4d26-9356-874c24a5eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57e11b63-6a24-4b7e-a28d-e42e2b2993c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_torok_kutatok_kinai_vakcina_coronavac","timestamp":"2020. december. 25. 10:16","title":"Török kutatók szerint 91 százalékos hatékonyságú a kínai CoronaVac vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfc533f-f2eb-41b6-baa4-88b0077a4f5b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Speciális körülmények között, de megoldották, hogy találkozhassanak emberekkel a betegek.","shortLead":"Speciális körülmények között, de megoldották, hogy találkozhassanak emberekkel a betegek.","id":"20201225_A_tilalom_alatt_is_talalkozhatnak_szeretteikkel_a_Gottsegen_Gyorgy_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_betegei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebfc533f-f2eb-41b6-baa4-88b0077a4f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd4316f-9919-4b6e-a0f0-3ac12185e654","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_A_tilalom_alatt_is_talalkozhatnak_szeretteikkel_a_Gottsegen_Gyorgy_Orszagos_Kardiologiai_Intezet_betegei","timestamp":"2020. december. 25. 17:55","title":"A tilalom alatt is találkozhatnak szeretteikkel a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet betegei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6c6ccb-43a5-4e14-a55a-a85791220da5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezrek próbálnak hazajutni, a kint élő magyarok segítenek a sofőröknek.","shortLead":"Ezrek próbálnak hazajutni, a kint élő magyarok segítenek a sofőröknek.","id":"20201224_anglia_kamionos_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb6c6ccb-43a5-4e14-a55a-a85791220da5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5f6a08-5987-4041-a7e1-fa6fb3608a7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201224_anglia_kamionos_koronavirus","timestamp":"2020. december. 24. 21:44","title":"A kerítésen át dobálnak élelmet az Angliában rekedt kamionosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b88c4d9-7cc9-4404-9640-632ff35e4877","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már több mint 630 ezer ember kapta el a koronavírust Belgiumban.","shortLead":"Már több mint 630 ezer ember kapta el a koronavírust Belgiumban.","id":"20201224_belgium_fertozes_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b88c4d9-7cc9-4404-9640-632ff35e4877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"529ac795-7fd7-46b4-be36-7d4a12b588e5","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_belgium_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. december. 24. 16:43","title":"Belgiumban ismét nő az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28a6ae5-4187-4d20-849a-adf8f6cd3381","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valakinek sikerül beindítani az időgépet az jelentkezzen. ","shortLead":"Ha valakinek sikerül beindítani az időgépet az jelentkezzen. ","id":"20201224_Megcsinaltak_a_Vissza_a_jovobe_autojanak_szerelesi_utmutatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a28a6ae5-4187-4d20-849a-adf8f6cd3381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1714d8d-f768-4bee-af31-357a818d9b3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201224_Megcsinaltak_a_Vissza_a_jovobe_autojanak_szerelesi_utmutatojat","timestamp":"2020. december. 24. 09:41","title":"Kiadják a Vissza a jövőbe autójának szerelési útmutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b6cfc6-2caa-42c1-9557-4dc7c97f5e08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az OSZK archívuma fog az épületbe kerülni.","shortLead":"Az OSZK archívuma fog az épületbe kerülni.","id":"20201224_piliscsaba_orszagos_szechenyi_konyvtar_raktar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5b6cfc6-2caa-42c1-9557-4dc7c97f5e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41cee9b1-d944-4f03-b084-8c5b4f363915","keywords":null,"link":"/kultura/20201224_piliscsaba_orszagos_szechenyi_konyvtar_raktar","timestamp":"2020. december. 24. 14:40","title":"Piliscsabán fog felépülni a Országos Széchényi Könyvtár raktára 23 milliárdért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f3e597-0e0a-4f83-ac21-460330a2fbcc","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"A Cukrász dinasztiák egy rendhagyó dokumentumfilm a magyar cukrászat múltjáról és jelenéről. Online először a hvg360-on látható. ","shortLead":"A Cukrász dinasztiák egy rendhagyó dokumentumfilm a magyar cukrászat múltjáról és jelenéről. Online először a hvg360-on...","id":"20201224_Cukrasz_dinasztiak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1f3e597-0e0a-4f83-ac21-460330a2fbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3580f44e-be46-4bf2-a3bd-12f182aa5a5d","keywords":null,"link":"/kultura/20201224_Cukrasz_dinasztiak","timestamp":"2020. december. 24. 08:50","title":"Magyar családok, akik kultúrát csinálnak a cukrászatból – édes doku karácsonyra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leszúrt rendőr állapota stabil, de továbbra is életveszélyben van.","shortLead":"A leszúrt rendőr állapota stabil, de továbbra is életveszélyben van.","id":"20201225_ujpest_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=877cd347-639b-4c82-b6de-5e177c82d5ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc1edcd-b2b3-4048-bc43-fff9f7aa3c76","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_ujpest_rendor","timestamp":"2020. december. 25. 13:41","title":"Megpróbálják felébreszteni a kómából az Újpesten megkéselt rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]