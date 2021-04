Aki valaha is akart már fura dolgot vásárolni életében, valószínűleg hallotta a “nézd meg Alin” mondatot, de a Noizz most olyan dologra bukkant, amire a kínai webáruház legnagyobb rajongói sem lehettek felkészülve: akár 4,74 millió forintért rendelhetünk egy 62 négyzetméteres, előregyártott családi házat, amit további 164 ezer forintért Magyarországra is szállítanak.

Sőt, a ház variálható az igényeink szerint felárért, ha nem tetszenek a kész tervek. Ha ezek megfelelnek, akkor az ígéret szerint 15 nap alatt ki is szállítják a házunkat mindössze 164 ezer forint szállítási díjért cserébe.

A csábító ajánlat ellenére azért így sem a Kínából rendelt ház a legjobb megoldás, ismerve azt, nagyjából mennyi átfedés Aliexpresszen a kínált és a valóban megkapott termékek között, de például a tényleges felszereltséget sem tüntetik fel.

