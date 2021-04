Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c2ca14fe-61a6-4310-8cc8-3657280c01ce","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Újabb kérdőjelek tűnhetnek el a burgenlandi településen a második világháború idején zajlott borzalmak történetéből. Egy idős hölgy tett tanúvallomást. Szeretettel külföldről című sorozatunk ezúttal Bécsből jelentkezik.","shortLead":"Újabb kérdőjelek tűnhetnek el a burgenlandi településen a második világháború idején zajlott borzalmak történetéből...","id":"20210330_Szeretettel_Becsbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2ca14fe-61a6-4310-8cc8-3657280c01ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df50517f-a6d0-4cc2-8de5-3a3dab80ca46","keywords":null,"link":"/360/20210330_Szeretettel_Becsbol","timestamp":"2021. március. 30. 11:00","title":"Váratlan fordulat jöhet a hírhedt rohonci vérengzés ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84ea4626-839f-409b-b794-9cbac84f2eba","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Május 28-ig várják a jelentkezőket. Komoly kritériumoknak kell megfelelni, ha valaki nem tud úszni, az meg se próbálja, de egy mesterdiploma is szükséges.","shortLead":"Május 28-ig várják a jelentkezőket. Komoly kritériumoknak kell megfelelni, ha valaki nem tud úszni, az meg se próbálja...","id":"20210331_urhajos_jelentkezes_europai_urugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84ea4626-839f-409b-b794-9cbac84f2eba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf318a1-93ac-4cda-9480-3cc1927c9a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210331_urhajos_jelentkezes_europai_urugynokseg","timestamp":"2021. március. 31. 17:39","title":"Mostantól lehet jelentkezni űrhajósnak az Európai Űrügynökséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24aec881-c7c4-4733-8278-16bcc88dc25e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gera Zoltán együttese pont nélkül, csoportutolsóként zárta a tornát.","shortLead":"Gera Zoltán együttese pont nélkül, csoportutolsóként zárta a tornát.","id":"20210330_hollandia_vereseg_u21_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24aec881-c7c4-4733-8278-16bcc88dc25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20947760-d4df-4739-8623-46cee0868cd9","keywords":null,"link":"/sport/20210330_hollandia_vereseg_u21_eb","timestamp":"2021. március. 30. 21:03","title":"Ötgólos vereséggel zárta az U21-es válogatott az Eb-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Apja nyilatkozott arról, hogy nem csak focizni, de pecázni is szeretett gyerekként az RB Leipzig és a magyar labdarúgó-válogatott meghatározó játékosává vált Willi Orbán. ","shortLead":"Apja nyilatkozott arról, hogy nem csak focizni, de pecázni is szeretett gyerekként az RB Leipzig és a magyar...","id":"20210330_willi_orban_apja_oroszlanyban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=574934a0-4134-4013-a45f-006166955c6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ae4ea9-5d3d-4a07-b120-fcb0fef1f967","keywords":null,"link":"/elet/20210330_willi_orban_apja_oroszlanyban","timestamp":"2021. március. 30. 17:16","title":"Willi Orbán gyerekként Oroszlányban töltötte a nyarakat, és nagyon szerette a palacsintát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dddc3a-8f07-4e15-ba95-aa128caa7269","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy négyszáz lakosú nógrádi faluban indul az új általános iskola, szeptemberben.","shortLead":"Egy négyszáz lakosú nógrádi faluban indul az új általános iskola, szeptemberben.","id":"20210330_budapest_school_tereny_uj_iskola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14dddc3a-8f07-4e15-ba95-aa128caa7269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec4b2a4-dbfd-4de7-a58a-273493bca679","keywords":null,"link":"/elet/20210330_budapest_school_tereny_uj_iskola","timestamp":"2021. március. 30. 07:38","title":"Erdőszélen nyit új iskolát a Budapest School, tangazdaságot is építenek majd a gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32fb4032-8423-49fe-a501-e0d97e51dcaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétségkívül az egyik leglátványosabb elektromos autó lehetne az utakon a Genesis Grand Tourer autója. ","shortLead":"Kétségkívül az egyik leglátványosabb elektromos autó lehetne az utakon a Genesis Grand Tourer autója. ","id":"20210331_Genesis_Concept_X","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32fb4032-8423-49fe-a501-e0d97e51dcaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab42f88-ca2a-4cf6-bc64-1576e9677540","keywords":null,"link":"/cegauto/20210331_Genesis_Concept_X","timestamp":"2021. március. 31. 14:09","title":"Ilyen elegáns nagyautókat terveznek a Hyundai luxusmárkájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acf90286-3c7e-4e48-94d4-99ddca812b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisfiú még március 19-én távozott gondozási helyéről.","shortLead":"A kisfiú még március 19-én távozott gondozási helyéről.","id":"20210330_eltunes_gyerek_szekesfehervar_kisfiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acf90286-3c7e-4e48-94d4-99ddca812b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b15188-e598-4f64-a31d-9ce408a4fcc7","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_eltunes_gyerek_szekesfehervar_kisfiu","timestamp":"2021. március. 30. 15:54","title":"Eltűnt a 12 éves Gusztáv, a rendőrök keresik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec403fa-cb47-41a4-8249-b106121e65d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet azt javasolja, hogy figyeljünk oda az SMS-ben kapott linkekre.","shortLead":"A Nemzeti Kibervédelmi Intézet azt javasolja, hogy figyeljünk oda az SMS-ben kapott linkekre.","id":"20210330_flubot_sms_virus_applikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ec403fa-cb47-41a4-8249-b106121e65d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9cf7e75-dacc-44fc-9a99-780073ba7e96","keywords":null,"link":"/tudomany/20210330_flubot_sms_virus_applikacio","timestamp":"2021. március. 30. 19:20","title":"Eltűnt a Google Play Áruházból az SMS-vírus elleni applikáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]