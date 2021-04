Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban volt belőle problémája, hogy a sógornője férje nyert megbízást.","shortLead":"Korábban volt belőle problémája, hogy a sógornője férje nyert megbízást.","id":"20210420_marki_zay_peter_kozbeszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21219b5a-a57b-4202-b7e5-d60dbbc8723f","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_marki_zay_peter_kozbeszerzes","timestamp":"2021. április. 20. 18:19","title":"Kizárja a rokonait a közbeszerzésekből Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemi oltópontokra hívnak SMS-ben 70 ezer embert jövő hét elejére.","shortLead":"Az egyetemi oltópontokra hívnak SMS-ben 70 ezer embert jövő hét elejére.","id":"20210421_koronavirus_elleni_vakcina_Internetes_oltasfoglalassal_kiserletezik_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0eaaeb3-0a54-4784-b728-0a67325fc272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb653a5-3b68-4ed1-bc5f-bb0c9ef2ed81","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_koronavirus_elleni_vakcina_Internetes_oltasfoglalassal_kiserletezik_a_kormany","timestamp":"2021. április. 21. 09:49","title":"Internetes oltásfoglalással kísérletezik a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik szerelvény mozdonya és két kocsija lefutott a sínről.","shortLead":"Az egyik szerelvény mozdonya és két kocsija lefutott a sínről.","id":"20210420_traktor_vonat_utkozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b0fa08-8574-4055-a6a8-41db37aaa6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b69f3811-6afb-48c8-8bf6-dad0c2e74f09","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_traktor_vonat_utkozes","timestamp":"2021. április. 20. 17:27","title":"Két vonattal is ütközött egy traktor Újfehértónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"033ce071-630c-4799-9535-f145c2df1f37","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Váratlanul kedvező egyenleggel zárta az egyébként válsággal fenyegető évet a cseh műkereskedelem, mintegy rácáfolva az eredményesség 2-3 éves ciklikusságának törvényszerűségére. Az első félévben drámai zuhanásról írtunk, ami októberig változatlan trendként igazolódott, ám az utolsó 2,5-3 hónapban Münchhausen báró bravúrjával kirántotta magát a Covid-válság egyre mélyebbre húzó spiráljából. ","shortLead":"Váratlanul kedvező egyenleggel zárta az egyébként válsággal fenyegető évet a cseh műkereskedelem, mintegy rácáfolva...","id":"20210419_Cseh_aukcios_korkep_2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=033ce071-630c-4799-9535-f145c2df1f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa97c825-d0c6-4c67-a261-7d7b4a576d0e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20210419_Cseh_aukcios_korkep_2020","timestamp":"2021. április. 21. 12:12","title":"Cseh aukciós körkép 2020","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy forgalmi engedély kell a díjmentes tömegközlekedéshez.","shortLead":"Egy forgalmi engedély kell a díjmentes tömegközlekedéshez.","id":"20210419_fold_napja_bkk_budapest_ingyen_utazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=309d3ba0-b45a-47a6-9530-dddc4a6cbf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7113474b-c891-480f-80f8-eb457cd4eb1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210419_fold_napja_bkk_budapest_ingyen_utazas","timestamp":"2021. április. 19. 17:23","title":"Csütörtökön ingyen utazhatnak a BKK-járatokon az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f80cd5-95a4-4383-b837-67b659960a75","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Izgalmas fotók vesztek feledésbe, csak mert nők alkották azokat. Nevüket alig ismerjük, noha jelentős életműveket alkottak a XlX - XX. században. A róluk szóló könyv az interneten ingyen is olvasható.","shortLead":"Izgalmas fotók vesztek feledésbe, csak mert nők alkották azokat. Nevüket alig ismerjük, noha jelentős életműveket...","id":"202115__fotografia__alkoto_nok__elfelejtett_nevek__megkesett_figyelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9f80cd5-95a4-4383-b837-67b659960a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3dd8465-0e45-4845-b0f7-ce2858907a7b","keywords":null,"link":"/360/202115__fotografia__alkoto_nok__elfelejtett_nevek__megkesett_figyelem","timestamp":"2021. április. 20. 15:00","title":"Újraírják a magyar fotótörténetet: jórészt ismeretlen fotográfusnőkön a fókusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hamarosan a megelőzésre kerül a hangsúly.","shortLead":"Boris Johnson sajtótájékoztatón jelentette be, hogy hamarosan a megelőzésre kerül a hangsúly.","id":"20210420_boris_johnson_egyesult_kiralysag_koronavirus_gyogyszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9bc327f-1b89-4330-8d89-ebad6407ac3a","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_boris_johnson_egyesult_kiralysag_koronavirus_gyogyszer","timestamp":"2021. április. 20. 19:17","title":"Két koronavírus elleni gyógyszert is forgalomba akar hozni a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány kattintással gyermekbiztos felületté változtatható a Microsoft Edge. Nem trükközés eredménye ez, a Windows-gyártó döntött úgy, hogy új, biztonságos megoldást ad a szülők kezébe.","shortLead":"Néhány kattintással gyermekbiztos felületté változtatható a Microsoft Edge. Nem trükközés eredménye ez...","id":"20210420_microsoft_edge_bongeszo_gyerekeknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08fcef9c-45c9-4065-b4ae-3f3fdcc75a64","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_microsoft_edge_bongeszo_gyerekeknek","timestamp":"2021. április. 20. 14:03","title":"Gyerekverziója is van már a Microsoft böngészőjének, még telepíteni sem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]